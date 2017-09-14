А що - Порошенко і посадив, і краще стало при ньому?
От скажи мені - як так було класно, то чому народ готовий був голосувати хоч за кота в мішку, а лиш би не за По?
Як так?©
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Додано: Нед 15 гру, 2024 18:17
Від добра - не втікають ©
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:20
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нерозумію до чого ви мені написали цей допис.
1. безвіз є. безвіз не дорівнює праву на роботу.
2. відновитися можна саме так, що якраз і не буде масовою еміграцією.
3. ну ера віддаленої і що. приведіть приклад кількість віддалених працівників до невіддалених зараз. виберіть будьяку країну на свій розсуд, бажано туди куди ви гадаєте буде масова єміграція.
Нічого не зрозумів якщо чесно, і причому тут я.
У Вашому віці має бути розуміння між
'їду зараз або не їду ніколи' та 'можу поїхати будь коли'
Доречі, як щодо дівчат 18-? міне відповідати не потрібно, ситуація я знаю.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:21
detroytred
начная с ленина консенсуса не было. ссср держался на принуждении. когда принуждение ослабло совок и рухнул. Без углубления в детали кто и как его валил. Я считаю что партийная номенклатура была относительно всем довольна, а накормить всех горбатый не мог. "За видимостью оплаты - видимость работы". И так было везде. до 90% овощей сгнивало в хранилищах и по дороге в магазин. Точно окружение горбачёва в этом было виновато или всё же пэрэсичный? Тогда почему у бабушек на базаре овощи не гнили, тоже окружение Горбачёва им помогало?
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:28
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:30
)))))))))))))))))))))))
Консенсус був. Стосовно оцього самого примусу.
На ньому і трималося.
А от коли частина савецьких можновладців схотіла іншого принципу функціонування --- свобод (від власного збагачення, пересування і до свободи власного керівництва), то і результат з'явився....
Вони підтримали бажання мешканців кухонь вільно говорити, займатися підприємництвом і т.д.
Без примусу.
І отримали результат. Перш за все собі - можновладцям.
І попутно пересічним.
Співпали бажання, цілі.
Точно так само - лише співпали.
Як отоді раніше співпали з бажаннями рабів, холопів мати волю.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:31
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Ви коментували пост флаймена, який може працювати по безвізу декілька місяців з майже з будь-якої точки світу. Якщо треба довше - то його компанія переведе з укаїнсього в офіс нової країни. Замість цього люди змушені сидіти з рідними під шахедами, очікувати орєшників, пояснювати закордонним клієнтам нюанси воєнного часу, уповільнюватись професійно через брак відпочинку/постійний стрес і спостерігати як ринок пеехоплюють "глобальнопівденні" індійці чи навіть євромоскалі
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:32
Кого, кого ты там работаешь ?
Прекращай бухать, убогий ))
Про "безработный провинциал" - поржал )))
Из тебя столицо-центризм или масква-центризм так и прёт
Давно родителей в усть-зажопинске навещал ? )))
Есть нюанс, фриз давно не пишет на форуме ...
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:33
ну такое. Если девушку заставили дать согласие то это уже не изнасилование? консенсус это когда добровольно. шото не помню чтобы репресированные (включая партийную верхушку) добровольно согласились на репрессии. Тот же молотов точно был согласен на арест супруги?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:33
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