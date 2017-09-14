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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1134711348113491135011351 ... 11354>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:27

  fox767676 написав:pesikot
что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских :mrgreen: никого больше не взрастила ?

Как тебя от реальности плющит ))
Не удалось из Доненцка сделать витрину руцкага мира ))
  fox767676 написав:распустят вашу богадельню скоро
бронь снимут

Один тут с меня бронь уже снимал ))
  fox767676 написав:пойдете окопы с шаманом копать

Сам почему не в окопе, "патриот" ? )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:27

[quote="5799118:pesikot"][/quote]

Я тут людям помогал, а не ты, паршивый инвалид на копийчине у власти регулярно рспространня пропагандистские ролики пидоров-ухилянтов даунецко-казанских.
Мне ваш с шаманом трегрошовый майдано-патиотизм до одного места
И вы это свое место еще узнаете ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29

  fox767676 написав:Я тут людям помогал, а не ты, паршивый инвалид на копийчине у власти регулярно рспространня пропагандистские ролики пидоров-ухилянтов даунецко-казанских.
Мне ваш с шаманом трегрошовый майдано-патиотизм до одного места
И вы это свое место еще узнаете ))

Да тут шоу, поинтереснее чем у Вадика )))

Shaman, фокс таки хамло. Он и мне написал ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Например он мог рухнуть когда снимали хрущёва, главы республик (его протеже) могли не поддержать снимателей.


в ссср було все красиво: перший секретарь республіки Казахскої ССР
Кунаев, Динмухамед Ахмедович (Три герой Соцю труда)-казах, а другий секретарь хто? русский (генерал майор как мінімум кгб) Иванов Сергей Иванович (условно), вікипедія знає майже все
список других секретарів ЦК КП Казахстана
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B0

Месяц, Валентин Карпович
1964—1965 — секретарь Московского обкома КПСС.
1965—1971 — первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР.
1971—1976 — второй секретарь ЦК Компартии Казахстана.


для чого це робилось, щоб ніяких померанчевих революцій (і щоб місцеві знали, що ними руковидить іх соплеменнік), у Ураїнців-Шелест, потом Щербицький, у казахів Кунаев,
і коли буде потрібно -той же Месяц мав ліквідувати Кунаева (на всяк випадок)

хоч віка пише про Кунаева таке
Согласно официальной биографии, по национальности казах[10], его предками были животноводы, жившие на берегах рек Курты и Или в Балхашском районе, в селе Баканас, однако уйгурский писатель Абдукерим Ганиев в своей документальной повести утверждает, что на самом деле Кунаев татарин и изменил свою национальность в паспорте для того, чтобы упростить себе карьерный рост
вот сука татарская, затесался и казахом прикинулся
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Одвічний мій приклад))) -- раби були незадоволені, проти, і боролись-боролись... і до другого пришестя могли боротися, повставати хоч кожного року з новим Спартаком.
берем маленькую пилочку и каждый день пилим станки, турбины, трубопроводы. И лет через 50 всё это одномоментно рушится. Физика процессов, более тяжелых инструментов пролетариату не давали.
  detroytred написав:А от коли самі можновладці стали незадоволені, почали змінювати принципи функціонування (соціалістично-радянські), то опа -- результат.
при сталине его окружение прыгало от счастья, Ежов, Ягода, жена Молотова. А потом стали недовольны либерастом горбачёвым.

Ніііт. Приклад з пілочкою це з іншої опери.

До чого тут сталін, горбачьов)))))))
Мова про те, що частину можновладців починає не задовольняти принципи функціонування держави (рабоволодіння, радянський соціалізм).
І от тоді вони підключаються до .... одвічно незадоволених рабів, радянських мешканців кухонь, помаранчевих)))))))))))))))))
І опа... Результат.
Отієї одвічної боротьби (хоч рабів, холопів за волю. І до хоч українців за незалежність...).
Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.

Ще приклад:
На кухнях та пивних одвічно ведуться розмови про образно "третій рейх" тощо...
Але коли до оцього підключається частина можновладців... то і результат.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:32

не можеш писати - не пиши


цікава думка: "не впасти раніше імперії зла"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:вас будівельник покусав зі своїм ЧСВ?


я что ,как будивельник, кого-то гоню "до перемоги" щоби колективне ЧСВ потішити?
Здається природа суперечки каже про зворотнє
Якісь трьохгрошові пропагандисти на зарплаті вважають що саме їх точка зору вірна, бо така лінія їх партії і священих ідолів на яких не можна зазіхати ("майдан","бандера"). Це тоталітарне кацапське мислення, в які б переможні вишиванки вони не вдягалися
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:37

  fox767676 написав:
  tester7336 написав:вас будівельник покусав зі своїм ЧСВ?


я что ,как будивельник, кого-то гоню "до перемоги" щоби колективне ЧСВ потішити?
Здається природа суперечки каже про зворотнє
Якісь трьохгрошові пропагандисти на зарплаті вважають що саме їх точка зору вірна, бо така лінія їх партії і священих ідолів на яких не можна зазіхати ("майдан","бандера"). Це тоталітарне кацапське мислення, в які б переможні вишиванки вони не вдягалися

Іди спати, російське хамовите чмо ))

Бо "трьохгроший пропагандист на зарплаті" - це саме про тебе )
Хоч обпишись тут українською мовою ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:40

  detroytred написав:Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.
пик таких был при сталине. посмотрите списки репрессированных/застреленных, там почти все его соратники. Каменев, Зиновьев, Киров, Троцкий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:40

У 155 бригаді 1.5к СЗЧ - Бутусов

У 155 бригаду нагнали 2к бусифікованих, призначили нормального комбрига, майже всі бусифіковані як прибули до бригади - поїхали одразу додому, всю відповідальність списали на комбрига та зняли з посади, а командувач угрупуванням Захід Швидюк звітував про виконаний план з укомплектування Сухопутних військ :lol: :oops:
jump
 
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