Додано: Нед 15 гру, 2024 22:07

tester7336 написав: EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции. EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции.

tester7336 написав: как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ

tester7336 написав: то что вы игнорируете власть это просто ложь. то что вы игнорируете власть это просто ложь.

стоп чувство справедливости/не справедливости к эмоциям не относится? тогда что это? продукт логики? за эмоции отвечает не EQ , EQ их обрабатывает "понимает" если быть точным. У людей с низким EQ эмоции есть но понять какую информацию они несут человек не может. Как иностранная речь, которую вы слышите но не понимаете. В отдельных случаях эмоции не ощущаются, это уже РАС. Там EQ просто бесполезен. Все эти состояния нужно разграничивать.сомневайтесь в чём угодно. Я вам пока еще оценок не давал, и не очень хочу.а за это ответите? у вас есть доказательства что я её не игнорирую на уровне ощущений?