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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:02
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?
и рабство отменили. НЕТ? ну очевидный же результат.
Коли оте рабство стало незадовільняти значну частину можновладців.
А до цього - бунт, придушення, бунт, придушення... і до другого Пришестя отак було б.
Без результату кінцевого -- відміни рабства. Ким? Самими можновладцями))
розумні люди кажуть що північні штати почали війну із південними, так як економічно було вигідніше виробляти на півдні де була майже дармова рабсила, дешевша чим ірландці
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:04
Успіх написав: pesikot написав:
При Порошенко - ти сидів і торгував контрабандним крамом на базарі
При Зеленському - ти мив снаряди
Ти просто казковий ідіот!🤦🏻
Хамло ти невиховане, як я і казав
Ти вже і факти відкидаешь
Чекаю 21 січня 2025 року
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:04
Успіх написав:
Ні.
Я всім кажу, що і По - омно, а вони мені - "Зцукрилось! Зцукрилось!©🤦😁😁😁
це до гурманів
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:05
Wirująświatła написав:
А если бы рабы не протестовали, спокойно работали зачем это отменять?
І це думка від вас, який постійно наполягав на мотивації, зацікавленості робітника))))))))))))
А тепер виходить достатньо, щоб *спокійно працювали* (аби не буянили і тд.).
Ви серйозно?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:08
Успіх написав:
Ні.
Я всім кажу, що і По - омно, а вони мені - "Зцукрилось! Зцукрилось!©🤦😁😁😁
Ні, це ЗЕ - гімно.
І визнати це ти не хочешь.
Хамишь, крутишься
Але кажешь, як зелебот - "а що, при Порошенко було краще ?"
І сам викреслюєшь факти зі свого життя
Для визнання помилок, потрібен разум. Якого в тебе немає
Визнання помилок - це не про тебе.
Віра - це твоє все
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:11
detroytred написав: Wirująświatła написав:
А если бы рабы не протестовали, спокойно работали зачем это отменять?
І це думка від вас, який постійно наполягав на мотивації, зацікавленості робітника))))))))))))
А тепер виходить достатньо, щоб *спокійно працювали* (аби не буянили і тд.).
Ви серйозно?
ну подмена ж понятий. возьмите бомжа, накормите оденьте и пусть спокойно
себе работает. Можете даже на цепь посадить. Жаловаться ему некуда и искать его никто не будет. Бомжей полно почему так не делают?
Но если вы захотите от него не "спокойную работу" а результат то окажется... выгоднее перестать кормить/одевать/ дать свободу и платить деньги. Об этом я всегда и говорил. Если нужен результат
- принуждение недопустимо. А без результата рабы могут годами "спокойно" работать.
поэтому и рабство отменили когда посчитали издержки/выхлоп.
в случае с совком "отменой рабства" стали перестройка и классность. Раб увидел что хозяин стрелять не будет и сбежал. То же касается Украины когда принудиловка ослабнет начнутся очень нехорошие процессы. А она ослабнет рано или поздно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 19:18, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:11
Успіх написав: pesikot написав:
При Порошенко - ти сидів і торгував контрабандним крамом на базарі
При Зеленському - ти мив снаряди
Ти просто казковий ідіот!🤦🏻
Запропонуйте цьому песікоту таку ж логіку застосувати: при Овочі ..., а потім при ...
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:13
Мабуть, це теж, "ботоферма подоляка".
Бо викрили амеріканського ідіота, якого розкрутила російська пропаганда
По фоксу, про це потрібно мовчати )
Потрібно це хавати
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:15
detroytred написав:
цікава думка: "не впасти раніше імперії зла"
Мабуть більшого ієзуїта, ніж оцей Славко і не знайти.
Про яку ненависть до держави він несе?!
Якщо розглядати нехай з його точки зору... То оцей Славко ні на йоту не менше виставляє свої критичні погляди, ніж отой Маркус.
Тому він себе тоді б спитав "навіщо?"
І отой Маркус вже який рік, як вол паше-воює, а Славко з подругою веселиться відосами, косячи під сільського дурника...
Очевидно: Маркус (проект...) має той же самий електорат, що і в цього "Славка".
Тому він так і збудився))))
Отакому рівню конкурента.
фіг з тим інородцем, як каже фокс, обміри штангенциркулем не вселяють довіри,
ось для родздумів про чедо Брандебурзького дому (спойлер: воювати до кінця на чужі гроші і покладатися на розумну дипломатію, яка опирається на рішучість збройних сил)
прусаки вискочили дипломатично, не воєнно із 7 річної війни на виснаження
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Додано: Нед 15 гру, 2024 19:15
pesikot написав: fox767676 написав:
если какой-то х-сос , выглядит как бот подоляка, постит то же самое что ботоферма подоляка, воняет как бот подоляка - значит он и есть бот подоляка
х-сос у нас ты.
Это же ты любишь делать приятное руководителю ))
Остальное - твои пьяные фантазии
А ты российский бот - номерной, против Майдана, против проукраински настроенных, хамло ))) Полный пакет )))
Да мне плевать на ваш с шаманом схидняцкий пиетет к майдану
ты черниговский малорос з московской церкви и русской фамилией, прикрываешься майданом как фиговым листком чтобы примазаться к украинству
Мне в таком цирке нет необходимости, у меня украинского и так достаточно,
всю жизнь в Киеве, родственники на Западной ,включая Львов, самиздат оун, кун я еще в начале 90-х перечитал , школьные сочинения с украинской литературы потом одноклассники-"гумманитприи" в вузах выпрашивали.
А ты в то время "русское радио" слушал , так и твой казанский (гыгы) был типично донецкой ватой, пока его конкуренты ахметова не перекупили
и я персонально давно интегрирован в евроатлантические бизнеспроцесы, просто надо работать над собой, а не молиться навязаным идолам.
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 15 гру, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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