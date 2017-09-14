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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11345113461134711348>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:00

  Бетон написав:
  pesikot написав:Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці

А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )

Суд мені відмовив 9 грудня. При чому всі документи в порядку. Повний текст буде на протязі місяця.
Йду в апеляцію, але скоріше за все треба буде відвід колегії, бо є за що.
Адвокат в шоці. Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі. На мене за рік вилили бруду і брехні в залі суду як за все життя. Тцк б'ється на смерть, аби не дати мені дозвіл.
Потім касація.
Це ще мінімум рік.

Радуйся, що в мене все погано. Це повинно приносити всім щастя

Мені байдуже, погано в тебе чи добре. Це твое життя

Але ... ще не зная всіх обставин, я писав, що нікуди в грудні ти не поїдешь, будешь нити на форумі

Хотілось би почитати рішення суду, що ти там такого зробив
Але ... знаючи тебе, думаю, що десь ти биканув на рівному місці, де можно було б цього не робити
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:04

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Руйнування совдепу, як держави, вже було лише кінцевим наслідком руйнування отих совдепівських принципів функціонування так званої совецької соціалістичної системи.
я несколько иначе понимаю. ссср начал разрушаться в период когда на кухнях его критиковали миллионы. А другие миллионы делали вид с дулей в кармане. Для меня загадка как существует сев.корея, очевидно всё необходимое туда вливает Китай, потому что на принуждении далеко не уедешь. Даже животных дрессируют без грубого принуждения.

Одвічний мій приклад))) -- раби були незадоволені, проти, і боролись-боролись... і до другого пришестя могли боротися, повставати хоч кожного року з новим Спартаком.
Результат же створився тільки, коли оті принципи функціонування почали не задовольняти вже частину можновладців.
І... Опа... результат.

Так і на кухнях могли бухтіти хоч до другого Пришестя.
А от коли самі можновладці стали незадоволені, почали змінювати принципи функціонування (соціалістично-радянські), то опа -- результат.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:04

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:В усіх цивілізованих країнах на першому місці людина, дитина, пенсіонер.
В Україні на першому місці, мова, віра, вишиванка, майдан, президент, депутати, корупція, тцкашники.
Який народ, так цінності, я вибачаюсь зараз

"Україна понад усе" - ваші очі бачили що купували 10 років тому

Риговская консерва во всей красе.
Вроде как за Украину, а по сути за Россию


Твій подоляк з єрмаком, на яких ти првцюєш, чиї консерви?
І що ви дали з щаманом Україні крім своїх інвалідських аналізів сечі?
Я маю право так пиання ставити , а ви хробаки двулічні - ні.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:05

  Успіх написав:
  Shaman написав:якщо здатися
От де, де плять, ви всі бачите слово ЗДАТИСЯ???

Тому що, Пуйло хоче тільки, щоб ми здались.
Нічого іншого він не хоче

Все це, давайте перемовини, буде по ЛБЗ, буде мир, Пуйло відстане - повна маячня

Бачу, що це тобі коти очі засцяли ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:08

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:нерадісна перспектива. але до цього теж треба бути готовим. але зараз всі панічні обліківки почнуть - "треба тікати" (вибачте "емігрувати")...

ви іноземними мовами не володієте та міжнародними компетенціями, але вбудовані в суто українські кон'юктурні ланцюжки, тому не маєте ні змоги, ні бажання емігрувати
Але є і інші випадки

скільки помилок в одному абзаці - так треба ще вміти :lol:

в Ізраілі володіють й мовами, й компетенціями - але чомусь лишаються. виходить, що "армія,мова, віра" - такі актуальні для незалежних держав. й без цього державу чомусь не існують... але дехто досі кепкує...

в Ірані, Пн.Кореї, Афганістані також армовір
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:09

За крок до завершення війни©

  Wirująświatła написав:
З 01:00 16.12.2024 в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів.

🟡 Що змінюється?
✅ Черги тепер поділені на підчерги (наприклад, 1.1 і 1.2), щоб уникнути перевантажень.
✅ Графіки розбиті на 30-хвилинні інтервали – усе стане точніше й зрозуміліше.
✅ Мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями (якщо немає аварій).

🟡 Чому це важливо?
Новий підхід – це можливість для НЕК Укренерго краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

Отже, після 01:00 16.12.2024 тисніть на кнопку «Графік відключень» та завантажуйте актуальну інформацію. 👇
Ціни на всякі акуми і зарядні станції - "камнем вниз!"© :D
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:09

  detroytred написав:Розкриваючи зміст поняття «Н. і.», Е. Сміт створив її західну (або громадян.) модель, що містить низку складових: історично спільна територія, закони та інститути; політ. рівність громадян, виражена у чинній системі прав та обов’яз­ків; спільність громадян. культури та ідеології. На думку Е. Сміта, на відміну від західної моделі, осн. компонентами східної (або етніч.) моделі Н. і. є походження (приналежність до свого клану), нац. культура, мова, звичаї.
https://esu.com.ua/article-71062

берём макак резусов. как формируется стая? общая территория (ключевое), равные права и обязаности (вожака никто не кормит еду добывает каждый себе сам), общая оборона, общие дети. Мама занимается ребенком 1 год, далее им занимается стая. Слабых гнобить запрещено. За такие дела изгоняют из стаи.

что придумало человечество? нац.культура, язык, традиции. В результате у народов появились существенные отличия, а значит и желание кулаками доказать соседу чья культура лучшая. Между стаями макак бывают стычки, но войны - нет.

И даже в стычках макаки одной стаи не убивают макак другой. Калечат, обрывают уши, хвосты. Но не убивают. Это запрещено.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:10

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Риговская консерва во всей красе.
Вроде как за Украину, а по сути за Россию

Твій подоляк з єрмаком, на яких ти првцюєш, чиї консерви?
І що ви дали з щаманом Україні крім своїх інвалідських аналізів сечі?
Я маю право так пиання ставити , а ви хробаки двулічні - ні.

"Тварь ли я дрожащая или право имею?" маєш, маєш.

все що маєш, анонімно писати лайно на форумі. :D

"отсель грозить мы будем шведу" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:11

  Wirująświatła написав:Успіх у меня в 20м от дома такие же сосны и облака

То більше мені не скидай свої старі фотографії :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:12

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Розкриваючи зміст поняття «Н. і.», Е. Сміт створив її західну (або громадян.) модель, що містить низку складових: історично спільна територія, закони та інститути; політ. рівність громадян, виражена у чинній системі прав та обов’яз­ків; спільність громадян. культури та ідеології. На думку Е. Сміта, на відміну від західної моделі, осн. компонентами східної (або етніч.) моделі Н. і. є походження (приналежність до свого клану), нац. культура, мова, звичаї.
https://esu.com.ua/article-71062

берём макак резусов. как формируется стая? общая территория (ключевое), равные права и обязаности (вожака никто не кормит еду добывает каждый себе сам), общая оборона, общие дети. Мама занимается ребенком 1 год, далее им занимается стая. Слабых гнобить запрещено. За такие дела изгоняют из стаи.

что придумало человечество? нац.культура, язык, традиции. В результате у народов появились существенные отличия, а значит и желание доказать соседу чья культура лучшая.

Отож!
Навіть до з якого боку розбивате яйце.
detroytred
 
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