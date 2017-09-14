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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113431134411345113461134711348>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:35

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Уже говорил - 1989-90 это уже не Союз.
а что это? тогда можно сказать что период репрессий и голодомора тоже не союз, если настолько фривольно трактовать историю.
  ЛАД написав:Я такого не писал.
ходить строем и петь песни это аллегория порядка и благополучия. Я не сохраняю на компе всё что вы писали, извините.
....

Аллегории можете оставить себе.
А развал такого государства как СССР это процесс. Или вы называете развалом момент подписания Беловежских соглашений?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:44

  ЛАД написав:А развал такого государства как СССР это процесс.
какой развал ссср в 89? у смерти человека есть чёткая дата и время. Только фривольное толкование может считать началом смерти дату рождения или какую то другую. ссср обречен был рухнуть из за неумелого и глупого руководства. И так чудом долго прожил на дешевой раб.силе и нефтедолларах. Например он мог рухнуть когда снимали хрущёва, главы республик (его протеже) могли не поддержать снимателей. Чтобы генсека сняли при жизни явление было беспрецедентным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 16:19, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:44

  fox767676 написав:
  Shaman написав:нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...

ви іноземними мовами не володієте та міжнародними компетенціями, але вбудовані в суто українські кон'юктурні ланцюжки, тому не маєте ні змоги, ні бажання емігрувати
Але є і інші випадки

скільки помилок в одному абзаці - так треба ще вміти :lol:

в Ізраілі володіють й мовами, й компетенціями - але чомусь лишаються. виходить, що "армія,мова, віра" - такі актуальні для незалежних держав. й без цього державу чомусь не існують... але дехто досі кепкує...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чого я не здивований

Кількість мирних жителів, убитих у Газі, завищена, щоб очорнити Ізраїль
Дослідники звинувачують міністерство охорони здоров’я Гази в тому, що воно завищило дані про жертви, включивши в них дані про природні смерті, не розрізнивши жертви серед цивільного населення та бойові втрати, а також завищивши кількість загиблих жінок і дітей.

Видання нагадує, що Міністерство охорони здоров’я Гази підрахувало, що понад 44 тисячі людей були вбиті після того, як Ізраїль розпочав свою воєнну відповідь на напади ХАМАС 7 жовтня.

Henry Jackson Society встановило, що, виходячи із звітів військових і розвідувальних служб Ізраїлю та США, близько 17 тисяч з них були бійцями ХАМАС, але у публікаціях ЗМІ про це часто не згадується.

оце ще великий поділ - є країни, де можна отримати інформацію зі ЗМІ, а є країни, де ЗМІ - суцільна пропаганда. й різниця в принципі очевидна. а оцей наратив - всі брешуть (на форумі теж казали так неодноразово деякі персонажі) якраз просувають прихильники брехливих режимів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 15:54

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...

ви іноземними мовами не володієте та міжнародними компетенціями, але вбудовані в суто українські кон'юктурні ланцюжки, тому не маєте ні змоги, ні бажання емігрувати
Але є і інші випадки

скільки помилок в одному абзаці - так треба ще вміти :lol:

в Ізраілі володіють й мовами, й компетенціями - але чомусь лишаються. виходить, що "армія,мова, віра" - такі актуальні для незалежних держав. й без цього державу чомусь не існують... але дехто досі кепкує...


Які ще помилки, мій незламний східнячок?
В Ізраїлі мешкає менше половини світового єврейства, кордони ніколи не зачиняли, служать дійсно вcі, тим більше нема преференцій турбопатрітичним бюджетникам. Якщо було б як у нас, то мешкало би вдвічі-втричі менше.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:01

  fox767676 написав:
  Shaman написав:скільки помилок в одному абзаці - так треба ще вміти :lol:

в Ізраілі володіють й мовами, й компетенціями - але чомусь лишаються. виходить, що "армія,мова, віра" - такі актуальні для незалежних держав. й без цього державу чомусь не існують... але дехто досі кепкує...

Які ще помилки, мій незламний східнячок?
В Ізраїлі мешкає менше полвини світового єврейства, кордони ніколи не зачиняли, служать дійсно вcі, тим більше нема преференцій турбопатрітичним бюджетникам. Якщо було б як у нас, то мешкало би вдвічі-втричі менше.

