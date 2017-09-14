RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 113401134111342113431134411345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:31

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:що за маячння?

ніколи не було "паритетное урегулирование". й за ці роки Україна понесла втрати, але Московія ще більше втратила.

щось твоя позиція взагалі не зрозуміла, окрім в Україні все погано...

Шо именно?

втрати Московії - запаси зброї, як наслідок зростання втрат окупантів, як у них вдало палає багато що всередині країни. економіка в них теж вже працює лише на міноборони, а так проблем там вже чимало в економіці.

С тем, что там проблем хватает - никто и не спорит.
Основной спор: они максимум недели 2-3 протянут, или до Инагурации протянуть смогут.
_hunter
 
Повідомлень: 8802
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:32

барабашов
не обращайте внимание на проспиртованного вадика_
У Вас отличный слог и стиль, а у кого свой стиль, тот держит за горло весь мир
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 13.06.20
Подякував: 330 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:32

  Успіх написав:
  Shaman написав:якщо здатися
От де, де плять, ви всі бачите слово ЗДАТИСЯ???

для турбо патріотів це означає "відірвати цмудильний апарат від бюджетної сіськи"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 гру, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37540
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:33

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.

Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії.
В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.

Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу.
В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31862
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:33

prodigy можете прокомментировать?
https://t.me/c/1713708838/40264
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26329
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:34

  tester7336 написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).

Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.


а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?

"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240).
2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA

Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)

Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7549
З нами з: 29.09.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:36

  Wirująświatła написав:prodigy можете прокомментировать?
https://t.me/c/1713708838/40264

Сложновато будет ;)
Message in a private group or channel.
This link will only work if you are a member.
_hunter
 
Повідомлень: 8802
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:36

  Shaman написав:таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:

Самый вкусный пломбир уже вспоминали ?
fox767676
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 13.06.20
Подякував: 330 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Змагання з Богом. Вісім сценаріїв закінчення війни в Україні
для доступу до статті потрібно ввести email
Британський історик Тімоті Ґартон Еш у нещодавній колонці для Financial Times спростовує ймовірність німецького розвитку подій. Перш за все він звертає увагу на те, що українські обставини докорінно відрізняються. Німеччина була поділена в якості покарання за те, що розпочала Другу світову. Цю ж війну почала Росія. Тобто поділом каратимуть не державу-агресора, а її жертву.

І тут приходимо до ключової слабкої ланки німецького, корейського та фінського сценаріїв. У кожному з цих сценаріїв не йшлося про те, щоб стерти Німеччину, Корею чи Фінляндію з карти світу. Навіть при всіх обмеженнях, які накладав Кремль і комунізм на ці держави, ані німецькій, ані корейській, ані фінській ідентичності нічого не загрожувало. Тепер же Путіну йдеться саме про знищення української ідентичності. Доказ цього бачимо в активній русифікаційній політиці на окупованих українських землях.

Тому усі розмови про перемир’я з Росією є пустою фантазією. З таким самим успіхом можна було пробувати переконувати Гітлера у 1942 році припинити Голокост євреїв. Або теперішній ХАМАС — перестати воювати проти Ізраїлю. Перемовини з ними можливі лише з позиції сили. А варто визнати: ані в України, ані у Заходу зараз цієї сили немає. Принаймні поки що.

У сухому залишку лишається один сценарій — ізраїльський. Ми маємо навчитися, як Ізраїль жити в умовах перманентної війни, з більш або менш короткими перемир’ями, поки Росія більше не зможе чи не захоче вести війну.

Поклавши руку на серце, маємо визнати: ми уже живемо в такому режимі від 2014 року. Ми скаржимося, ми несемо втрати, ми кровавимо, ми втрачаємо рідних і близьких, ми живемо у тривозі й в травмі. Але це не той рівень насильства, який зазнали наші предки українці у 1919 чи 1942 роках.

Реально тяжко тим, хто на фронті. Але у тилу більшість з нас може вести нормальне життя, наскільки війна дозволяє нам таку нормальність. А це якраз і є той режим, у якому живе Ізраїль майже від самого початку свого існування — і попри старання ворогів, не зникає з карти світу.

Тому замість гадати про сценарії закінчення війни, готуймося до переведення нашого життя на рейки перманентної війни. Для того багато ще треба буде зробити у нашій економіці і нашій політиці. Але для початку до цього сценарію треба підготовитися ментально. І дай Боже, щоб я виявився неправим.

нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7549
З нами з: 29.09.19
Подякував: 696 раз.
Подякували: 1552 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 113401134111342113431134411345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77555
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 886838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4444)
15.12.2024 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.