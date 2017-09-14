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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113561135711358113591136011361>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:27

  tester7336 написав:вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:31

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:нет. начало евромайдана помните? 100-200 студентов. А после того когда их побили у народа вылезло недовольство и чивокуню снесли..

недовольство у народа есть всегда. а не оно вылезло.
но вот то куда и как направить недовольство да еще и поддерживать его процесс несколько месяцев этим явно уже не народ занимался.
хотя вы можете верить в что то другое.

є різний рівень незадоволення.

звісно комусь потрібно щоб хтось щось вказував. а вільнолюд може й сам об'єднатися й організуватися, як зараз волонтери. я не кажу, не потім керівництво не могло централізуватися, не знаю, не є безпосереднім учасникам. але казати що без наказу зверху ніхто нічого не може робити - це просто уособлення може конкретна людина чи ні. щиро вірю, що ви без організації нічого самі не зробите 8) але не всі такі

а скільки Яник Антимайдан не організовував, а все одно вийшов пшик. є різниця
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:35

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)


то что вы игнорируете власть это просто ложь.
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:37

  Wirująświatła написав: Banderlog добрый день! куда пропали? как вы?

Польот нормальний. Падаєм. ) связь тіки трохи хєровата.
ситуація як тут кажуть -контрольована.)
З плюсів, поповнення є.
Думаю запоріжжю панікувати рано. нас до православного водохреща точно вистачить.
А так... на запоріжському фронті бєз пєрємєн.)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:39

  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
ПРИ ЧЁМ ТУТ МОЯ ПИСАНИНА НА ФОРУМЕ К ВЛАСТИ? я обсуждаю здесь олимпиады по математике, совок, рабство, перспективы войны, экономику русских и что угодно ещё.

Иногда размещаю стихи и музыку. Вот например
viewtopic.php?p=5799003#p5799003

какое отношение к власти имеет этот пост?

Я здесь ни с кем не борюсь и ни к чему не призываю. Могу Трампа обсудить. Тоже сделаете вывод что я Трампом недоволен?

быть довольным/недовольным властью это 1% от общей гаммы моих ежедневных ощущений. Как вы думаете 1% можно игнорировать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:44

дамо угля много но мєлкого

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав: Banderlog добрый день! куда пропали? как вы?

Польот нормальний. Падаєм. ) связь тіки трохи хєровата.
ситуація як тут кажуть -контрольована.)
З плюсів, поповнення є.
Думаю запоріжжю панікувати рано. нас до православного водохреща точно вистачить.
А так... на запоріжському фронті бєз пєрємєн.)))

БТС каже що щупальце до Покровська зрізали зустрічним випадом, шахта коксу врятована, дамо угля много но мєлкого
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:47

  Banderlog написав:З плюсів, поповнення є.
поздравляю) мальчик/девочка?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:51

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:как раз своими протестами, бунтами, порчей оборудования они мотивировали "можновладців змінити систему". Грубо говоря достали эти крепостные хозяев.

