Shaman написав:в Україні ще велика проблема з ідентифікацією нації, що в умовах війни створює певні проблеми
З самоідентифікаціею якраз все супер. Сотні тисяч, міліони українців блукають по Європі загорнуті у жовто-блакитні прапори - на футбольних матчах, ресторанах національної кухні, на пляжах. Проблема з відповідальністю, яка є невід'ємною складовою свідомості. Коли заходить питання про захист своєї ідентифікації обраної як для себе , так і для менщ актуалізваних співгромадян, то починаються великі проблеми. І якщо міліони прапороносців\смолоскипників комфортно мешкають поза межами України, то менш актуалізованим людям сам бог велів
я ж кажу, такі ватні вуха вилазять
а скільки з цих мільйонів спілкується українською мовою, а скільки російською? отож. моє припущення - більшість російською...
зі смолоскипників, як ти зневажливо кажеш, гадаю багато на фронті. а ти де, наш кепкуючий друг? теж знайшов шпаринку, просто вистачає розуму про це не патякати?
Wirująświatła написав:И так чудом долго прожил на дешевой раб.силе и нефтедолларах.
До чого тут диво?)) Що дешева робоча сила, що великі запаси вуглеводів є цілком банальними речами (факторами), за допомогою яких "виживають" багато країн.
Руйнування совдепу, як держави, вже було лише кінцевим наслідком руйнування отих совдепівських принципів функціонування так званої совецької соціалістичної системи. Перебудови. До інших принципів функціонування.
А так ви цілком праві - савецьке оте керівництво не зуміло втримати форму (держави сересере) при зміні принципів функціонування. Китайські керівники зуміли.
Shaman написав:в Україні ще велика проблема з ідентифікацією нації, що в умовах війни створює певні проблеми
З самоідентифікаціею якраз все супер. Сотні тисяч, міліони українців блукають по Європі загорнуті у жовто-блакитні прапори - на футбольних матчах, ресторанах національної кухні, на пляжах. Проблема з відповідальністю, яка є невід'ємною складовою свідомості. Коли заходить питання про захист своєї ідентифікації обраної як для себе , так і для менщ актуалізваних співгромадян, то починаються великі проблеми. І якщо міліони прапороносців\смолоскипників комфортно мешкають поза межами України, то менш актуалізованим людям сам бог велів
я ж кажу, такі ватні вуха вилазять
а скільки з цих мільйонів спілкується українською мовою, а скільки російською? отож. моє припущення - більшість російською...
зі смолоскипників, як ти зневажливо кажеш, гадаю багато на фронті. а ти де, наш кепкуючий друг? теж знайшов шпаринку, просто вистачає розуму про це не патякати?
я, в кого батько з під самого польсьького кордону, про "ватні вуха" чую від східняцької харківьско-дніпровсько-одеської бидлоти та іншх понаїхавших бурятськиї шаманів чую з 2013, коли розказував що культ Бандери це хрест на польсько-українських відносинах "ватні уха" - я можу спокійно поїхати з України щоб вас не годувати турбопатріотичних цицькоцмудильників понаїхавших х-зна звідси ? І що ти ховаєшся за фронтом, ти за себе відповідай шістка подоляцька
fox767676 написав:З самоідентифікаціею якраз все супер. Сотні тисяч, міліони українців блукають по Європі загорнуті у жовто-блакитні прапори - на футбольних матчах, ресторанах національної кухні, на пляжах. Проблема з відповідальністю, яка є невід'ємною складовою свідомості. Коли заходить питання про захист своєї ідентифікації обраної як для себе , так і для менщ актуалізваних співгромадян, то починаються великі проблеми. І якщо міліони прапороносців\смолоскипників комфортно мешкають поза межами України, то менш актуалізованим людям сам бог велів
я ж кажу, такі ватні вуха вилазять
а скільки з цих мільйонів спілкується українською мовою, а скільки російською? отож. моє припущення - більшість російською...
зі смолоскипників, як ти зневажливо кажеш, гадаю багато на фронті. а ти де, наш кепкуючий друг? теж знайшов шпаринку, просто вистачає розуму про це не патякати?
я, в кого батько з під самого польсьького кордону, про "ватні вуха" чую від східняцької харківьско-дніпровсько-одеської бидлоти та іншх понаїхавших бурятськиї шаманів чую з 2013, коли розказував що культ Бандери це хрест на польсько-українських відносинах "ватні уха" - я можу спокійно поїхати з України щоб вас не годувати турбопатріотичних цицькоцмудильників понаїхавших х-зна звідси ? І що ти ховаєшся за фронтом, ти за себе відповідай
поляк, чи що? там складні відносини з Бандерою. а не згадаєш проти чого тоді Бандера боровся? були такі сторінки історії, а зараз треба шукати шляхи примирення.
а майдан чим тобі не такий? в тебе голові така каша, що я поки що не зрозумів, за що ти - бо надто багато проти й то не так, й то не таке - й все це про події, які мають наблизити нас до Європи. дивна позиція для людини з-під польського кордону.
втекти багато хто хоче, щоб не виконувати свої ОБОВ'ЯЗКИ перед державою, але держава вирішила інакше...
Розкриваючи зміст поняття «Н. і.», Е. Сміт створив її західну (або громадян.) модель, що містить низку складових: історично спільна територія, закони та інститути; політ. рівність громадян, виражена у чинній системі прав та обов’язків; спільність громадян. культури та ідеології. На думку Е. Сміта, на відміну від західної моделі, осн. компонентами східної (або етніч.) моделі Н. і. є походження (приналежність до свого клану), нац. культура, мова, звичаї. https://esu.com.ua/article-71062
detroytred написав:Руйнування совдепу, як держави, вже було лише кінцевим наслідком руйнування отих совдепівських принципів функціонування так званої совецької соціалістичної системи.
я несколько иначе понимаю. ссср начал разрушаться в период когда на кухнях его критиковали миллионы. А другие миллионы делали вид с дулей в кармане. Для меня загадка как существует сев.корея, очевидно всё необходимое туда вливает Китай, потому что на принуждении далеко не уедешь. Даже животных дрессируют без грубого принуждения. К нам кстати тоже относится.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:В усіх цивілізованих країнах на першому місці людина, дитина, пенсіонер. В Україні на першому місці, мова, віра, вишиванка, майдан, президент, депутати, корупція, тцкашники. Який народ, так цінності, я вибачаюсь зараз
"Україна понад усе" - ваші очі бачили що купували 10 років тому
Риговская консерва во всей красе. Вроде как за Украину, а по сути за Россию