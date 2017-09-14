Как тебя от реальности плющит ))
Не удалось из Доненцка сделать витрину руцкага мира ))
Один тут с меня бронь уже снимал ))
Сам почему не в окопе, "патриот" ? )))
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:27
Как тебя от реальности плющит ))
Не удалось из Доненцка сделать витрину руцкага мира ))
Один тут с меня бронь уже снимал ))
Сам почему не в окопе, "патриот" ? )))
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:27
[quote="5799118:pesikot"][/quote]
Я тут людям помогал, а не ты, паршивый инвалид на копийчине у власти регулярно рспространня пропагандистские ролики пидоров-ухилянтов даунецко-казанских.
Мне ваш с шаманом трегрошовый майдано-патиотизм до одного места
И вы это свое место еще узнаете ))
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:29
Да тут шоу, поинтереснее чем у Вадика )))
Shaman, фокс таки хамло. Он и мне написал ))
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в ссср було все красиво: перший секретарь республіки Казахскої ССР
Кунаев, Динмухамед Ахмедович (Три герой Соцю труда)-казах, а другий секретарь хто? русский (генерал майор как мінімум кгб) Иванов Сергей Иванович (условно), вікипедія знає майже все
список других секретарів ЦК КП Казахстана
Месяц, Валентин Карпович
для чого це робилось, щоб ніяких померанчевих революцій (і щоб місцеві знали, що ними руковидить іх соплеменнік), у Ураїнців-Шелест, потом Щербицький, у казахів Кунаев,
і коли буде потрібно -той же Месяц мав ліквідувати Кунаева (на всяк випадок)
хоч віка пише про Кунаева таке
вот сука татарская, затесался и казахом прикинулся
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:31
Ніііт. Приклад з пілочкою це з іншої опери.
До чого тут сталін, горбачьов)))))))
Мова про те, що частину можновладців починає не задовольняти принципи функціонування держави (рабоволодіння, радянський соціалізм).
І от тоді вони підключаються до .... одвічно незадоволених рабів, радянських мешканців кухонь, помаранчевих)))))))))))))))))
І опа... Результат.
Отієї одвічної боротьби (хоч рабів, холопів за волю. І до хоч українців за незалежність...).
Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.
Ще приклад:
На кухнях та пивних одвічно ведуться розмови про образно "третій рейх" тощо...
Але коли до оцього підключається частина можновладців... то і результат.
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:32
не можеш писати - не пиши
цікава думка: "не впасти раніше імперії зла"
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я что ,как будивельник, кого-то гоню "до перемоги" щоби колективне ЧСВ потішити?
Здається природа суперечки каже про зворотнє
Якісь трьохгрошові пропагандисти на зарплаті вважають що саме їх точка зору вірна, бо така лінія їх партії і священих ідолів на яких не можна зазіхати ("майдан","бандера"). Це тоталітарне кацапське мислення, в які б переможні вишиванки вони не вдягалися
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:37
Іди спати, російське хамовите чмо ))
Бо "трьохгроший пропагандист на зарплаті" - це саме про тебе )
Хоч обпишись тут українською мовою ))
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:40
пик таких был при сталине. посмотрите списки репрессированных/застреленных, там почти все его соратники. Каменев, Зиновьев, Киров, Троцкий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2024 17:40
У 155 бригаді 1.5к СЗЧ - Бутусов
У 155 бригаду нагнали 2к бусифікованих, призначили нормального комбрига, майже всі бусифіковані як прибули до бригади - поїхали одразу додому, всю відповідальність списали на комбрига та зняли з посади, а командувач угрупуванням Захід Швидюк звітував про виконаний план з укомплектування Сухопутних військ
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