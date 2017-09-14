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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1135811359113601136111362>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:30

tester7336

вас смущает когда вам указывают на бессмысленность ваших безапелляционных заявлений?
я всего лишь указал на это и все.
в чем вы увидели что то личное? или все дискуссии для вас это личное?


Бо високий ікʼю.

Детройт якби був нагліший і зубастіший , теж давно б послав такого співрозмовника, який постійно скаче з теми на тему, виляє хвостом і пробує постійно вколоти особисто.
Але ж офіційно - психолог з ікʼю!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:31

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:tester7336 какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.


вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться.

  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут.
это точное сообщение? тонны в постах это сколько 10-40-200? сколько килограмм из них про власть?

или вам неточно выражаться можно, а мне нельзя? и я вроде не на экзамене отвечать всем точно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 21:33, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:33

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:tester7336 какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.

вы безапелляционно заявили что наличие недовольства это разрушение.
и зная ваши посты ранее про власть логично у вас спросил - вы нею довольны или разрушаетесь. вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться. ну это ваше дело.

як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:38

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:tester7336 какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.


вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться.

  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут.
это точное сообщение? тонны в постах это сколько 10-40-200? сколько килограмм из них про власть?

или вам неточно выражаться можно, а мне нельзя? и я вроде не на экзамене отвечать всем точно.


изначально я просто задал вам наводящий вопрос думая что вы сами поймете и поправитесь. ну да ладно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:38

:x
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:tester7336 какой % моих просто за сегодня про власть? Хотите апелляционно начните с себя.


вы безапелляционно заявили что наличие недовольства это разрушение.
и зная ваши посты ранее про власть логично у вас спросил - вы нею довольны или разрушаетесь. вы же вместо того что бы признать неточность вашего высказывания и просто его уточнить начали выкручиваться. ну это ваше дело.

Тестер, якщо ти працюєш в ІТ, то міг би хоч трохи розуміти тенденції,
криптовалюти, інтернерт (через супутник Маска в тому числі), сонячні батареї та акумулятори і ще багато чого роблять державу (не важливо, демократична вона чи диктатура чи яка інша по формі та суті) гальмом у розвитку суспільства (але убогі та сірі за те щоб держава за них думала та вирішувала та давала цицю), виступати проти втручання держави в приватне життя громадян це не підривати соціум, а навпаки. У вас багатьох нав"язливі ідеї маршувати строєм з портретами вождів, а хто не з вами той проти вас.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 гру, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:40

  tester7336 написав:ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут.
тонны это сколько?!

хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 21:44, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:41

  Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:


беру уроки у гуру. у вас в том числе. :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:46

Сотні нєфті

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут.
тонны это сколько?!

хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.

Людина щось чула в тих ваших тирнетах.

Сотні нєфті - «Сотня нефти» представляет собой значительную материальную ценность, которую можно выкрасть, купить-продать, пролить вместо крови, наградить
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:50

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:вы разрушены или довольны нашей властью?
я её (власть) игнорирую. если завтра майдан я не пойду. а на выборы пойду чтобы их снести. по жизни всем +/- доволен. Но ещё есть к чему стремиться)

Не помню как называется чувство, когда всю жизнь просрал. Очень жаль, что никто не надоумил выехать в юнности. Да и не за что было. Чтобы пожрать, золотой кулон сдавал. Прости, Иришка, твой подарок я променял на борщ. Но в своё оправдание заверяю тебя, борщ был то, что нужно.
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 15 гру, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:51

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:ну да ладно.
что ладно вы хотите от меня точности, я от вас её тоже хочу
  tester7336 написав:если бы вы ее игнорировали вы бы не писали тонны всего тут.
тонны это сколько?!

хайфхак, прежде чем что то предъявлять подумайте, не предъявят ли вам то же самое.


ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
tester7336
 
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