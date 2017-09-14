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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1133811339113401134111342 ... 11345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:55

Vadim_
танки, советские бимбы со снарядами, народу(пъющего по чёрному)
Только на каком миллионе руцких у нас начнётся "парагвай"?
До какого количества кладбищ будем менять по повышенному курсу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:59

  konstantin kirovograd написав:Нам говорят если Украина проиграет соссия нападёт на прибалтов или поляков которые члены НАТО.И одновременно нам говорят что если нас пригласят в НАТО это гарантии безопасности.
:roll:

Это выдумка ФСБ , хотела бы напасть - напала бы ,но боится
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:00

  барабашов написав:Хотя возможно те дамы что были корыстны в таком возрасте и не сильно нравились бы и им, и мне, и внешне, и в общении.
а как у вас дамы знакомились? вот нравится даме некий кавалер, её действия? Кавалер не бомж и женским вниманием не обделён. Не берем во внимание корысть, просто хочет познакомиться.

у нас была компания +/-10 человек. 50/50 девушки и парни. Моему другу нравилась самая красивая а красавцем он не был. Короче подруливал он к ней больше года, потом спустя лет 5 она призналась, что ждала внимания от другого парня, но не дождалась и приняла ухаживания моего друга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:03

  fox767676 написав:фокус-покус
можете перевірити власноруч

Зображення
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію

А если перейти по ссылке, то увидим:

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:06

yanyura

провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:06

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?


Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції.
.....
Это подтверждается достаточно массовым выездом молодёжи 18-. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт.
Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.

Теперь он находится в российском плену.

Вы прикиньте
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).

Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:14

То що - зробимо крок до перевороту думок?

  барабашов написав:До какого количества кладбищ
Оце☝️ можна казати всім тим, які на повному серйозі казали/бажали: "до останньої верби!"©
Головне, що бажали це робити "чужими руками"!🤦🏻

То от їм зустрічне питання - "до якої кількості кладовищ потрібно воювати"?

Питання адресується усім ура-патріотам!
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:15

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:----------------------------------------
prodigy
нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
-----------------------------------------
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.

Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.

Я ту ситуацию хорошо помню
Отлично даже
Как вы преодолели 2 января 92года, когда "советская" "докторская" стала стоить в гос! магазинах вместо 9.50рэ/кг 99купонов/кило и поэтому лежала свободно, а ваша зарплата за январь и вклады с заначками на 10 соответсвенно никто не умножил?
Остальные госцены подтянулись соответственно, базарные ещё весь 91й динамично галопировали и не были заточены под зарплату 500-600рэ у моих родителей, "Солому" сапоги папа помню перед путчем за 1800 купил и без примерки толком и потом пришлось продавать, жали.
ПыСы.Нормальные люди у нас с Озёрки, те что "спекулировали", а точнее сами шапки,куртки и шубы изготовляли с 87года, стояли ночью в очереди под ювелирками чтоб купить хоть какой то хлам 583й,аммортизируя заработанное
Доллары в свободной продаже без статьи появиоись только летом и курс был уже около 250ти вместо 90-100 даже на новый 92й год.
Про курс 5 в 87м, 10 в 89м и 15-20 в 90м вы же наверно в курсе были хотя бы из "Огонька" и прочей не сильно партийно-зашоренной прессы?

Так это как раз комментарий к фразе Дюрі-бачі: "В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було". Все "заощадження" сильно обесценились +, уже не помню подробностей, они были заморожены. Отсюда позже появилась "юлина тысяча".
А доллары купить в 1990-92 году было тоже непросто. Обменок на каждом шагу ещё не было, да и вообще не было.
ЛАД
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