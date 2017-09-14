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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1134111342113431134411345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:39

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:
  Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.


а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?

"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240).
2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA

Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)

Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?


"вважається образою"
ну якщо вам вважається - то це ваша проблема.

ЗІ
подайте в суд на Сільпо
https://silpo.ua/product/kovbasa-lavka-tradytsii-zapadenska-k-z-v-g-772019?srsltid=AfmBOooGXaZSBHBnMjf5igp8Da-NdWG9nQ4byGv80pDehg8LBMfxFowX
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 15 гру, 2024 14:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:40

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:prodigy можете прокомментировать?
https://t.me/c/1713708838/40264

Сложновато будет ;)
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Новость про танкеры. А по ссылке видео как они тонут
https://t.me/meduzalive/118589
Танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе сломался пополам

Это следует из видео, которое опубликовал украинский телеграм-канал «Крымский ветер» (осторожно, на видео есть мат). Mash пишет, что из резервуаров «Волгонефти-212» вытекает мазут, в море образовалось большое черное пятно. Спасатели на буксирах пытаются вытащить моряков из воды.

«Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали [это] примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».


Официальных данных о спасении моряков с танкеров, тонущих в Керченском проливе, пока нет. Вот что пишут телеграм-каналы

✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.

✹ «Интерфакс»: До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме.

✹ Baza: С танкера «Волгонефть-212» достали 13 моряков. По предварительным данным один из них погиб. Сотрудники оперативных служб приступают к спасению моряков с другого танкера — «Волгонефть-239»

✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:42

  Hotab написав:Wirująświatła

Как знакомились. Находили посредник


Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему?
Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати,
В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку?? :P

в мої часи знайомились переважно на діскотеці, група дівчат з підуніверу (де хлопців нуль) приносила в бурсу 20 білетів на дискотеку , питали хто хоче (як правило, йшла теж група в повному складі) і там знайомились (дискотека в Горсаду, чи кафе "вечірня Одеса"-робили закриту діскотеку), тобто там окрім 20 студенток +20 курсантів нікого не було, цілком безпечно

Одного разу нашу групу запросили на дискотеку до ОНТУ (вул.канатна 112), прийшли, потанцювали, познайомились і по кімнатам по 2-3 курсанта, а 3 хлопця залишились в холі танцювати-то вийшли десь 5 чеченів/дагерів "борцунів з поломаними вухами" і одного з них вдарили. Хлопці кличуть всіх наших, а ті позвали ще 15 і кажуть нам: до "наших дівчат" не ходіть, будем бити вас больно

потім я ще місяць ходив до одної дівчини (з Симфірополя), але радянська система -не впускали до кімнат (хоч в медині, і універі ім.Мечнікова без проблем)-треба було просити когось зі студентів покликати, коли вона виходила, то тоді разом шли в кімнату, потім в кіно, чи кафе. А часто так, що просишь покликати-відповідь що дівчини, що чоловіка-а чому я маю кликати когось для тебе (якись ревнощі були присутні), бо ми ходили по формі, хз
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:42

  Wirująświatła написав:prodigy вам бы мемуары писать. А то ЛАДа послушать при совке все ходили строем и пели советские песни.
.........

1. Я такого не писал.
2. Уже говорил - 1989-90 это уже не Союз.
3. У prodigy несколько другой опыт. Но моряков, которые ходили за границу было очень немного. Так что это опыт весьма специфический и ситуации не типичные. Хотя, конечно, всё, о чём он пишет, тоже было.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:43

  Wirująświatła написав:prodigy можете прокомментировать?
https://t.me/c/1713708838/40264


не могу відкрити, всім гарного дня до вечера, маю справи
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:45

  ЛАД написав:Уже говорил - 1989-90 это уже не Союз.
а что это? тогда можно сказать что период репрессий и голодомора тоже не союз, если настолько фривольно трактовать историю.
  ЛАД написав:Я такого не писал.
ходить строем и петь песни это аллегория порядка и благополучия. Я не сохраняю на компе всё что вы писали, извините.

новый анекдот. Едут в купе ЛАД и доктор медицинских наук. Знакомятся.
- я доктор медицинских наук Иванов
- ха-ха, медицинских наук не существует, я ЛАД а вы самозванец.

это из серии 89-90 не совок
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 14:55, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:47

За 24год. війну важко закінчити, але дещо можна зробити!

  Shaman написав:таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:

Тепер форум замінив гаражі, в яких колись спілкувались/бухали... :lol:

Якщо що, то я вже і закусон зробив :lol: - завтра тут можу підтвердити, чи цей рецепт - бімба :wink: :D
https://youtube.com/shorts/GSIv0EXWN7g? ... KYkFUn5PGa
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...


ви іноземними мовами не володієте та міжнародними компетенціями, але вбудовані в суто українські кон'юктурні ланцюжки, тому не маєте ні змоги, ні бажання емігрувати
Але є і інші випадки
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:49

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:В 90-91 рр. був "валютний туризм", коли відкривали візи в ту ж Югославію масово, тоді було можна на термін візи 5 діб поміняти 30$ вже комерційному 6 грн/$ (оце напевно "добові" у розумінні Дюрі-бачі),

Під добовими я мав на увазі саме добові. Ще раз перепитав схему: раз в місяць береш відрядження із роботи на 5 днів, там нараховували саме добові, десь 30 рублів, які міняли на 300 крон. А далі вже за ті крони можна було купити 60 дойчмарок чи 25$. Ще десь стільки ж власних рублів можна було поміняти, але курс був геть інший, десь вдвічі вищий.

Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку? :)
В Харькове о таком я даже не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:50

  Успіх написав:
  барабашов написав:До какого количества кладбищ
Оце☝️ можна казати всім тим, які на повному серйозі казали/бажали: "до останньої верби!"©
Головне, що бажали це робити "чужими руками"!🤦🏻

То от їм зустрічне питання - "до якої кількості кладовищ потрібно воювати"?

Питання адресується усім ура-патріотам!


.....особливо тобі , одного разу сфотогрувавшого прихід міни ...... і після того переляконого ....
холява
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  #<1 ... 1134111342113431134411345>
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