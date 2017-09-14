Додано: Нед 15 гру, 2024 17:12

Wirująświatła написав: Танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе сломался пополам



«Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали [это] примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».

✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.



✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди. ✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди.

Танкер «Волгонефть-212» построен в 1969 году, «Волгонефть-239» — в 1973 году.

У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців, повідомили в МЗС України.

Самое масштабное кораблекрушение у берегов Одессы: гибель теплохода "Моздок"

[/quote]тобто два корита у віці 50+, як кажуть судна стільки не живуть?живуть...де? в рф, ще можно такий скраб зустріти в країнах Західної Африки (Конго, Габон, Сьерра-Леоне)нагляд за технічним станом судна -це відповідальність flag state і регістру.Flag: Russiaв Чорному морі в 2010-2011 під час штормів в очікуванні лоцмана для проходу Керченський каналом затонуло декілька россійських корит класу "река-море" (під час штору судна зірвало з якоря, а двигун не встигли запустили, вітром розвернуло лагом до волни , та поломало навпіл (когось врятували українські рятивникі, а більшість моряків потонула), судна були в поганому технічному стані у віці 35+ років.а скільки таких корит потонуло у Чорному морі за останні 50 років? і у берегів Туреччини нещодавно був випадок(17 січня 2021р)я майже був свідком загибелі судна "Таврия 7" в січні 1992р, судно погрузило катанку у Херсоні (чи Миколаїві), коли судно вийшло в відносно теплі води, лід підтаіяв -катанка почала рухатись в трюмі, судно перекинулось оверкіль, всі 6 членов загинулу, "втятувався" старпом, який плавав у воду у гідрокостюмі більше 7 годин , коли його підняли на борт тх Кременчуг-встиг сказали "спасибо, хлопці, що врятували"-і вмер. Матрос Пацула навіть стрибнув у лідяну воду щоб достатися до старпома.52 года назад у берегов Одессы произошло самое масштабное кораблекрушение в окрестных водах - гибель в результате столкновения двух судов -