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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11356113571135811359

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:26

  Успіх написав:
  pesikot написав:При Порошенко - ти сидів і торгував контрабандним крамом на базарі

При Зеленському - ти мив снаряди
Ти просто казковий ідіот!🤦🏻

Шо тут? Багато ухилянтів вдалось загітувати?)))) В тцк ще не оформився? Мож патріотичний синок якогось мега важливого торговця алкашкою попадеться?случайно. :wink:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:27

  tester7336 написав:вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:31

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:нет. начало евромайдана помните? 100-200 студентов. А после того когда их побили у народа вылезло недовольство и чивокуню снесли..

недовольство у народа есть всегда. а не оно вылезло.
но вот то куда и как направить недовольство да еще и поддерживать его процесс несколько месяцев этим явно уже не народ занимался.
хотя вы можете верить в что то другое.

є різний рівень незадоволення.

звісно комусь потрібно щоб хтось щось вказував. а вільнолюд може й сам об'єднатися й організуватися, як зараз волонтери. я не кажу, не потім керівництво не могло централізуватися, не знаю, не є безпосереднім учасникам. але казати що без наказу зверху ніхто нічого не може робити - це просто уособлення може конкретна людина чи ні. щиро вірю, що ви без організації нічого самі не зробите 8) але не всі такі

а скільки Яник Антимайдан не організовував, а все одно вийшов пшик. є різниця
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:32

Shaman

Прекращайте уже :D
Относительно вас с песикотом, мне не то что индифферентно, а даже нравиться потоптаться по вашим религиозным чувствам :)
Это же шикарная мишень - 2 высокоидейных диваноида с практически прифронтовых городов грозятся Успиху со Львова,что если он не полезет вместо в них в окоп, орки дойдут до Львова чтобы достать его ))) Типа он замазан уже что воевал, выхода нет, а они у них всегда справки найдутся что ни причем)
Так можно до бесконечности :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:35

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)


то что вы игнорируете власть это просто ложь.
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:37

  Wirująświatła написав: Banderlog добрый день! куда пропали? как вы?

Польот нормальний. Падаєм. ) связь тіки трохи хєровата.
ситуація як тут кажуть -контрольована.)
З плюсів, поповнення є.
Думаю запоріжжю панікувати рано. нас до православного водохреща точно вистачить.
А так... на запоріжському фронті бєз пєрємєн.)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39

  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
ПРИ ЧЁМ ТУТ МОЯ ПИСАНИНА НА ФОРУМЕ К ВЛАСТИ? я обсуждаю здесь олимпиады по математике, совок, рабство и что угодно ещё. Иногда размещаю стихи и музыку. Я здесь ни с кем не борюсь и ни к чему не призываю. Могу Трампа обсудить. Тоже сделаете вывод что я Трампом недоволен?

быть довольным недовольным властью это 1% от общей гаммы моих ежедневных ощущений. Как вы думаете 1% можно игнорировать?
Wirująświatła
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