Шо тут? Багато ухилянтів вдалось загітувати?)))) В тцк ще не оформився? Мож патріотичний синок якогось мега важливого торговця алкашкою попадеться?случайно.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:26
Шо тут? Багато ухилянтів вдалось загітувати?)))) В тцк ще не оформився? Мож патріотичний синок якогось мега важливого торговця алкашкою попадеться?случайно.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:27
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:31
є різний рівень незадоволення.
звісно комусь потрібно щоб хтось щось вказував. а вільнолюд може й сам об'єднатися й організуватися, як зараз волонтери. я не кажу, не потім керівництво не могло централізуватися, не знаю, не є безпосереднім учасникам. але казати що без наказу зверху ніхто нічого не може робити - це просто уособлення може конкретна людина чи ні. щиро вірю, що ви без організації нічого самі не зробите але не всі такі
а скільки Яник Антимайдан не організовував, а все одно вийшов пшик. є різниця
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:32
Shaman
Прекращайте уже
Относительно вас с песикотом, мне не то что индифферентно, а даже нравиться потоптаться по вашим религиозным чувствам
Это же шикарная мишень - 2 высокоидейных диваноида с практически прифронтовых городов грозятся Успиху со Львова,что если он не полезет вместо в них в окоп, орки дойдут до Львова чтобы достать его ))) Типа он замазан уже что воевал, выхода нет, а они у них всегда справки найдутся что ни причем)
Так можно до бесконечности
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:35
то что вы игнорируете власть это просто ложь.
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:37
Польот нормальний. Падаєм. ) связь тіки трохи хєровата.
ситуація як тут кажуть -контрольована.)
З плюсів, поповнення є.
Думаю запоріжжю панікувати рано. нас до православного водохреща точно вистачить.
А так... на запоріжському фронті бєз пєрємєн.)))
Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39
ПРИ ЧЁМ ТУТ МОЯ ПИСАНИНА НА ФОРУМЕ К ВЛАСТИ? я обсуждаю здесь олимпиады по математике, совок, рабство и что угодно ещё. Иногда размещаю стихи и музыку. Я здесь ни с кем не борюсь и ни к чему не призываю. Могу Трампа обсудить. Тоже сделаете вывод что я Трампом недоволен?
быть довольным недовольным властью это 1% от общей гаммы моих ежедневных ощущений. Как вы думаете 1% можно игнорировать?
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