Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями
те саме, тілька з 1981-1986 всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)
Чому тільки ?, именно в єто время и я увлекался,стеклянные линзы фотоувелечителя диаметром 8-10 см.и лампа 100 Вт.- то было не так как сейчас
Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями
те саме, тілька з 1981-1986 всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)
Чому тільки ?, именно в єто время и я увлекался,стеклянные линзы фотоувелечителя диаметром 8-10 см.и лампа 100 Вт.- то было не так как сейчас
ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура. То, что у нас, даже близко не тянет.
Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії. В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.
Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу. В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
В Грузії пропхали копію російського закону про іноагентів і вибори президента через контрольованих "виборщиків" а не на загальних виборах. На днях прийняли щось типу січневих законів 2013 для боротьби з протестувальниками. Вони вже за крок від диктатури, і схоже що таки туди скотяться - протести не радикалізуються
З 01:00 16.12.2024 в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів.
🟡 Що змінюється? ✅ Черги тепер поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень. ✅ Графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали – усе стане точніше й зрозуміліше. ✅ Мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).
🟡 Чому це важливо? Новий підхід – це можливість для НЕК Укренерго краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.
Отже, після 01:00 16.12.2024 тисніть на кнопку «Графік відключень» та завантажуйте актуальну інформацію. 👇
Ой+ написав:------------------------------- ЛАД А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом). ------------------------------ Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?
"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240). 2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)
Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
Так я не понял: 1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"? 2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?