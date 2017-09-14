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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11356113571135811359>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Візьміть кріпацтво.
Де нема ніяко експансії.

І надання волі кріпакам.
Можновладцями.

Принцип той же самий.
Корінець -- зацікавленість (частини) самих можновладців змінити систему відносин, принципи функціонування.
А без цього раби, хлопи, пересічні можуть хотіти, протестувати, бунтувати, майданити до другого Пришестя..
В найліпшому випадку переможуть і ... самі стануть рабовласниками, панами.
________________________
В раби попадали і свої (не завезені))).

при війнах раби йшли оптовими партіями, й це було основою рабовласнцького ладу. а "свої" то вже допоміжні ланки за наступних формацій.
й навіть при класичному давньоримському рабстві було багато "лібертінів" що самовикуипилися. Біьш-менш розумні , хто шарив у фінансах чи навіть ремісництві могли пропонувати бізнес-план власнику - у неволі можу заробляти 100 динаріів, на волі - 300. РОсійський олігархічний клан Морозових так самовикупився з кріпацтва. А що могли запропонувпти пересічні ? Їм світило максимум щось гібридне типу кріпацтва зі свободою пересування. З російськими навіть після 1861 була тягомотина - не всі зрозуміли навіщо. Якщо не б не цар-реформтор то може дотягнули до соцаілізму і трансформації в колгоспи )). Знову же, якщо критична ситуація, і цінність навіть пересічних зростає (тотальна війна) - їм можуть запроновувти пом'ягшення аж до звільнення, щоб вийти на паретто-оптимум.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:09

  Vadim_ написав: , тоже очередь , как и за хлебом "кирпичек" па 16 копеек, многие им кормили худобу ...

Тому і черга.
Що по 16 коп.
Тому і худобу хлібом годували.

Не ринок)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:16

  Wirująświatła написав:нет. начало евромайдана помните? 100-200 студентов. А после того когда их побили у народа вылезло недовольство и чивокуню снесли..


недовольство у народа есть всегда. а не оно вылезло.
но вот то куда и как направить недовольство да еще и поддерживать его процесс несколько месяцев этим явно уже не народ занимался.
хотя вы можете верить в что то другое.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:16

  fox767676 написав:при війнах раби йшли оптовими партіями, й це було основою рабовласнцького ладу.


Без військової експансії))
"Дослідниця з університету Ньюкасла знайшла останню відому людину, яку привезли у США на кораблі работоргівців у 1860 році.

Работоргівці викрали Саллі Сміт із Західної Африки й привезли до США. До 1937 року жінка жила у штаті Алабама, залишаючись на тій самій плантації, де вона була рабинею."
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47803965
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:17

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А без цього раби, хлопи, пересічні можуть хотіти, протестувати, бунтувати, майданити до другого Пришестя..
как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев.

Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
Поки до рівня найвищої верстви не сягнуть)))

В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).

І можновладці терплять))) роками.
А потім, за вашою думкою, проста причина --- терпець урвався і погодилися.
Роками, десятиліттями не погоджувалися, вигадували заходи протистояння, і раптом погодилися.

Ніііт. Це не серйозна причина.

Бо тоді: таким чином раби, кріпаки, пересічні "вибороли" б собі усі найвищі свої хатєлки --- повну свободу...
Але можновладці дають їм тільки те, що їм вигідно. І тоді, коли їм стане вигідно.

А пересічні....
Вони НЕ МОЖУТЬ добитися від можновладців навіть найпростішого і абсолютно правового ---- виконання можновладцями своїх же законів.

в одному з коментів в одній соцмережі:
Демократия имеет начало в Греции, она была для рабовладельцев, а не для простых людей, народ как не имел власти так и не имеет, так что думайте сами!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:17

  detroytred написав:Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
такое даже с точки зрения психологии невозможно, недовольство на вашем языке как закритичный угол аттаки. Если быстро не выровнять... дальше знаете? а у вас " було, є і буде завжди" короче спс за дискуссию.
  tester7336 написав:хотя вы можете верить в что то другое.
вы никогда не видели как выгорает психика постоянно недовольного человека? Можете не отвечать. Недовольство это деструктивная энергия и если она не имеет выхода, разрушает самого себя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:21

  detroytred написав:

цікава думка: "не впасти раніше імперії зла"

Мабуть більшого ієзуїта, ніж оцей Славко і не знайти.
Про яку ненависть до держави він несе?!

Я його знаю.
Антісоветчик десь з 1988
Член УНА - УНСО з перших днів 1990
Це десь коли місцеві патріоти ходили строєм та зігрували піонерській салют.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:25

  fox767676 написав:Да мне плевать на ваш с шаманом схидняцкий пиетет к майдану
ты черниговский малорос з московской церкви и русской фамилией, прикрываешься майданом как фиговым листком чтобы примазаться к украинству
Мне в таком цирке нет необходимости, у меня украинского и так достаточно,
всю жизнь в Киеве, родственники на Западной ,включая Львов, самиздат оун, кун я еще в начале 90-х перечитал , школьные сочинения с украинской литературы потом одноклассники-"гумманитприи" в вузах выпрашивали.
А ты в то время "русское радио" слушал , так и твой казанский (гыгы) был типично донецкой ватой, пока его конкуренты ахметова не перекупили
и я персонально давно интегрирован в евроатлантические бизнеспроцесы, просто надо работать над собой, а не молиться навязаным идолам.

ми про тебе все зрозуміли. але саміздат треба було читати в 80 роки, в 90х це вже був не саміздат ;) й все читав, персонально інтегрований в євроатлантичні процеси - а за майдан не розумієш. шизофренія якась...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:25

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:хотя вы можете верить в что то другое.
вы никогда не видели как выгорает психика постоянно недовольного человека? Можете не отвечать. Недовольство это деструктивная энергия и если она не имеет выхода, разрушает самого себя.


вы разрушены или довольны нашей властью?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:25

Banderlog добрый день! куда пропали? как вы?
Wirująświatła
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