ЛАД написав:------------------------------- А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом). а какая колона когда говорят - "та він східняк" ? ------------------------------
Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів. "Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240). 2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)
Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
ЛАД написав:Так я не понял: 1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"? 2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?
Мабуть більшого ієзуїта, ніж оцей Славко і не знайти. Про яку ненависть до держави він несе?!
Якщо розглядати нехай з його точки зору... То оцей Славко ні на йоту не менше виставляє свої критичні погляди, ніж отой Маркус. Тому він себе тоді б спитав "навіщо?" І отой Маркус вже який рік, як вол паше-воює, а Славко з подругою веселиться відосами, косячи під сільського дурника...
Очевидно: Маркус (проект...) має той же самий електорат, що і в цього "Славка". Тому він так і збудився)))) Отакому рівню конкурента.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2024 17:51, всього редагувалось 2 разів.
pesikot я в Киеве работаю топовые компании США, а ты безработный провинциал на подсосе у подоляка. Если например фризу надо будет 50-100тис грн, я предоставлю незамедлительно А ты за 30 грн удавишься , будешь постить таких же профессиональных бездельников х. знет откуда, это твой "вклад в победу"
fox767676 написав:pesikot что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских никого больше не взрастила ? распустят вашу богадельню скоро бронь снимут пойдете окопы с шаманом копать
"раздался голос с ..раши" з-під кордону
вас с писикотом заставят работать после РПВ прикрутят шаровую финдопомогу в т.ч на пропаганду не будет у тебя уже времени ложиться костьми за выдуманные идеалы, и выдумывать что все несогласные с ними - "с ..раши"
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
У 155 бригаду нагнали 2к бусифікованих, призначили нормального комбрига, майже всі бусифіковані як прибули до бригади - поїхали одразу додому, всю відповідальність списали на комбрига та зняли з посади, а командувач угрупуванням Захід Швидюк звітував про виконаний план з укомплектування Сухопутних військ :lol ops