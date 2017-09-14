Бетон написав:ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт. Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.
Теперь он находится в российском плену.
Вы прикиньте
самое главное что все тцкуны уверены что им ничего не будет. все спишут на войну.
барабашов написав:Vadim_ танки, советские бимбы со снарядами, народу(пъющего по чёрному) Только на каком миллионе руцких у нас начнётся "парагвай"? До какого количества кладбищ будем менять по повышенному курсу?
Ще раз перезапитаю , можете писати грамматично зрозуміло ? а не якийс тінейджер з помийки? Вам же наразі не 16? Сленг навіть не з АНД района , де таких виростили?
Бетон написав:ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт. Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.
Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями
те саме, тілька з 1981-1986 всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)
prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
-поперше, в країні існували стільки валюти, щоб її було можно безпечно купити і в дастатньої кількості, навіть в Ужгороді/Мукачево в локаціях наближених до кордону валюти майже не було(якщо ми говоримо не за 1995рік , а за 1989/91)
пояснюю ще раз, в ссср у людей небуло заощяджень аж до 1989 року (грошей ледь вистачок на життя), середня зарплата інженера було 120р, директор заводу(порту) мав оклад 250грн(+премії 100-150), тобто 400руб -це були шалені гроші .........
Заощадження всё таки были. Особенно в конце Союза. Последние годы начали выплачивать послевоенные займы, мама получала и вносила на сберкнижку. Получилась довольно приличная по тем временам сумма. Эти выплаты, возможно, и спровоцировали инфляцию, по крайней мере, частично. Остальное согласен.