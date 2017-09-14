ніколи не було "паритетное урегулирование". й за ці роки Україна понесла втрати, але Московія ще більше втратила.
щось твоя позиція взагалі не зрозуміла, окрім в Україні все погано...
Шо именно?
втрати Московії - запаси зброї, як наслідок зростання втрат окупантів, як у них вдало палає багато що всередині країни. економіка в них теж вже працює лише на міноборони, а так проблем там вже чимало в економіці.
С тем, что там проблем хватает - никто и не спорит. Основной спор: они максимум недели 2-3 протянут, или до Инагурации протянуть смогут.
ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура. То, что у нас, даже близко не тянет.
Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії. В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.
Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу. В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).
Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?
"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240). 2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)
Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
Британський історик Тімоті Ґартон Еш у нещодавній колонці для Financial Times спростовує ймовірність німецького розвитку подій. Перш за все він звертає увагу на те, що українські обставини докорінно відрізняються. Німеччина була поділена в якості покарання за те, що розпочала Другу світову. Цю ж війну почала Росія. Тобто поділом каратимуть не державу-агресора, а її жертву.
І тут приходимо до ключової слабкої ланки німецького, корейського та фінського сценаріїв. У кожному з цих сценаріїв не йшлося про те, щоб стерти Німеччину, Корею чи Фінляндію з карти світу. Навіть при всіх обмеженнях, які накладав Кремль і комунізм на ці держави, ані німецькій, ані корейській, ані фінській ідентичності нічого не загрожувало. Тепер же Путіну йдеться саме про знищення української ідентичності. Доказ цього бачимо в активній русифікаційній політиці на окупованих українських землях.
Тому усі розмови про перемир’я з Росією є пустою фантазією. З таким самим успіхом можна було пробувати переконувати Гітлера у 1942 році припинити Голокост євреїв. Або теперішній ХАМАС — перестати воювати проти Ізраїлю. Перемовини з ними можливі лише з позиції сили. А варто визнати: ані в України, ані у Заходу зараз цієї сили немає. Принаймні поки що.
У сухому залишку лишається один сценарій — ізраїльський. Ми маємо навчитися, як Ізраїль жити в умовах перманентної війни, з більш або менш короткими перемир’ями, поки Росія більше не зможе чи не захоче вести війну.
Поклавши руку на серце, маємо визнати: ми уже живемо в такому режимі від 2014 року. Ми скаржимося, ми несемо втрати, ми кровавимо, ми втрачаємо рідних і близьких, ми живемо у тривозі й в травмі. Але це не той рівень насильства, який зазнали наші предки українці у 1919 чи 1942 роках.
Реально тяжко тим, хто на фронті. Але у тилу більшість з нас може вести нормальне життя, наскільки війна дозволяє нам таку нормальність. А це якраз і є той режим, у якому живе Ізраїль майже від самого початку свого існування — і попри старання ворогів, не зникає з карти світу.
Тому замість гадати про сценарії закінчення війни, готуймося до переведення нашого життя на рейки перманентної війни. Для того багато ще треба буде зробити у нашій економіці і нашій політиці. Але для початку до цього сценарію треба підготовитися ментально. І дай Боже, щоб я виявився неправим.
нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 2 разів.