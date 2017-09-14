Танкер «Волгонефть-212» в Керченском проливе сломался пополам
«Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали [это] примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».
✹ Mash: 10 моряков с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» спасены. 13 до сих пор в море, четверых, которые находились в трюме во время крушения, не могут найти. Предварительно, они могли погибнуть.
✹ Shot: Минимум 13 моряков спасены с потерпевших крушение танкеров, часть из них поднял вертолет МЧС, остальных — буксир. В ледяной морской воде остаются люди.
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Танкер «Волгонефть-212» построен в 1969 году, «Волгонефть-239» — в 1973 году.
тобто два корита у віці 50+, як кажуть судна стільки не живуть? живуть...де? в рф, ще можно такий скраб зустріти в країнах Західної Африки (Конго, Габон, Сьерра-Леоне) нагляд за технічним станом судна -це відповідальність flag state і регістру. Flag: Russia
в Чорному морі в 2010-2011 під час штормів в очікуванні лоцмана для проходу Керченський каналом затонуло декілька россійських корит класу "река-море" (під час штору судна зірвало з якоря, а двигун не встигли запустили, вітром розвернуло лагом до волни , та поломало навпіл (когось врятували українські рятивникі, а більшість моряків потонула), судна були в поганому технічному стані у віці 35+ років.
а скільки таких корит потонуло у Чорному морі за останні 50 років? і у берегів Туреччини нещодавно був випадок(17 січня 2021р)
У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців, повідомили в МЗС України.
я майже був свідком загибелі судна "Таврия 7" в січні 1992р, судно погрузило катанку у Херсоні (чи Миколаїві), коли судно вийшло в відносно теплі води, лід підтаіяв -катанка почала рухатись в трюмі, судно перекинулось оверкіль, всі 6 членов загинулу, "втятувався" старпом, який плавав у воду у гідрокостюмі більше 7 годин , коли його підняли на борт тх Кременчуг-встиг сказали "спасибо, хлопці, що врятували"-і вмер. Матрос Пацула навіть стрибнув у лідяну воду щоб достатися до старпома.
Самое масштабное кораблекрушение у берегов Одессы: гибель теплохода "Моздок"
52 года назад у берегов Одессы произошло самое масштабное кораблекрушение в окрестных водах - гибель в результате столкновения двух судов - болгарского танкера "Лом" и советского сухогруза "Моздок", груженого ядохимикатами.
Раз уж тут вспомнили 90-е Могу прокоментировать это видео (Гнусавым голосом переводчика на видео-кассетах) И восстали донецкие "шахтеры" Против гнёта киевской "хунты" И добились своего Вода теперь по 2 часа в сутки
Как-то И.А. писал, что если Украина продолжит воевать, то будут разрушены города Запорожье, Днепр, где не будет комунальной инфраструктуры
Но в "освобожденном" Донецке вода 2 часа в сутки. Это при том, что Россия в Донецке уже лет 10 как
А Запорожье Пуйло уже записал себе в книгу. Наверное, И.А. невыносимо хочет получать воду по 2 часа в сутки, вместо круглосуточно
detroytred написав:Одвічний мій приклад))) -- раби були незадоволені, проти, і боролись-боролись... і до другого пришестя могли боротися, повставати хоч кожного року з новим Спартаком.
берем маленькую пилочку и каждый день пилим станки, турбины, трубопроводы. И лет через 50 всё это одномоментно рушится. Физика процессов, более тяжелых инструментов пролетариату не давали.
detroytred написав:А от коли самі можновладці стали незадоволені, почали змінювати принципи функціонування (соціалістично-радянські), то опа -- результат.
при сталине его окружение прыгало от счастья, Ежов, Ягода, жена Молотова и самого сталина (Наде́жда Аллилу́ева от глубокого удовлетворения взорвала новогоднюю хлопушку себе в висок). Тухачевский, Рокоссовский. А потом стали недовольны либерастом горбачёвым.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:26, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Розкриваючи зміст поняття «Н. і.», Е. Сміт створив її західну (або громадян.) модель, що містить низку складових: історично спільна територія, закони та інститути; політ. рівність громадян, виражена у чинній системі прав та обов’язків; спільність громадян. культури та ідеології. На думку Е. Сміта, на відміну від західної моделі, осн. компонентами східної (або етніч.) моделі Н. і. є походження (приналежність до свого клану), нац. культура, мова, звичаї. https://esu.com.ua/article-71062
н.і. появилася із появою міської буржуазії, це десь так 200р.-300р. тому в більш-менш так званих продвинутих країнах, як наслідок так званої промислової революції. До того була релігійна ідентифікація В Україні гречкосії переважали ще до середини ХХ ст., та й зараз повно регіонів де більша частка сільського населення.
Дюрі-бачі написав:------------------------------------ ЛАД По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура. То, что у нас, даже близко не тянет. ----------------------------------- Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії. В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.
Не буду спорить, Грузией особо не интересовался, но пока диктатуры там не вижу. В последнее время у нас (в мире?) есть тенденция обесценивать слова и понятия - диктатура, нацизм, геноцид,... Их употребляют к месту и не к месту, просто как ругательство, забывая их значение.
В Грузії пропхали копію російського закону про іноагентів і вибори президента через контрольованих "виборщиків" а не на загальних виборах. На днях прийняли щось типу січневих законів 2013 для боротьби з протестувальниками. Вони вже за крок від диктатури, і схоже що таки туди скотяться - протести не радикалізуються
У президента Грузии были и так достаточно ограниченные полномочия. Это всё ещё не диктатура. Ручаться, что её не будет, не возьмусь, Но пока...