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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113501135111352113531135411355>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:17

Від добра - не втікають ©

  pesikot написав:1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?

2) Гірше не стало ?
А що - Порошенко і посадив, і краще стало при ньому? :shock:

От скажи мені - як так було класно, то чому народ готовий був голосувати хоч за кота в мішку, а лиш би не за По?

Як так?©
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:20

  Shaman написав:наче вже тебе не чіпають?
"наче"!
Не все ти бачиш!

Тож, не заважай мені ставати песікоту на хвоста))
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:список стран для безвиза . В век удаленки и транснациональных корпораций занять себя на пару месяцев в новой стране - нет проблем. Восстановиться вместе с семьёй, родителями после шахедного птср ,пережить темные и хрлодные месяцы


нерозумію до чого ви мені написали цей допис.
1. безвіз є. безвіз не дорівнює праву на роботу.
2. відновитися можна саме так, що якраз і не буде масовою еміграцією.
3. ну ера віддаленої і що. приведіть приклад кількість віддалених працівників до невіддалених зараз. виберіть будьяку країну на свій розсуд, бажано туди куди ви гадаєте буде масова єміграція.

Нічого не зрозумів якщо чесно, і причому тут я.

  ЛАД написав:Это подтверждается достаточно массовым выездом молодёжи 18-

У Вашому віці має бути розуміння між
'їду зараз або не їду ніколи' та 'можу поїхати будь коли'

Доречі, як щодо дівчат 18-? міне відповідати не потрібно, ситуація я знаю.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:21

detroytred :)
начная с ленина консенсуса не было. ссср держался на принуждении. когда принуждение ослабло совок и рухнул. Без углубления в детали кто и как его валил. Я считаю что партийная номенклатура была относительно всем довольна, а накормить всех горбатый не мог. "За видимостью оплаты - видимость работы". И так было везде. до 90% овощей сгнивало в хранилищах и по дороге в магазин. Точно окружение горбачёва в этом было виновато или всё же пэрэсичный? Тогда почему у бабушек на базаре овощи не гнили, тоже окружение Горбачёва им помогало?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:28

  Успіх написав:Маєш куусіка на пердольоті
Що вже з ним набридли рольові ігри?
он знакомиться не умеет. Сразу вытаскивает огурец и предлагает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:30

  Wirująświatła написав:detroytred :)
начная с ленина консенсуса не было. ссср держался на принуждении. когда принуждение ослабло совок и рухнул. Без углубления в детали кто и как его валил.

)))))))))))))))))))))))
Консенсус був. Стосовно оцього самого примусу.
На ньому і трималося.

А от коли частина савецьких можновладців схотіла іншого принципу функціонування --- свобод (від власного збагачення, пересування і до свободи власного керівництва), то і результат з'явився....
Вони підтримали бажання мешканців кухонь вільно говорити, займатися підприємництвом і т.д.
Без примусу.

І отримали результат. Перш за все собі - можновладцям.
І попутно пересічним.
Співпали бажання, цілі.
Точно так само - лише співпали.
Як отоді раніше співпали з бажаннями рабів, холопів мати волю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:31

  BeneFuckTor написав:
  fox767676 написав:список стран для безвиза . В век удаленки и транснациональных корпораций занять себя на пару месяцев в новой стране - нет проблем. Восстановиться вместе с семьёй, родителями после шахедного птср ,пережить темные и хрлодные месяцы


нерозумію до чого ви мені написали цей допис.
1. безвіз є. безвіз не дорівнює праву на роботу.
2. відновитися можна саме так, що якраз і не буде масовою еміграцією.
3. ну ера віддаленої і що.
\

Ви коментували пост флаймена, який може працювати по безвізу декілька місяців з майже з будь-якої точки світу. Якщо треба довше - то його компанія переведе з укаїнсього в офіс нової країни. Замість цього люди змушені сидіти з рідними під шахедами, очікувати орєшників, пояснювати закордонним клієнтам нюанси воєнного часу, уповільнюватись професійно через брак відпочинку/постійний стрес і спостерігати як ринок пеехоплюють "глобальнопівденні" індійці чи навіть євромоскалі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:32

  fox767676 написав:pesikot
я в Киеве работаю топовые компании США, а ты безработный провинциал на подсосе у подоляка.

Кого, кого ты там работаешь ?
Прекращай бухать, убогий ))

Про "безработный провинциал" - поржал )))
Из тебя столицо-центризм или масква-центризм так и прёт

Давно родителей в усть-зажопинске навещал ? )))

  fox767676 написав:Если например фризу надо будет 50-100тис грн, я предоставлю незамедлительно

Есть нюанс, фриз давно не пишет на форуме ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:33

  detroytred написав:Консенсус був. Стосовно оцього самого примусу.
ну такое. Если девушку заставили дать согласие то это уже не изнасилование? консенсус это когда добровольно. шото не помню чтобы репресированные (включая партийную верхушку) добровольно согласились на репрессии. Тот же молотов точно был согласен на арест супруги?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:33

  fox767676 написав:вас с писикотом заставят работать после РПВ
прикрутят шаровую финдопомогу в т.ч на пропаганду

Так отож, тебя лишать финансирования на пропаганду, пойдёшь работать )))
pesikot
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