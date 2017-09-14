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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:30
tester7336
вас смущает когда вам указывают на бессмысленность ваших безапелляционных заявлений?
я всего лишь указал на это и все.
в чем вы увидели что то личное? или все дискуссии для вас это личное?
Бо високий ікʼю.
Детройт якби був нагліший і зубастіший , теж давно б послав такого співрозмовника, який постійно скаче з теми на тему, виляє хвостом і пробує постійно вколоти особисто.
Але ж офіційно - психолог з ікʼю!
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:31
tester7336 написав: Wirująświatła написав:tester7336
какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться.
tester7336 написав:
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны
всего тут.
это точное сообщение? тонны в постах это сколько 10-40-200? сколько килограмм из них про власть?
или вам неточно выражаться можно, а мне нельзя? и я вроде не на экзамене отвечать всем точно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 21:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:33
tester7336 написав: Wirująświatła написав:tester7336
какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
вы безапелляционно заявили что наличие недовольства это разрушение.
и зная ваши посты ранее про власть логично у вас спросил - вы нею довольны или разрушаетесь. вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться. ну это ваше дело.
як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336
вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:38
Wirująświatła написав: tester7336 написав: Wirująświatła написав:tester7336
какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться.
tester7336 написав:
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны
всего тут.
это точное сообщение? тонны в постах это сколько 10-40-200? сколько килограмм из них про власть?
или вам неточно выражаться можно, а мне нельзя? и я вроде не на экзамене отвечать всем точно.
изначально я просто задал вам наводящий вопрос думая что вы сами поймете и поправитесь. ну да ладно.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:38
tester7336 написав: Wirująświatła написав:tester7336
какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.
вы безапелляционно заявили что наличие недовольства это разрушение.
и зная ваши посты ранее про власть логично у вас спросил - вы нею довольны или разрушаетесь. вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться. ну это ваше дело.
Тестер, якщо ти працюєш в ІТ, то міг би хоч трохи розуміти тенденції,
криптовалюти, інтернерт (через супутник Маска в тому числі), сонячні батареї та акумулятори і ще багато чого роблять державу (не важливо, демократична вона чи диктатура чи яка інша по формі та суті) гальмом у розвитку суспільства (але убогі та сірі за те щоб держава за них думала та вирішувала та давала цицю), виступати проти втручання держави в приватне життя громадян це не підривати соціум, а навпаки. У вас багатьох нав"язливі ідеї маршувати строєм з портретами вождів, а хто не з вами той проти вас.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 15 гру, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:40
tester7336 написав:
ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
тонны это сколько?!
tester7336 написав:
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны
всего тут.
хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 21:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:41
Shaman написав:
як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336
вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту
беру уроки у гуру. у вас в том числе.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:46
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
тонны это сколько?!
tester7336 написав:
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны
всего тут.
хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.
Людина щось чула в тих ваших тирнетах.Сотні нєфті
- «Сотня нефти» представляет собой значительную материальную ценность, которую можно выкрасть, купить-продать, пролить вместо крови, наградить
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:50
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)
Не помню как называется чувство, когда всю жизнь просрал. Очень жаль, что никто не надоумил выехать в юнности. Да и не за что было. Чтобы пожрать, золотой кулон сдавал. Прости, Иришка, твой подарок я променял на борщ. Но в своё оправдание заверяю тебя, борщ был то, что нужно.
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
Востаннє редагувалось Бетон
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:51
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
тонны это сколько?!
tester7336 написав:
если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны
всего тут.
хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.
ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
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