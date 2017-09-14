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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав: А если бы рабы не протестовали, спокойно работали зачем это отменять?

І це думка від вас, який постійно наполягав на мотивації, зацікавленості робітника))))))))))))

А тепер виходить достатньо, щоб *спокійно працювали* (аби не буянили і тд.).
Ви серйозно?

ну подмена ж понятий. возьмите бомжа, накормите оденьте и пусть спокойно себе работает. Но если вы захотите от него не "спокойную работу" а результат окажется выгоднее перестать кормить/одевать/ дать свободу и платить деньги. Об этом я всегда и говорил. Если нужен результат - принуждение недопустимо. А без результата рабы могут годами "спокойно" работать.

Так тут теж саме.
Саме оцей примусовий труд рабів почав не задовольняти можновладців (власників).
Навіть спокійний)))))))

Більший вихлоп давав труд холопів та вільних на можновладців.
Тому можновладці і дали волю рабам.


Підміна понять -- це бомжів сюди приткнути. Бомжі апріорі не є а-ля працівниками..

Результат.
А що вимагали наглядачі від раба?
Тільки спокійної праці чи саме результата?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:22

  detroytred написав:Підміна понять -- це бомжів сюди приткнути. Бомжі апріорі не є а-ля працівниками..
хорошо не бомжи а бусифицированные. с точки зрения тцк и власти комиссаров - одно гавно. Я хотел дипломатичненько, но вы так любите цепляться к словам. Рабство возродить что раз плюнуть. У бизнеса хватает мозгов этого не делать, а у власти с мозгами туго. Хотят повторить опыт совка.
  detroytred написав:А що вимагали наглядачі від раба?
Тільки спокійної праці чи саме результата?
полагаю изначально эффективность не считали, а когда начали считать захотели результата. Так же в ссср сидела какая то вахшёрша баба маня, получала свои 60 руб. А эффективность её работы никто не считал. Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:26

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Підміна понять -- це бомжів сюди приткнути. Бомжі апріорі не є а-ля працівниками..
хорошо не бомжи а бусифицированные. с точки зрения тцк и власти комиссаров - одно гавно. Я хотел дипломатичненько, но вы так любите цепляться к словам. Рабство возродить что раз плюнуть. У бизнеса хватает мозгов этого не делать, а у власти с этим туго.

До чого тут спеціфічна військова служба за ще під час війни до предмету обговорення?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:27

  prodigy написав:якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи


а що каже спеціаліст по БС Тьерри Мейсан?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:29

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І це думка від вас, який постійно наполягав на мотивації, зацікавленості робітника))))))))))))

А тепер виходить достатньо, щоб *спокійно працювали* (аби не буянили і тд.).
Ви серйозно?

ну подмена ж понятий. возьмите бомжа, накормите оденьте и пусть спокойно себе работает. Но если вы захотите от него не "спокойную работу" а результат окажется выгоднее перестать кормить/одевать/ дать свободу и платить деньги. Об этом я всегда и говорил. Если нужен результат - принуждение недопустимо. А без результата рабы могут годами "спокойно" работать.

Так тут теж саме.
Саме оцей примусовий труд рабів почав не задовольняти можновладців (власників).
Навіть спокійний)))))))

Більший вихлоп давав труд холопів та вільних на можновладців.
Тому можновладці і дали волю рабам.


Підміна понять -- це бомжів сюди приткнути. Бомжі апріорі не є а-ля працівниками..


хлопці
я діко ізвіняюсь
але ви самі дичину несете про еволюцію рабовласництва в кріпосництво
Є територіальна експансія імперії - є полонені - є безправні раби.
Нема територіальної експансії - нема полнених - майже нема рабів, тому їм дають частину прав - майнових та родинних, для відтворення. При реконкисті Юстиніана після 4 столітть перерви нова хвиля заваойовуваннь, полоненні і слідом - відродження класичного рабовласництва поруч з кріпаччиною.
Ціна ресурсу визначає ставлення до нього, модель експуатації.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:33

  fox767676 написав:
  pesikot написав:х-сос у нас ты.
Это же ты любишь делать приятное руководителю ))

Остальное - твои пьяные фантазии

А ты российский бот - номерной, против Майдана, против проукраински настроенных, хамло ))) Полный пакет )))


Да мне плевать на ваш с шаманом схидняцкий пиетет к майдану

ты черниговский малорос з московской церкви и русской фамилией, прикрываешься майданом как фиговым листком чтобы примазаться к украинству

За Чернигов я тебе пасть порву и глаз на жопу натяну, алкаш )
Чернигов - это Украина
И пока ты бежал, роняя тапки, из Киева, я находился в "ласковом" окружении рашистской армии

И фамилия у меня далеко не руццкая ))
  fox767676 написав:Мне в таком цирке нет необходимости, у меня украинского и так достаточно,
всю жизнь в Киеве, родственники на Западной ,включая Львов, самиздат оун, кун я еще в начале 90-х перечитал , школьные сочинения с украинской литературы потом одноклассники-"гумманитприи" в вузах выпрашивали.

Пизди, пизди, гуманитарий

А родственники из НКВД ?
Подчерк похожий у тебя - всех к ногтю, отправить работать. Наверное, снег убирать ))
А дедка с бабкой тоже небось партейные ? или из НКВД ?

  fox767676 написав:и я персонально давно интегрирован в евроатлантические бизнеспроцесы, просто надо работать над собой, а не молиться навязаным идолам.

Сейчас ты плотно интегрирован в процессы переработки этанола на мочу ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:35

  pesikot написав:этанола на мочу ))

на аміак, але це вже "вища ліга" квадроберів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:36

  fox767676 написав:хлопці
я діко ізвіняюсь
але ви самі дичину несете про еволюцію рабовласництва в кріпосництво
Є територіальна експансія імперії - є полонені - є безправні раби.
Нема територіальної експансії - нема полнених - майже нема рабів, тому їм дають частину прав - майнових та родинних, для відтворення. При реконкисті Юстиніана після 4 столітть перерви нова хвиля заваойовуваннь, полоненні і слідом - відродження класичного рабовласництва поруч з кріпаччиною.
Ціна ресурсу визначає ставлення до нього, модель експуатації.

Візьміть кріпацтво.
Де нема ніяко експансії.

І надання волі кріпакам.
Можновладцями.
Коли їхнім фабрикам, верстатам потрібні стали не кріпаки, а вільнонайомні робітники.
А до цього бунтували кріпаки ... без результату боротьби.

Принцип той же самий.
Корінець -- зацікавленість (частини) самих можновладців змінити систему відносин, принципи функціонування.
А без цього раби, хлопи, пересічні можуть хотіти, протестувати, бунтувати, майданити до другого Пришестя..
В найліпшому випадку переможуть і ... самі стануть рабовласниками, панами.
________________________
В раби попадали і свої (не завезені))).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 15 гру, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:44

  fox767676 написав:
  Shaman написав:таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:

Самый вкусный пломбир уже вспоминали ?

Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:44

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).

Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.

У десь мабуть 1980 році , те шо я пам'ятаю , було на слуху слово бендерівці - усі что западнее Днепропетровска, навіть у моєму селі де я бував дуже часто на вихідних і канікулах
Vadim_
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