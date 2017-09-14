Додано: Нед 15 гру, 2024 14:42

Hotab написав: Wirująświatła



Как знакомились. Находили посредник





Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему?

Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати,

В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку?? Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему?Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати,В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??

в мої часи знайомились переважно на діскотеці, група дівчат з підуніверу (де хлопців нуль) приносила в бурсу 20 білетів на дискотеку , питали хто хоче (як правило, йшла теж група в повному складі) і там знайомились (дискотека в Горсаду, чи кафе "вечірня Одеса"-робили закриту діскотеку), тобто там окрім 20 студенток +20 курсантів нікого не було, цілком безпечноОдного разу нашу групу запросили на дискотеку до ОНТУ (вул.канатна 112), прийшли, потанцювали, познайомились і по кімнатам по 2-3 курсанта, а 3 хлопця залишились в холі танцювати-то вийшли десь 5 чеченів/дагерів "борцунів з поломаними вухами" і одного з них вдарили. Хлопці кличуть всіх наших, а ті позвали ще 15 і кажуть нам: до "наших дівчат" не ходіть, будем бити вас больнопотім я ще місяць ходив до одної дівчини (з Симфірополя), але радянська система -не впускали до кімнат (хоч в медині, і універі ім.Мечнікова без проблем)-треба було просити когось зі студентів покликати, коли вона виходила, то тоді разом шли в кімнату, потім в кіно, чи кафе. А часто так, що просишь покликати-відповідь що дівчини, що чоловіка-а чому я маю кликати когось для тебе (якись ревнощі були присутні), бо ми ходили по формі, хз