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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1135211353113541135511356 ... 11359>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:53

  fox767676 написав:pesikot
пионер это тот кто политиинформацию на форум приносит с ботофермы подоляка
и выдает банальщину за откровения

А ты чего сюда приносишь, пионер недоделанный ))

Ты меня обвинил в работе на подоляка.
Доказательства будут ?

Если нет доказательств, то завали своё пьяное, хамовитое, чванливое хлебало ))
И не отсвечивай в тряпочку.
Иди проспись )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:53

  Успіх написав:
  pesikot написав:1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?

2) Гірше не стало ?
А що - Порошенко і посадив, і краще стало при ньому? :shock:

От скажи мені - як так було класно, то чому народ готовий був голосувати хоч за кота в мішку, а лиш би не за По?

Як так?©

ви досі сперечаєтеся, який цар гори ліпше
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Фокс, только для тебя )))

Тебе явно жалко вагнеровцев, "наши мальчики"(с) Шендерович пострадали )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:55

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?

и рабство отменили. НЕТ? ну очевидный же результат.

Коли оте рабство стало незадовільняти значну частину можновладців.

А до цього - бунт, придушення, бунт, придушення... і до другого Пришестя отак було б.
Без результату кінцевого -- відміни рабства. Ким? Самими можновладцями))
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:55

  Wirująświatła написав:detroytred :)
начная с ленина консенсуса не было. ссср держался на принуждении. когда принуждение ослабло совок и рухнул. Без углубления в детали кто и как его валил. Я считаю что партийная номенклатура была относительно всем довольна, а накормить всех горбатый не мог. "За видимостью оплаты - видимость работы". И так было везде. до 90% овощей сгнивало в хранилищах и по дороге в магазин. Точно окружение горбачёва в этом было виновато или всё же пэрэсичный? Тогда почему у бабушек на базаре овощи не гнили, тоже окружение Горбачёва им помогало?

горбатий про кого кажуть: можна забрати Галю з села, але не село з Галі, так і там як був так і залишився простий колгоспний комбайнер, на кшталт нашого простого сільського бухгалтера. от дорулився у руля
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:56

  pesikot написав:
  fox767676 написав:pesikot
пионер это тот кто политиинформацию на форум приносит с ботофермы подоляка
и выдает банальщину за откровения

А ты чего сюда приносишь, пионер недоделанный ))

Ты меня обвинил в работе на подоляка.
Доказательства будут ?

Если нет доказательств, то завали своё пьяное, хамовитое, чванливое хлебало ))
И не отсвечивай в тряпочку.
Иди проспись )


если какой-то х-сос , выглядит как бот подоляка, постит то же самое что ботоферма подоляка, воняет как бот подоляка - значит он и есть бот подоляка
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:57

  pesikot написав:При Порошенко - ти сидів і торгував контрабандним крамом на базарі

При Зеленському - ти мив снаряди
Ти просто казковий ідіот!🤦🏻
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 18:58

  detroytred написав:Коли оте рабство стало незадовільняти значну частину можновладців.
а это было следствием чего, может рабы приносили ущерба больше, чем выгоды? конечно цепной реакцией было недовольство можновладців. А если бы рабы не протестовали, спокойно работали зачем это отменять? так же и при горбатом, дали чуть чуть свобод и полезло недовольство из всех дыр и ушей. 2й эшелон (ельцин кравчук шушкевич) увидели в этом возможность для своего роста. В этот момент совпало то что вы говорите, но плод созрел намного раньше, ещё при брежневе где-то.

совок держался на принуждении, за анекдот про брежнева можно было сесть. Как только дали немного свободы (анекдоты про горбачёва травили даже дети вместо стишков под ёлкой) всё сразу рухнуло. Ото такой был консенсус. А новый слепить не успели. Горбатый бегал с союзным договором, кто его подписал?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 19:06, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:01

Вони всі - НЕ вареня!!!

  flyman написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:1) Багато кого Зеленський посадив, кого обіцяв ?

2) Гірше не стало ?
А що - Порошенко і посадив, і краще стало при ньому? :shock:

От скажи мені - як так було класно, то чому народ готовий був голосувати хоч за кота в мішку, а лиш би не за По?

Як так?©

ви досі сперечаєтеся, який цар гори ліпше

Ні.
Я всім кажу, що і По - омно, а вони мені - "Зцукрилось! Зцукрилось!©🤦😁😁😁
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:01

  fox767676 написав:если какой-то х-сос , выглядит как бот подоляка, постит то же самое что ботоферма подоляка, воняет как бот подоляка - значит он и есть бот подоляка

х-сос у нас ты.
Это же ты любишь делать приятное руководителю ))

Остальное - твои пьяные фантазии

А ты российский бот - номерной, против Майдана, против проукраински настроенных, хамло ))) Полный пакет )))
pesikot
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