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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1134611347113481134911350 ... 11354>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:12

  Wirująświatła написав:
Танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе сломался пополам

«Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали [это] примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».

✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.

✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди.
[/quote]

Танкер «Волгонефть-212» построен в 1969 году, «Волгонефть-239» — в 1973 году.


тобто два корита у віці 50+, як кажуть судна стільки не живуть?
живуть...де? в рф, ще можно такий скраб зустріти в країнах Західної Африки (Конго, Габон, Сьерра-Леоне)
нагляд за технічним станом судна -це відповідальність flag state і регістру.
Flag: Russia

в Чорному морі в 2010-2011 під час штормів в очікуванні лоцмана для проходу Керченський каналом затонуло декілька россійських корит класу "река-море" (під час штору судна зірвало з якоря, а двигун не встигли запустили, вітром розвернуло лагом до волни , та поломало навпіл (когось врятували українські рятивникі, а більшість моряків потонула), судна були в поганому технічному стані у віці 35+ років.

а скільки таких корит потонуло у Чорному морі за останні 50 років? і у берегів Туреччини нещодавно був випадок(17 січня 2021р)
У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців, повідомили в МЗС України.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-tur ... 49792.html


я майже був свідком загибелі судна "Таврия 7" в січні 1992р, судно погрузило катанку у Херсоні (чи Миколаїві), коли судно вийшло в відносно теплі води, лід підтаіяв -катанка почала рухатись в трюмі, судно перекинулось оверкіль, всі 6 членов загинулу, "втятувався" старпом, який плавав у воду у гідрокостюмі більше 7 годин , коли його підняли на борт тх Кременчуг-встиг сказали "спасибо, хлопці, що врятували"-і вмер. Матрос Пацула навіть стрибнув у лідяну воду щоб достатися до старпома.

Самое масштабное кораблекрушение у берегов Одессы: гибель теплохода "Моздок"
52 года назад у берегов Одессы произошло самое масштабное кораблекрушение в окрестных водах - гибель в результате столкновения двух судов - болгарского танкера "Лом" и советского сухогруза "Моздок", груженого ядохимикатами.

https://uc.od.ua/news/urbanism/1188560
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:12

  Shaman написав:
  fox767676 написав:
  pesikot написав:Риговская консерва во всей красе.
Вроде как за Украину, а по сути за Россию

Твій подоляк з єрмаком, на яких ти првцюєш, чиї консерви?
І що ви дали з щаманом Україні крім своїх інвалідських аналізів сечі?
Я маю право так пиання ставити , а ви хробаки двулічні - ні.

"Тварь ли я дрожащая или право имею?" маєш, маєш.

все що маєш, анонімно писати лайно на форумі. :D

"отсель грозить мы будем шведу" :lol:


який культурний східнячок, тримає зв'язок з батьківщиною :wink:
будеш своїм братам-бурятам розповідати при воз'єднанні :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:13

  Успіх написав:То більше мені не скидай свої старі фотографії :mrgreen:

я тебе больше не нравлюсь? :shock:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Раз уж тут вспомнили 90-е
Могу прокоментировать это видео
(Гнусавым голосом переводчика на видео-кассетах)
И восстали донецкие "шахтеры"
Против гнёта киевской "хунты"
И добились своего
Вода теперь по 2 часа в сутки

Как-то И.А. писал, что если Украина продолжит воевать, то будут разрушены города Запорожье, Днепр, где не будет комунальной инфраструктуры

Но в "освобожденном" Донецке вода 2 часа в сутки.
Это при том, что Россия в Донецке уже лет 10 как

А Запорожье Пуйло уже записал себе в книгу.
Наверное, И.А. невыносимо хочет получать воду по 2 часа в сутки, вместо круглосуточно
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:17

  detroytred написав:Одвічний мій приклад))) -- раби були незадоволені, проти, і боролись-боролись... і до другого пришестя могли боротися, повставати хоч кожного року з новим Спартаком.
берем маленькую пилочку и каждый день пилим станки, турбины, трубопроводы. И лет через 50 всё это одномоментно рушится. Физика процессов, более тяжелых инструментов пролетариату не давали.
  detroytred написав:А от коли самі можновладці стали незадоволені, почали змінювати принципи функціонування (соціалістично-радянські), то опа -- результат.
при сталине его окружение прыгало от счастья, Ежов, Ягода, жена Молотова и самого сталина (Наде́жда Аллилу́ева от глубокого удовлетворения взорвала новогоднюю хлопушку себе в висок). Тухачевский, Рокоссовский. А потом стали недовольны либерастом горбачёвым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:17

  detroytred написав:Розкриваючи зміст поняття «Н. і.», Е. Сміт створив її західну (або громадян.) модель, що містить низку складових: історично спільна територія, закони та інститути; політ. рівність громадян, виражена у чинній системі прав та обов’яз­ків; спільність громадян. культури та ідеології. На думку Е. Сміта, на відміну від західної моделі, осн. компонентами східної (або етніч.) моделі Н. і. є походження (приналежність до свого клану), нац. культура, мова, звичаї.
https://esu.com.ua/article-71062

н.і. появилася із появою міської буржуазії, це десь так 200р.-300р. тому в більш-менш так званих продвинутих країнах, як наслідок так званої промислової революції.
До того була релігійна ідентифікація
В Україні гречкосії переважали ще до середини ХХ ст., та й зараз повно регіонів де більша частка сільського населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:18

pesikot
что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских :mrgreen: никого больше не взрастила ?
распустят вашу богадельню скоро
бронь снимут
пойдете окопы с шаманом копать
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:19

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:------------------------------------
ЛАД
По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.
-----------------------------------
Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії.
В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.

Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу.
В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
В Грузії пропхали копію російського закону про іноагентів і вибори президента через контрольованих "виборщиків" а не на загальних виборах. На днях прийняли щось типу січневих законів 2013 для боротьби з протестувальниками. Вони вже за крок від диктатури, і схоже що таки туди скотяться - протести не радикалізуються
У президента Грузии были и так достаточно ограниченные полномочия.
Это всё ещё не диктатура. Ручаться, что её не будет, не возьмусь, Но пока...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:20

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:"Україна понад усе" - ваші очі бачили що купували 10 років тому

Риговская консерва во всей красе.
Вроде как за Украину, а по сути за Россию


Твій подоляк з єрмаком, на яких ти првцюєш, чиї консерви?
І що ви дали з щаманом Україні крім своїх інвалідських аналізів сечі?
Я маю право так пиання ставити , а ви хробаки двулічні - ні.

Маешь ти право лише на унітаз ходити, а не мене питати )))

Россійське номерне пихате чмо ))

А з подоляком та єрмаком ти навіть не в штангу дав ))
Ти дав дуже мимо

Ти російська консерва, ти думаєшь як консерва, тому вважаешь, що тут хтось на когось працює )))
Беручи з себе приклад ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:24

  fox767676 написав:Я маю право так пиання ставити , а ви хробаки двулічні - ні.


вас будівельник покусав зі своїм ЧСВ?
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