RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1133911340113411134211343 ... 11345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:15

  Бетон написав:ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт.
Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.

Теперь он находится в российском плену.

Вы прикиньте


самое главное что все тцкуны уверены что им ничего не будет. все спишут на войну.
tester7336
 
Повідомлень: 717
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:17

  Vadim_ написав:
  prodigy написав: видак сразу же означал статус и

Дай Боже пам'яті, десь у 1986-1987 році трубопрокатний завод Карлаганка по бартеру отримав відеомагнітофони..., відеомагнітофон у той час мінявся на квартиру


японське авто- на квартиру-да,
відео магнитофон на квартиру не чув (може в додачу до авто?)

у нас на судні був матрос, який з глузду зїхав, всі розмови починав
про те, як він купить видік, за це отримав позивний "валера-відік"
prodigy
 
Повідомлень: 11446
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:17

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).

Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.


а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?
tester7336
 
Повідомлень: 717
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:18

  барабашов написав:Vadim_
танки, советские бимбы со снарядами, народу(пъющего по чёрному)
Только на каком миллионе руцких у нас начнётся "парагвай"?
До какого количества кладбищ будем менять по повышенному курсу?

Ще раз перезапитаю , можете писати грамматично зрозуміло ? а не якийс тінейджер з помийки?
Вам же наразі не 16?
Сленг навіть не з АНД района , де таких виростили?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:19

  Бетон написав:ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт.
Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.

Теперь он находится в российском плену.

Вы прикиньте

как же он на галустяна манерой речи похож. посмотрите видео
https://t.me/kindzadza_ua/12365?single
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 15:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26329
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:20

  Успіх написав:
  барабашов написав:До какого количества кладбищ
Оце☝️ можна казати всім тим, які на повному серйозі казали/бажали: "до останньої верби!"©
Головне, що бажали це робити "чужими руками"!🤦🏻

То от їм зустрічне питання - "до якої кількості кладовищ потрібно воювати"?

Питання адресується усім ура-патріотам!

чому ви вважаєте, що якщо здатися, кладовищ буде менше?

Успіх, ти воював - у випадку окупації ти в першій черзі потрапиш на підвал...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 29.09.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями


те саме, тілька з 1981-1986
всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)
prodigy
 
Повідомлень: 11446
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:24

  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений

Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.


-поперше, в країні існували стільки валюти, щоб її було можно безпечно купити і в дастатньої кількості, навіть в Ужгороді/Мукачево в локаціях наближених до кордону валюти майже не було(якщо ми говоримо не за 1995рік , а за 1989/91)

пояснюю ще раз, в ссср у людей небуло заощяджень аж до 1989 року (грошей ледь вистачок на життя), середня зарплата інженера було 120р, директор заводу(порту) мав оклад 250грн(+премії 100-150), тобто 400руб -це були шалені гроші
.........

Заощадження всё таки были. Особенно в конце Союза. Последние годы начали выплачивать послевоенные займы, мама получала и вносила на сберкнижку. Получилась довольно приличная по тем временам сумма. Эти выплаты, возможно, и спровоцировали инфляцию, по крайней мере, частично.
Остальное согласен.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:24

Вам що всім "щось пороблено і задавнено"?©

  Shaman написав:якщо здатися
От де, де плять, ви всі бачите слово ЗДАТИСЯ???
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7278
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:30

  Успіх написав:
  Shaman написав:якщо здатися
От де, де плять, ви всі бачите слово ЗДАТИСЯ???

бо всі, хто закидає оце "до останнього" рано чи пізно переходять до перемов за будь-яких умов, які майже не відрізняються від капітуляції.

що робити? ми боремося. перемовини - як зараз бачимо, перемовин не хоче Московія. що ще?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7548
З нами з: 29.09.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 1133911340113411134211343 ... 11345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77555
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 886838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4444)
15.12.2024 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.