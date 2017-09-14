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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:55
Бетон написав:
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:56
tester7336 написав:
ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
tester7336 написав:
то что вы игнорируете власть это просто ложь.
а за это ответите? у вас есть доказательства что я её не игнорирую на уровне ощущений?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 21:59
tester7336 написав:
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
Це хотаб сказав? Чи власний досвід?
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flyman
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:01
flyman написав: tester7336 написав:
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
Це хотаб сказав? Чи власний досвід?
дух хотаба вселился в tester7336
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:02
flyman написав: tester7336 написав:
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
Це хотаб сказав? Чи власний досвід?
«не рубите сук, на которых лежите»
Хотаб.
Бетон, ты там хоть не на мосту , на который нет пропуска лишь у тебя, с камнем на шее?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:04
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
ну я думал что человеку с высоким экью это не нужно пояснять в каком смысле употребляется "тонны".
такое вас тоже в ступор вводит?
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости. То есть конкретищитовать тонны вы не можете.
ну вы другое рассказывали про EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции. та версия вам сейчас не выгодна потому решили новую написать?
если вам не понятен смысл выражения как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ
PS
приводите полный мой текст а не режете.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:07
tester7336 написав:
EQ ранее. ранее вы рассказывали что отвечает за эмоции.
стоп чувство справедливости/не справедливости к эмоциям не относится? тогда что это? продукт логики? за эмоции отвечает не EQ , EQ их обрабатывает "понимает" если быть точным. У людей с низким EQ эмоции есть но понять какую информацию они несут человек не может. Как иностранная речь, которую вы слышите но не понимаете. В отдельных случаях эмоции не ощущаются, это уже РАС. Там EQ просто бесполезен. Все эти состояния нужно разграничивать.
tester7336 написав:
как мой так и дедушки Форда то я начинаю сомневаться в вашем EQ
сомневайтесь в чём угодно. Я вам пока еще оценок не давал, и не очень хочу.
tester7336 написав:
то что вы игнорируете власть это просто ложь.
а за это ответите? у вас есть доказательства что я её не игнорирую на уровне ощущений?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 22:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:08
flyman написав: tester7336 написав:
"Женщина — это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем"
Це хотаб сказав? Чи власний досвід?
блин. у вас гугл отключили?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:10
tester7336
блин. у вас гугл отключили?
У него 3 диплома отключили. И робота не включили.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:11
Wirująświatła написав:
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
А що толку?
Чи такий приходиш 26.02.2022 у військомат і кажеш: "в мене загострене відчуття справедливості..." - а тобі кажуть: "то йди додому, бо попадеш на РОКИ в завуальоване рабство, де несправедливість на тебе чатує на кожному кроці!"
п.с.
Я вже декілька років(10 чи 20) подавляю/приборкую/придушую своє загострене відчуття справедливості... - бо від проявів отого☝️ лише глибоке розчарування/потужні депресії і все таке інше непреємне...
А так, то напевно в давнину я б вступив у коло близьких друзів Робін Гуда
Ехххххххх, не ті зараз часи, не ті ...
Нема єдності в народу!
Бо лише в єдності - сила!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 15 гру, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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