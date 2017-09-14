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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1134811349113501135111352 ... 11354>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:44

  fox767676 написав:pesikot
что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских :mrgreen: никого больше не взрастила ?
распустят вашу богадельню скоро
бронь снимут
пойдете окопы с шаманом копать

"раздался голос с ..раши" з-під кордону :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 гру, 2024 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:44

  ЛАД написав:-------------------------------
А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).
а какая колона когда говорят - "та він східняк" ?
------------------------------

  Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240).
2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA

Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)

Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?

  ЛАД написав:Так я не понял:
1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"?
2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?

Ви прочитали словникові статті?
Східняк - західняк допустимо, "западе́нець" - сепарська лексика.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:45

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  pesikot написав:Тому що, Пуйло хоче тільки
Та пох, що там пуйло хоче, - буде так, як захоче Трамп.
  pesikot написав:Бачу, що це тобі коти очі засцяли ))
Я не лажу по помийках, як ти! То му і в очі мені ніхто не сцить, як тобі! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:47

Треш


цікава думка: "не впасти раніше імперії зла"

Мабуть більшого ієзуїта, ніж оцей Славко і не знайти.
Про яку ненависть до держави він несе?!

Якщо розглядати нехай з його точки зору... То оцей Славко ні на йоту не менше виставляє свої критичні погляди, ніж отой Маркус.
Тому він себе тоді б спитав "навіщо?"
І отой Маркус вже який рік, як вол паше-воює, а Славко з подругою веселиться відосами, косячи під сільського дурника...

Очевидно: Маркус (проект...) має той же самий електорат, що і в цього "Славка".
Тому він так і збудився))))
Отакому рівню конкурента.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:49

pesikot
я в Киеве работаю топовые компании США, а ты безработный провинциал на подсосе у подоляка.
Если например фризу надо будет 50-100тис грн, я предоставлю незамедлительно
А ты за 30 грн удавишься , будешь постить таких же профессиональных бездельников х. знет откуда, это твой "вклад в победу"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:50

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.
пик таких был при сталине. посмотрите списки репрессированных/застреленных, там почти все его соратники. Каменев, Зиновьев, Киров, Троцкий.

одним словом "глобалістів" та "людей миру" двома, на які тут не політкоректно гуглопереклад працює
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:54

  Shaman написав:
  fox767676 написав:pesikot
что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских :mrgreen: никого больше не взрастила ?
распустят вашу богадельню скоро
бронь снимут
пойдете окопы с шаманом копать

"раздался голос с ..раши" з-під кордону :lol:



вас с писикотом заставят работать после РПВ
прикрутят шаровую финдопомогу в т.ч на пропаганду
не будет у тебя уже времени ложиться костьми за выдуманные идеалы, и выдумывать что все несогласные с ними - "с ..раши"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:55

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.
пик таких был при сталине. посмотрите списки репрессированных/застреленных, там почти все его соратники. Каменев, Зиновьев, Киров, Троцкий.

одним словом "глобалістів" та "людей миру" двома, на які тут не політкоректно гуглопереклад працює

ребусы барабашова как семечки, а твои ломают мозг. объясни.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:57

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

  jump написав:У 155 бригаді 1.5к СЗЧ - Бутусов

У 155 бригаду нагнали 2к бусифікованих, призначили нормального комбрига, майже всі бусифіковані як прибули до бригади - поїхали одразу додому, всю відповідальність списали на комбрига та зняли з посади, а командувач угрупуванням Захід Швидюк звітував про виконаний план з укомплектування Сухопутних військ :lol :oops

Це Бутусівська іпсятіна! :mrgreen:

Це тільки на Марсі таке може бути!

А з нами - "такоє ніслучіцццо нікогдА!"© :mrgreen:

п.с.
Що Флер, як тобі таке 8) читати на форумі мовчки?(бо в роті тобі щось заважає... - окуляри за 350 ойро самі себе не зароблять!) :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Саме. Коли. З'являється. Достатній. Об'єм. Невдоволених. Можновладців.
пик таких был при сталине. посмотрите списки репрессированных/застреленных, там почти все его соратники. Каменев, Зиновьев, Киров, Троцкий.

І щооооуууу?
Ну дійсно ви про що?

Оті мешканці кухонь (точніше їх ЗАГАЛЬНЕ невдоволення САМЕ соціалізмом) яким боком до соціалістів каменевих, троцьких, зинов'євих і т.д.???
У яких були розходження і конкуренція за владу зі сталіним.

Чи може мешканці кухонь капіталізму схотіли? Разом з каменєвими, зінов'єми, кіровими і т.д.?
Я не розумію про що ви...
detroytred
 
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