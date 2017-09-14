Додано: Нед 15 гру, 2024 20:51

detroytred написав: Wirująświatła написав: как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев. как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев.

Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.

Поки до рівня найвищої верстви не сягнуть)))

В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).

І можновладці терплять))) роками.

А потім, за вашою думкою, проста причина --- терпець урвався і погодилися.

Роками, десятиліттями не погоджувалися, вигадували заходи протистояння, і раптом погодилися.

Ніііт. Це не серйозна причина.

Бо тоді: таким чином раби, кріпаки, пересічні "вибороли" б собі усі найвищі свої хатєлки --- повну свободу...

Але можновладці дають їм тільки те, що їм вигідно. І тоді, коли їм стане вигідно.

А пересічні....

Вони НЕ МОЖУТЬ добитися від можновладців навіть найпростішого і абсолютно правового ---- виконання можновладцями своїх же законів. Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.Поки до рівня найвищої верстви не сягнуть)))В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).І можновладці терплять))) роками.А потім, за вашою думкою, проста причина --- терпець урвався і погодилися.Роками, десятиліттями не погоджувалися, вигадували заходи протистояння, і раптом погодилися.Ніііт. Це не серйозна причина.Бо тоді: таким чином раби, кріпаки, пересічні "вибороли" б собі усі найвищі свої хатєлки --- повну свободу...Але можновладці дають їм тільки те, що їм вигідно. І тоді, коли їм стане вигідно.А пересічні....Вони НЕ МОЖУТЬ добитися від можновладців навіть найпростішого і абсолютно правового ---- виконання можновладцями своїх же законів.

Спрощувати можна до якоїсь межі.1 Термін- не описує ВСЕ населення і обєднує в собі як мінімум 200 РІЗНИХ по суті груп населенняпо матеріальному стану -по бажанню перемін -по інтелекту -2 Для стабільності системи чиновнику треба орієнтуватись по медіанній частині , в той час коли середньостатистична завжди вища ніж медіанна - а тому ВСІ рішення ЧИНОВНИКА базуються на попередньому досвіді, тобто по своїй суті є КОНСЕРВАЦІЄЮ ІСНУЮЧИХ ПРАВИЛ3 Зміни в системі виникають у випадках колиа- кожен хоче жити краще( саме краще а не багатше- бо для різних груп, термін краще обєднує різні поняття)б - спроба створити своє краще - створює загальний вектор руху ( який відрізняється по напрямку і величині від напрямку який підтримує ІСНУЮЧИЙ можновладець, за виключенням ДИКТАТОРСЬКИХ режимів, але диктатури програвали на тривалому періоді ЗАВЖДИ)б - як тільки різниця між напрямками зростає до критичної величини.. так відразу в середовищі можновладців створюється група, яка діє по принципу(якщо бунт не можна знищити то його треба очолити) - тобто визначальним є саме бажання і праця над рухом в певному напрямку БІЛЬШОСТІ населенняв - так як в кожному соціумі є група яка обєднана трьома однаковими критеріями(багаті, хочуть змін, розумні) і яка становить в кращому випадку 5% населення, то саме поведінка цих людей і є визначальною.ПСвідповідь на питаннячому мої працівники на стали повторювати мій шляхВсе простоХтось з них не мав певного рівня інтелекту, хтось бажання, а хтось фінансів...При цьому на початку мого шляху- мій кінцевий результат для оточуючих був не очевидний.Ба більше - я й сам не був впевнений що мені вдасться+програв як мінімум 10 років свого життя(між фантазією коли ДОСЯГНУ результату і реалією коли його ДОСЯГНУВ )Тому не впевнений що ВСІХ задовільнить обмін 10-20 років на фінансовий результат вкупі з обмеженнями які дозволили його досягнутиВикидання будь-якого обмежувача(наприклад дозволити собі раз в рік витратити 1000 доларів на відпустку, чи купити мерседес не через 25 років праці а наприклад через 15... - зменшилоб мої досягнення в рази)