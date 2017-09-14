Додано: Нед 15 гру, 2024 21:07

budivelnik написав: Хтось менепо почитав

За добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть. Хтось менепо почитавЗа добу три судна в Азовському 2 танкери і в Чорному морський кран- тонуть.

А чого тонуть? На мілину наскочили? Не кажуть конкретно?Сьогодні мені дуже не ясно чому рашисти здійснили такі потужні запуски ракет по Харкову як Іскандер-М, якщо вірити прес-службі. Хоча можливо, що то були Іскандер-К, бо знайшлись знайомі люди, які чітко чули двигун низько пролітаючої великої ракети за декілька секунд до її вибуху. А вибух 480 кг вибухівки це не жарти, як хтось ще не чув.Якщо це була помста за якусь вдалу роботу наших військових, то тоді все сходиться. Мені підсказують про якісь бпла у Чечні, але я не знаю.На слух вибухи були точнісенько такі як колись, що по місцевому пляжу прилетіли два Іскандери десь року півтора назад. "Може це ПВО?", - це перше, що прийшло тоді на думку, але я помилився і це були дуже потужні вибухи в одному місці, людей місцевих на пляжі побило багато. Сьогодні про ПВО думки вже не виникало, бо ознаки були наявні зовсім інші. Півтора роки назад, літом, то теж була якась помста русні. За що саме вже не пам'ятаю. Та це і неважливо. Все одно вони набрешуть. Та і яка помста мирним українцям може бути від злочинців світового масштабу - а саме кремля?