І тут приходимо до ключової слабкої ланки німецького, корейського та фінського сценаріїв. У кожному з цих сценаріїв не йшлося про те, щоб стерти Німеччину, Корею чи Фінляндію з карти світу. Навіть при всіх обмеженнях, які накладав Кремль і комунізм на ці держави, ані німецькій, ані корейській, ані фінській ідентичності нічого не загрожувало. Тепер же Путіну йдеться саме про знищення української ідентичності. Доказ цього бачимо в активній русифікаційній політиці на окупованих українських землях.

У сухому залишку лишається один сценарій — ізраїльський. Ми маємо навчитися, як Ізраїль жити в умовах перманентної війни, з більш або менш короткими перемир’ями, поки Росія більше не зможе чи не захоче вести війну.



Поклавши руку на серце, маємо визнати: ми уже живемо в такому режимі від 2014 року. Ми скаржимося, ми несемо втрати, ми кровавимо, ми втрачаємо рідних і близьких, ми живемо у тривозі й в травмі. Але це не той рівень насильства, який зазнали наші предки українці у 1919 чи 1942 роках.



Реально тяжко тим, хто на фронті. Але у тилу більшість з нас може вести нормальне життя, наскільки війна дозволяє нам таку нормальність. А це якраз і є той режим, у якому живе Ізраїль майже від самого початку свого існування — і попри старання ворогів, не зникає з карти світу.



Тому замість гадати про сценарії закінчення війни, готуймося до переведення нашого життя на рейки перманентної війни. Для того багато ще треба буде зробити у нашій економіці і нашій політиці. Але для початку до цього сценарію треба підготовитися ментально. І дай Боже, щоб я виявився неправим.