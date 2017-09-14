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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1135511356113571135811359>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:45

Кажуть, що під НР що не побажається...©

  pesikot написав:Чекаю 21 січня 2025 року
Це ще далеко...

От я чекаю 1 січня, де може Гордон перетворитись на ... ;)
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:46

  detroytred написав:А без цього раби, хлопи, пересічні можуть хотіти, протестувати, бунтувати, майданити до другого Пришестя..
как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев. А у вас получается всё было шоколадно и тут внезапно (частини) самих можновладців решили змінити систему відносин, принципи функціонування. Да с чего вдруг Яблоко всем архимедам на голову упало?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:51

  alex_dvornichenko написав:Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что.
в моем городе пломбир свободно продавался по 20 коп в стаканчиках и в кафе был всегда (цены не помню). Но кушать его каждый день я не мог, дорого выходило. Даже кино по 10 коп утром (вместо школы) или 30 коп днём тоже выходило дорого. А кинотеатр был в 100 метрах от дома.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:53

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Shaman написав:таке враження, що ця гілка замінили валютну для флуду вихідного дня. хто як пережив 90 роки - дуже цікава тема. народ, агов, який середній вік обговорювачів? :lol:

Самый вкусный пломбир уже вспоминали ?

Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что.

В Днепре не раз в месяц , но надо было постоять в очереди с 28 копейками за ленинградским в шоколаде, даже в село 120 км от Днепра регулярно привозили мороженое в термоколяске мотоцыкла , тоже очередь , как и за хлебом "кирпичек" па 16 копеек, многие им кормили худобу ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А без цього раби, хлопи, пересічні можуть хотіти, протестувати, бунтувати, майданити до другого Пришестя..
как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев.

Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
Поки до рівня найвищої верстви не сягнуть)))

В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).

І можновладці терплять))) роками.
А потім, за вашою думкою, проста причина --- терпець урвався і погодилися.
Роками, десятиліттями не погоджувалися, вигадували заходи протистояння, і раптом погодилися.

Ніііт. Це не серйозна причина.

Бо тоді: таким чином раби, кріпаки, пересічні "вибороли" б собі усі найвищі свої хатєлки --- повну свободу...
Але можновладці дають їм тільки те, що їм вигідно. І тоді, коли їм стане вигідно.

А пересічні....
Вони НЕ МОЖУТЬ добитися від можновладців навіть найпростішого і абсолютно правового ---- виконання можновладцями своїх же законів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:05

  detroytred написав:Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
нет. начало евромайдана помните? 100-200 студентов. А после того когда их побили у народа вылезло недовольство и чивокуню снесли..
  detroytred написав:В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).
ой если было бы массовое недовольство в ЗСУ в сзч находилось бы не 100тыс а 300 или 500. А 100 не критичная масса для сноса сырского или кого то ещё. на каждого сзчшника есть 5-7 довольных системой бойца
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 20:10, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:05

  Wirująświatła написав: А у вас получается всё было шоколадно и тут внезапно (частини) самих можновладців решили змінити систему відносин, принципи функціонування. Да с чего вдруг Яблоко всем архимедам на голову упало?

Як це з чого-то????

З'явилися можновладці з іншими засобами виробництва. Наприклад, станками. І їм стали потрібні не кріпаки, а вільні робітники.
Або змінилися умови...
І стало потрібно розширення робітничого ресурсу і вуаля -- жінки рівні...
А боротися жінки могли хоч до другого Пришестя. Без результату.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:06

Хтось мене почитав
За добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:06

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
нет. начало евромайдана помните? 100-200 студентов. А после того когда их побили у народа вылезло недовольство и чивокуню снесли..

)))
Я пас.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:08

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Підміна понять -- це бомжів сюди приткнути. Бомжі апріорі не є а-ля працівниками..
хорошо не бомжи а бусифицированные. с точки зрения тцк и власти комиссаров - одно гавно. Я хотел дипломатичненько, но вы так любите цепляться к словам. Рабство возродить что раз плюнуть. У бизнеса хватает мозгов этого не делать, а у власти с этим туго.

До чого тут спеціфічна військова служба та ще під час війни до предмету обговорення?

Тому що начасі, як і бусифіквція
Vadim_
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