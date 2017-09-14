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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11358113591136011361

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:55

  Бетон написав:Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:56

  tester7336 написав:ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
  tester7336 написав:то что вы игнорируете власть это просто ложь.
а за это ответите? у вас есть доказательства что я её не игнорирую на уровне ощущений?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59

  tester7336 написав:"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"

Це хотаб сказав? Чи власний досвід?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:01

  flyman написав:
  tester7336 написав:"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"

Це хотаб сказав? Чи власний досвід?

дух хотаба вселился в tester7336
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:02

  flyman написав:
  tester7336 написав:"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"

Це хотаб сказав? Чи власний досвід?

«не рубите сук, на которых лежите»
Хотаб.

Бетон, ты там хоть не на мосту , на который нет пропуска лишь у тебя, с камнем на шее?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:04

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости. То есть конкретищитовать тонны вы не можете.


ну вы другое рассказывали про EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции. та версия вам сейчас не выгодна потому решили новую написать?
если вам не понятен смысл выражения как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ

PS
приводите полный мой текст а не режете.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:07

  tester7336 написав:EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции.
стоп чувство справедливости/не справедливости к эмоциям не относится? тогда что это? продукт логики?
  tester7336 написав:как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ
сомневайтесь в чём угодно. Я вам пока еще оценок не давал, и не очень хочу.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:08

  flyman написав:
  tester7336 написав:"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"

Це хотаб сказав? Чи власний досвід?


блин. у вас гугл отключили?
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