Ще раз: незадоволення в найнижчої верстви населення (пересічних) природничо було, є і буде завжди.
Поки до рівня найвищої верстви не сягнуть)))
В різних формах невдоволення (від буркотіння і до протестів, зламу обладнання, бунтів).
І можновладці терплять))) роками.
А потім, за вашою думкою, проста причина --- терпець урвався і погодилися.
Роками, десятиліттями не погоджувалися, вигадували заходи протистояння, і раптом погодилися.
Ніііт. Це не серйозна причина.
Бо тоді: таким чином раби, кріпаки, пересічні "вибороли" б собі усі найвищі свої хатєлки --- повну свободу...
Але можновладці дають їм тільки те, що їм вигідно. І тоді, коли їм стане вигідно.
А пересічні....
Вони НЕ МОЖУТЬ добитися від можновладців навіть найпростішого і абсолютно правового ---- виконання можновладцями своїх же законів.
Спрощувати можна до якоїсь межі.
1 Термін пересічні - не описує ВСЕ населення і обєднує в собі як мінімум 200 РІЗНИХ по суті груп населення
по матеріальному стану - бідні, середні, багаті
по бажанню перемін - хочуть , не хочуть
по інтелекту - розумні, нормальні, дурні
2 Для стабільності системи чиновнику треба орієнтуватись по медіанній частині , в той час коли середньостатистична завжди вища ніж медіанна - а тому ВСІ рішення ЧИНОВНИКА базуються на попередньому досвіді, тобто по своїй суті є КОНСЕРВАЦІЄЮ ІСНУЮЧИХ ПРАВИЛ
3 Зміни в системі виникають у випадках коли
а- кожен хоче жити краще( саме краще а не багатше- бо для різних груп, термін краще обєднує різні поняття)
б - спроба створити своє краще - створює загальний вектор руху ( який відрізняється по напрямку і величині від напрямку який підтримує ІСНУЮЧИЙ можновладець, за виключенням ДИКТАТОРСЬКИХ режимів, але диктатури програвали на тривалому періоді ЗАВЖДИ)
б - як тільки різниця між напрямками зростає до критичної величини.. так відразу в середовищі можновладців створюється група, яка діє по принципу(якщо бунт не можна знищити то його треба очолити) - тобто визначальним є саме бажання і праця над рухом в певному напрямку БІЛЬШОСТІ населення
в - так як в кожному соціумі є група яка обєднана трьома однаковими критеріями(багаті, хочуть змін, розумні) і яка становить в кращому випадку 5% населення, то саме поведінка цих людей і є визначальною.

ПС
відповідь на питання
чому мої працівники на стали повторювати мій шлях
Все просто
Хтось з них не мав певного рівня інтелекту, хтось бажання, а хтось фінансів...
При цьому на початку мого шляху- мій кінцевий результат для оточуючих був не очевидний.
Ба більше - я й сам не був впевнений що мені вдасться+програв як мінімум 10 років свого життя(між фантазією коли ДОСЯГНУ результату і реалією коли його ДОСЯГНУВ )
Тому не впевнений що ВСІХ задовільнить обмін 10-20 років на фінансовий результат вкупі з обмеженнями які дозволили його досягнути
Викидання будь-якого обмежувача(наприклад дозволити собі раз в рік витратити 1000 доларів на відпустку, чи купити мерседес не через 25 років праці а наприклад через 15... - зменшилоб мої досягнення в рази)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 гру, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:52

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут. если пишите - значит уже как то относитесь.
и я не спрашивал про довольны ли вы жизнью. с прашивал про ваше отношение в класти.
ПРИ ЧЁМ ТУТ МОЯ ПИСАНИНА НА ФОРУМЕ К ВЛАСТИ? я обсуждаю здесь олимпиады по математике, совок, рабство, перспективы войны, экономику русских и что угодно ещё.

Иногда размещаю стихи и музыку. Вот например
viewtopic.php?p=5799003#p5799003

какое отношение к власти имеет этот пост?

Я здесь ни с кем не борюсь и ни к чему не призываю. Могу Трампа обсудить. Тоже сделаете вывод что я Трампом недоволен?

быть довольным/недовольным властью это 1% от общей гаммы моих ежедневных ощущений. Как вы думаете 1% можно игнорировать?


ну если вы уже отрицаете то что пишете тут про власть - то смысл с вами вообще про что то говорить? вы тогда любую чушь придумаете ради отстаивания своего утверждения.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 20:55

  tester7336 написав:ну если вы уже отрицаете то что пишете тут про власть - то смысл с вами вообще про что то говорить? вы тогда любую чушь придумаете ради отстаивания своего утверждения.
власть обсуждаю наравне с вышеперечисленными темами. У меня нет плана о чем писать. Что хочу то и пишу. если не о чем со мной говорить -добавили меня в чс и живите как жили) я вроде вас не спрашивал о смысле общения со мной. Что-то личное?
Wirująświatła
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