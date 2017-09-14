|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:35
Wirująświatła написав:
Я считаю что партийная номенклатура была относительно всем довольна
Да нііііт же.
Це їх перш за все ПОЧАЛИ не влаштовувати савєцькі рамки, обмеження.
Низи ж змін до кращого хочуть ЗАВЖДИ!
Що раби, що холопи, що пересічні)).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:36
fox767676 написав: Shaman написав:
послухаємо працівника топових компаній США (
Ты хоть в жизни что-то сделал полезное, кроме как ... услуги непосредсвенному боссу?
Зачем же так палиться
Ну сделал ты приятное ... непосредственному боссу
Так после этого, тебе блатная пыль на уши села.
И ты начал что-то там требовать, "имею право", "имею право" )))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10797
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:38
fox767676 написав:
Я помогал серьезно, и совсем незнакомым людям , и с форумов, и фонды, и ремонт подъездов в родительских хрущевках финансировал, и деревья в своих новостройках сажал.
Ну прямо, пионер - всем пример ))
Тимур без команды ))
Галстук завтра утром не забудь погладить ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10797
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:41
detroytred написав:
Низи ж змін до кращого хочуть ЗАВЖДИ!
уже 5 раз зелю бы снесли если оно было так.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26342
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:42
Успіх написав: pesikot написав:
1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?
2) Гірше не стало ?
А що - Порошенко і посадив, і краще стало при ньому?
От скажи мені - як так було класно, то чому народ готовий був голосувати хоч за кота в мішку, а лиш би не за По?
Як так?©
Про Трампа ти промовчав. Бо ти дурник
Таким як ти в очі насцяли, а ти досі в цю сцянину віриш ))
При Порошенко - ти сидів і торгував контрабандним крамом на базарі
При Зеленському - ти мив снаряди, пройобував дрони, рив окопи та пішов в СЗЧ
Але тобі, все одно, при Порошенко було гірше
Зараз, у тебе віра, що Трамп все порішає
Попередній досвід з Зеленським тебе нічого не навчив
Хоча ні, навчив, хамити ти став більше )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10797
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:43
pesikot
пионер это тот кто политиинформацию на форум приносит с ботофермы подоляка
и выдает банальщину за откровения
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2482
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:46
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Консенсус був. Стосовно оцього самого примусу.
ну такое. Если девушку заставили дать согласие то это уже не изнасилование? консенсус это когда добровольно. шото не помню чтобы репресированные (включая партийную верхушку) добровольно согласились на репрессии. Тот же молотов точно был согласен на арест супруги?
Добровільно згодні на САМЕ отаку основу функціонування держави-суспільства, як примус.
Ви різницю бачите:
1. Радянський соціалізм - це диктатура (тобто примус) пролетаріату селянам (в реалі - кпрс обом і роботягам, і селянам).
2. Капіталізм - це влада капіталу.
До чого тут конкурентна боротьба між самими радянськими можновладцями?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:48
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Низи ж змін до кращого хочуть ЗАВЖДИ!
уже 5 раз зелю бы снесли если оно было так.
Хочуть.
На кухнях хочуть....
Ви ж самі про кухні писали.
І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?
До чого тут "хотіти жити краще" і "снесення зелі"?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 15 гру, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31271
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:48
Wirująświatła написав:
ребусы барабашова как семечки, а твои ломают мозг. объясни.
тут EQ не допоможе, треба знати короткий курс ВКП(б) і та інші історії, а не тільки переглянути "Володаря перснів" та інших Гаррі Потерів, Матриць, Зоряних війон та Всесвіт Марвела
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37548
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 15 гру, 2024 18:51
detroytred написав:
І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?
и рабство отменили. НЕТ? ну очевидный же результат.
flyman написав:
короткий курс ВКП(б)
ЛАД знает не хуже автора. А мы у него учимся.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26342
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|77585
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|248578
|
|
|6076
|886894
|
|