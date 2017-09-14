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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:57
fox767676 написав:Shaman
Прекращайте уже
Относительно вас с песикотом, мне не то что индифферентно, а даже нравиться потоптаться по вашим религиозным чувствам
Это же шикарная мишень - 2 высокоидейных диваноида с практически прифронтовых городов грозятся Успиху со Львова,что если он не полезет вместо в них в окоп, орки дойдут до Львова чтобы достать его ))) Типа он замазан уже что воевал, выхода нет, а они у них всегда справки найдутся что ни причем)
Так можно до бесконечности
то ти нас свідомо розважаєш? ну давай виступай далі
хтось Успіха агітував повернутися? це тобі примарилося, не знаю під дією чого. ти так розумію, десь в батьків вже в підпіллі заховався? - бо кажуть, львівські тцкшники дуже люті
й якщо не зрозумів, то пишемо ми що якщо здатися, буде лише гірше. вже бачили в історії - гетто - значить в гетто, нашити зірки - значить нашити зірки. в кінці все одно крематорій...
зараз в Сирії всі побачили, що відбувається, якщо не чинять спротив - захоплять всю країну, ніхто зупинятися не буде.
в підсумку, тебе так збудило, що хтось каже, що треба боротися? кажеш, український патріот? батьки коли до Львову приїхали - в 45?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 20:59
ЛАД написав:
Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.
Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:01
Успіх написав:
+100500!
навіть я зі своєю вірою в людей інколи згадую що можливо Всесвіт має межі на відміну від...
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Shaman
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:05
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
ну если вы уже отрицаете то что пишете тут про власть - то смысл с вами вообще про что то говорить? вы тогда любую чушь придумаете ради отстаивания своего утверждения.
власть обсуждаю наравне с вышеперечисленными темами. У меня нет плана о чем писать. Что хочу то и пишу. если не о чем со мной говорить -добавили меня в чс и живите как жили) я вроде вас не спрашивал о смысле общения со мной. Что-то личное?
вас смущает когда вам указывают на бессмысленность ваших безапелляционных заявлений?
я всего лишь указал на это и все.
в чем вы увидели что то личное? или все дискуссии для вас это личное?
ЗЫ
потом вы уже указали что оказывается что роль играет не только наличие недовольства но и другие параметры. но изначально этого не было - просто безапелляционно что наличие недовольства это разрушение. вот эта ваша манера излагать бросается в глаза.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:07
budivelnik написав:
Хтось менепо почитав
За добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть.
А чого тонуть? На мілину наскочили? Не кажуть конкретно?
Сьогодні мені дуже не ясно чому рашисти здійснили такі потужні запуски ракет по Харкову як Іскандер-М, якщо вірити прес-службі. Хоча можливо, що то були Іскандер-К, бо знайшлись знайомі люди, які чітко чули двигун низько пролітаючої великої ракети за декілька секунд до її вибуху. А вибух 480 кг вибухівки це не жарти, як хтось ще не чув.
Якщо це була помста за якусь вдалу роботу наших військових, то тоді все сходиться. Мені підсказують про якісь бпла у Чечні, але я не знаю.
На слух вибухи були точнісенько такі як колись, що по місцевому пляжу прилетіли два Іскандери десь року півтора назад. "Може це ПВО?", - це перше, що прийшло тоді на думку, але я помилився і це були дуже потужні вибухи в одному місці, людей місцевих на пляжі побило багато. Сьогодні про ПВО думки вже не виникало, бо ознаки були наявні зовсім інші. Півтора роки назад, літом, то теж була якась помста русні. За що саме вже не пам'ятаю. Та це і неважливо. Все одно вони набрешуть. Та і яка помста мирним українцям може бути від злочинців світового масштабу - а саме кремля?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:11
tester7336 какой % моих постов за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:20
buratinyo написав: budivelnik написав:
Хтось менепо почитав
За добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть.
А чого тонуть? На мілину наскочили? Не кажуть конкретно?
...
Офіційна версія москаликів - шторм
Перший танкер - хвиля проломила борт
Другий танкер - втікав від шторму викинувся на мілину
Морський кран - перекинувся....
У всіх випадках , малесенький вибух чогось в рази меншого ніж сібебік - створив би аналогічні до заявлених проблеми.
ПС
Давно був злий на Петра Олексійовича, за те що він як останній лох виглядає -бо НЕ купив собі яхту. От би гарно виглядало якби яхта поплила в Балтійське море
ППС
для продіджі
Два танкери (Волга212, волга239)по 4300 тонн мазуту- були повні.
Так що в Азовському як я розумію екологічних проблем не уникнути
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 15 гру, 2024 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:22
Shaman написав: Успіх написав:
+100500!
навіть я зі своєю вірою в людей інколи згадую що можливо Всесвіт має межі на відміну від...
Звичайний флюгерок без власної думки. Хто погладить за шийкою - той хороший.
Мене він вже нічим не здивує.
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:22
buratinyo написав: budivelnik написав:
Хтось менепо почитав
За добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть.
А чого тонуть? На мілину наскочили? Не кажуть конкретно?
Сьогодні мені дуже не ясно чому рашисти здійснили такі потужні запуски ракет по Харкову як Іскандер-М, якщо вірити прес-службі. Хоча можливо, що то були Іскандер-К, бо знайшлись знайомі люди, які чітко чули двигун низько пролітаючої великої ракети за декілька секунд до її вибуху. А вибух 480 кг вибухівки це не жарти, як хтось ще не чув.
Якщо це була помста за якусь вдалу роботу наших військових, то тоді все сходиться. Мені підсказують про якісь бпла у Чечні, але я не знаю.
На слух вибухи були точнісенько такі як колись, що по місцевому пляжу прилетіли два Іскандери десь року півтора назад. "Може це ПВО?", - це перше, що прийшло тоді на думку, але я помилився і це були дуже потужні вибухи в одному місці, людей місцевих на пляжі побило багато. Сьогодні про ПВО думки вже не виникало, бо ознаки були наявні зовсім інші. Півтора роки назад, літом, то теж була якась помста русні. За що саме вже не пам'ятаю. Та це і неважливо. Все одно вони набрешуть. Та і яка помста мирним українцям може бути від злочинців світового масштабу - а саме кремля?
Соскін підтверджує Грозний
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:27
Wirująświatła написав:tester7336
какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
вы безапелляционно заявили что наличие недовольства это разрушение.
и зная ваши посты ранее про власть логично у вас спросил - вы нею довольны или разрушаетесь. вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться. ну это ваше дело.
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