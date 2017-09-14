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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:00
Успіх написав: pesikot написав:
Тому що, Пуйло хоче тільки
Та пох, що там пуйло хоче, - буде так, як захоче Трамп.
Три класи церковно-приходської школи не пройшли даром у тебе ))
До тебе у мене питання
1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?
2) Гірше не стало ?
3) Перестали стріляти ?
4) В очах Путіна є мир ?
І вже складі питання
5) Трамп з Кім Чен Ином багато порішав ?
6) А з Іраном теж Трамп порішав ?
Головне в тебе - віра.
"Йому сци в глаза, а він - божа роса" ))
То ж це тобі коти в очі насцяли )))
Я і до тебе прийду 21 січня 2025 року )))
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:06
якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:06
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:pesikot
что там твоя ботоферма кроме даунецко-казанских
никого больше не взрастила ?
распустят вашу богадельню скоро
бронь снимут
пойдете окопы с шаманом копать
"раздался голос с ..раши" з-під кордону
вас с писикотом заставят работать после РПВ
прикрутят шаровую финдопомогу в т.ч на пропаганду
не будет у тебя уже времени ложиться костьми за выдуманные идеалы
, и выдумывать что все несогласные с ними - "с ..раши"
уважно послухаємо працівника топових компаній США (всіх відразу?). чи "работаю топовые компании США" - це користуватися Google та Facebook?
але не про це - які ж тоді справжні ідеали?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:08
Ой+ написав:
Ви прочитали словникові статті?
Східняк - західняк допустимо, "западе́нець" - сепарська лексика.
словникові статті? якого словника не підкажете?
вікі - це не словник.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:09
Маєш куусіка на пердольоті
Що вже з ним набридли рольові ігри?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:10
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Тому що, Пуйло хоче тільки
Та пох, що там пуйло хоче, - буде так, як захоче Трамп.
Три класи церковно-приходської школи не пройшли даром у тебе ))
До тебе у мене питання
1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?
2) Гірше не стало ?
3) Перестали стріляти ?
4) В очах Путіна є мир ?
І вже складі питання
5) Трамп з Кім Чен Ином багато порішав ?
6) А з Іраном теж Трамп порішав ?
Головне в тебе - віра.
"Йому сци в глаза, а він - божа роса" ))
То ж це тобі коти в очі насцяли )))
Я і до тебе прийду 21 січня 2025 року )))
Одного не розумію:
Як одночасно уживаються дві думки, що оркостан хоче тільки воювати далі і що оркостан з-за війни вже має купу куп величезних проблем і ледь тримається на плаву?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:11
Успіх
а ти не накидати вже не можеш? наче вже тебе не чіпають? бо це погана ознака...
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:14
prodigy написав:
якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи
якщо побудують газогони, то у Московії тоді точно будуть проблеми... чекаємо
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Shaman
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:15
Shaman написав:
послухаємо працівника топових компаній США (
Ты хоть в жизни что-то сделал полезное, кроме как ... услуги непосредсвенному боссу?
Я помогал серьезно, и совсем незнакомым людям , и с форумов, и фонды, и ремонт подъездов в родительских хрущевках финансировал, и деревья в своих новостройках сажал. И вопросы изучал, чтобы не вступить в какую-нибудь халепу, и других не толкнуть.
А что можешь ты, одноклеточное, кроме как угождать власть над тобой имеющим ?
Ты трутень, поэтому ты всем доволен и всему лоялен.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:16
prodigy написав:
якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи
Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.
Ірак, Лівія тому яскраві приклади.
Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.
Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.
Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.
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