все, що ти припустив щодо мене, помилково. в принципі як й думки про багато інших речей :lol:

коли створювали державу, ще ніхто не розумів як воно буде. але досвід Голокосту показав, що бажано мати власну державу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:07

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:скільки помилок в одному абзаці - так треба ще вміти :lol:

в Ізраілі володіють й мовами, й компетенціями - але чомусь лишаються. виходить, що "армія,мова, віра" - такі актуальні для незалежних держав. й без цього державу чомусь не існують... але дехто досі кепкує...

Які ще помилки, мій незламний східнячок?
В Ізраїлі мешкає менше полвини світового єврейства, кордони ніколи не зачиняли, служать дійсно вcі, тим більше нема преференцій турбопатрітичним бюджетникам. Якщо було б як у нас, то мешкало би вдвічі-втричі менше.

все, що ти припустив щодо мене, помилково. в принципі як й думки про багато різних речей :lol:

коли створювали державу, ще ніхто не розумів як воно буде. але досвід Голокосту показав, що бажано мати власну державу...


Як би ти був економічно незалежний від українського олігархату, то не писав би таку офіціозну пошлятину.
Так, Ізраїль створила свідома частина єврейства, їхали туди добровільно.
І менша частина, як вже вказав.
Свідома частина українства теж набагато менша за номінальної
З цього треба виходити при плануванні кордонів чи засад внутрішньої та зовнішньої політики.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:14

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:Які ще помилки, мій незламний східнячок?
В Ізраїлі мешкає менше полвини світового єврейства, кордони ніколи не зачиняли, служать дійсно вcі, тим більше нема преференцій турбопатрітичним бюджетникам. Якщо було б як у нас, то мешкало би вдвічі-втричі менше.

все, що ти припустив щодо мене, помилково. в принципі як й думки про багато різних речей :lol:

коли створювали державу, ще ніхто не розумів як воно буде. але досвід Голокосту показав, що бажано мати власну державу...

Як би ти був економічно незалежний від українського олігархату, то не писав би таку офіціозну пошлятину.
Так, Ізраїль створила свідома частина єврейства, їхали туди добровільно.
І менша частина, як вже вказав.
Свідома частина українства теж набагато менша за номінальної
З цього треба виходити при плануванні кордонів чи засад внутрішньої та зовнішньої політики.

ти давай більше аргументів й конкретики, а не особистих накидів. де я, а де офіційна пропаганда. :D просто на відміну від тебе, я ще думаю, що можна зробити, як виправити ситуацію - а в тебе лише все погано, нічого не зробиш.

в Україні ще велика проблема з ідентифікацією нації, що в умовах війни створює певні проблеми.

й як треба планувати кордони чи вести політику в наших умовах? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:в Україні ще велика проблема з ідентифікацією нації, що в умовах війни створює певні проблеми


З самоідентифікаціею якраз все супер.
Сотні тисяч, міліони українців блукають по Європі загорнуті у жовто-блакитні прапори - на футбольних матчах, ресторанах національної кухні, на пляжах.
Проблема з відповідальністю, яка є невід'ємною складовою свідомості.
Коли заходить питання про захист своєї ідентифікації обраної як для себе , так і для менщ актуалізваних співгромадян, то починаються великі проблеми. І якщо міліони прапороносців\смолоскипників комфортно мешкають поза межами України, то менш актуалізованим людям сам бог велів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 16:35

Wirująświatła

девушки хотели парня с видаком. Как было девушке познакомиться с нужным парнем? подходить и говорить в лицо давай знакомиться? это было непринято и унизительно для обоих. Поэтому засылали гонцов. Ни одного случая не знаю чтобы знакомство состоялось "в лоб"


Але і випадок з «гонцем» ти знаєш аж один, у «своїй компанії 10 чоловік»)))

Звідки у тебе статистика, що то була «система»??? )))

Ти реально умора , Віталік))
Тебе так вразив цей випадок, що ти вирішив його розказати під соусом «отак було прийнято»?)
Hotab
 
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