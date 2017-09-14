Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?
"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240). 2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)
Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
"вважається образою" ну якщо вам вважається - то це ваша проблема.
Танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе сломался пополам
Это следует из видео, которое опубликовал украинский телеграм-канал «Крымский ветер» (осторожно, на видео есть мат). Mash пишет, что из резервуаров «Волгонефти-212» вытекает мазут, в море образовалось большое черное пятно. Спасатели на буксирах пытаются вытащить моряков из воды.
«Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали [это] примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».
Официальных данных о спасении моряков с танкеров, тонущих в Керченском проливе, пока нет. Вот что пишут телеграм-каналы
✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.
✹ «Интерфакс»: До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме.
✹ Baza: С танкера «Волгонефть-212» достали 13 моряков. По предварительным данным один из них погиб. Сотрудники оперативных служб приступают к спасению моряков с другого танкера — «Волгонефть-239»
✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему? Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати, В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??
в мої часи знайомились переважно на діскотеці, група дівчат з підуніверу (де хлопців нуль) приносила в бурсу 20 білетів на дискотеку , питали хто хоче (як правило, йшла теж група в повному складі) і там знайомились (дискотека в Горсаду, чи кафе "вечірня Одеса"-робили закриту діскотеку), тобто там окрім 20 студенток +20 курсантів нікого не було, цілком безпечно
Одного разу нашу групу запросили на дискотеку до ОНТУ (вул.канатна 112), прийшли, потанцювали, познайомились і по кімнатам по 2-3 курсанта, а 3 хлопця залишились в холі танцювати-то вийшли десь 5 чеченів/дагерів "борцунів з поломаними вухами" і одного з них вдарили. Хлопці кличуть всіх наших, а ті позвали ще 15 і кажуть нам: до "наших дівчат" не ходіть, будем бити вас больно
потім я ще місяць ходив до одної дівчини (з Симфірополя), але радянська система -не впускали до кімнат (хоч в медині, і універі ім.Мечнікова без проблем)-треба було просити когось зі студентів покликати, коли вона виходила, то тоді разом шли в кімнату, потім в кіно, чи кафе. А часто так, що просишь покликати-відповідь що дівчини, що чоловіка-а чому я маю кликати когось для тебе (якись ревнощі були присутні), бо ми ходили по формі, хз
Wirująświatła написав:prodigy вам бы мемуары писать. А то ЛАДа послушать при совке все ходили строем и пели советские песни. .........
1. Я такого не писал. 2. Уже говорил - 1989-90 это уже не Союз. 3. У prodigy несколько другой опыт. Но моряков, которые ходили за границу было очень немного. Так что это опыт весьма специфический и ситуации не типичные. Хотя, конечно, всё, о чём он пишет, тоже было.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:В 90-91 рр. був "валютний туризм", коли відкривали візи в ту ж Югославію масово, тоді було можна на термін візи 5 діб поміняти 30$ вже комерційному 6 грн/$ (оце напевно "добові" у розумінні Дюрі-бачі),
Під добовими я мав на увазі саме добові. Ще раз перепитав схему: раз в місяць береш відрядження із роботи на 5 днів, там нараховували саме добові, десь 30 рублів, які міняли на 300 крон. А далі вже за ті крони можна було купити 60 дойчмарок чи 25$. Ще десь стільки ж власних рублів можна було поміняти, але курс був геть інший, десь вдвічі вищий.
Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку? В Харькове о таком я даже не слышал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 15 гру, 2024 14:50, всього редагувалось 1 раз.