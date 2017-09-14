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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11342113431134411345>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:52

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями


те саме, тілька з 1981-1986
всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)

Чому тільки ?,
именно в єто
время и я увлекался,стеклянные линзы фотоувелечителя диаметром 8-10 см.и лампа 100 Вт.- то было не так как сейчас
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:57

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:
  Vadim_ написав:В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями


те саме, тілька з 1981-1986
всі десь зникло, в цьому році ніс викидати пакет"мусора" від старого- побачив мій "червоний ліктар"(радянський, коштував десь 3 рубля, приніс собі до дому (на згадку про молодість)

Чому тільки ?,
именно в єто
время и я увлекался,стеклянные линзы фотоувелечителя диаметром 8-10 см.и лампа 100 Вт.- то было не так как сейчас


....ото ти не звичайний !!!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.

Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії.
В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.

Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу.
В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
В Грузії пропхали копію російського закону про іноагентів і вибори президента через контрольованих "виборщиків" а не на загальних виборах. На днях прийняли щось типу січневих законів 2013 для боротьби з протестувальниками. Вони вже за крок від диктатури, і схоже що таки туди скотяться - протести не радикалізуються
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  Shaman написав:таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:

Самый вкусный пломбир уже вспоминали ?
Кажуть його досі виробляють в США, звідки він власне й прийшов в срср
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:01

З 01:00 16.12.2024 в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів.

🟡 Що змінюється?
✅ Черги тепер поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень.
✅ Графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали – усе стане точніше й зрозуміліше.
✅ Мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).

🟡 Чому це важливо?
Новий підхід – це можливість для НЕК Укренерго краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

Отже, після 01:00 16.12.2024 тисніть на кнопку «Графік відключень» та завантажуйте актуальну інформацію. 👇
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:02

  холява написав:
  Успіх написав:
  барабашов написав:До какого количества кладбищ
Оце☝️ можна казати всім тим, які на повному серйозі казали/бажали: "до останньої верби!"©
Головне, що бажали це робити "чужими руками"!🤦🏻

То от їм зустрічне питання - "до якої кількості кладовищ потрібно воювати"?

Питання адресується усім ура-патріотам!


.....особливо тобі , одного разу сфотогрувавшого прихід міни ...... і після того переляконого ....
Забудь мене!
Постав мене в ЧС і не рефлексуй на мене ;)

Бо я тут пишу лише байки, казки, сни ;) :lol:
Таких же фото купа в інтернеті?
Можна, навіть, відслідкувати - звідки воно взято, так?
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:04

Успіх у меня в 20м от дома такие же сосны и облака
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:11

  yanyura написав:
  fox767676 написав:фокус-покус
можете перевірити власноруч
.............
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію

А если перейти по ссылке, то увидим:
............

Интересно, что на странице поиска гугл выдаёт то, что привёл fox767676, а в самой Вики то, что привёл yanyura.
Как объяснить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:14

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).

Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.

Спасибо, что объяснили.
Но тогда подскажите, как назвать. "Западный" не совсем то.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:26

  Ой+ написав:
  tester7336 написав:
  Ой+ написав:-------------------------------
ЛАД
А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).
------------------------------
Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.


а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?

"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240).
2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA

Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)

Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?

Так я не понял:
1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"?
2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?
ЛАД
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