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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:13
Успіх написав: Wirująświatła написав:
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
А що толку?
Чи такий приходиш 26.02.2022 у військомат і кажеш: "в мене загострене відчуття справедливості..." - а тобі кажуть: "то йди додому, бо попадеш на РОКИ в завуальоване рабство, де несправедливість на тебе чатує на кожному кроці!"
что сегодня с тобой? а ну отставить пессимизм.
мы их сломим поверь (без уточнения кого "их"). EQ знает кого
если б кто знал как трудно на фоне общего депресняка сохранять позитив и оптимизм. Не отрываясь от реальности. Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат.
Успіх написав:
я справедливості... - бо від проявів отого☝️ лише глибоке розчарування/потужні депресії і все таке інше непреємне...
а шо ты хотел. широкий спектр предполагает всю гамму ощущений от неуёмного горя до безмерной радости. Главное правило ощущения должны динамично менять друг друга. Застрял и тебя накрыло.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 22:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:20
Wirująświatła
если б кто знал как трудно на фоне общего депресняка
Лейтенант Барабашов знає. Вночі прийде, підтримає.
Він прочитає слова ІА про вже майже відкриту дорогу на Дніпро, потім згадає про сімейне гніздечко, дочкину хату під оренду і подумає «піх! Я оптиміст!»
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:20
Shaman написав:
як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336
вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту
[/quote]
.... пане Шаман , я так не думаю .
....я вже декілько раз помічав що у людини дуже добре поставлени логічні зв'язки та самокритика , і саме головне -він безпомилково вказує на основні риси поведінки опонента. (респект)
До того ще треба доплюсовати , що тестер єдина людина яка заставила чоловіа поміняти і ім'я і аватар
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:25
Hotab написав:Wirująświatła
если б кто знал как трудно на фоне общего депресняка
Лейтенант Барабашов знає. Вночі прийде, підтримає.
Він прочитає слова ІА про вже майже відкриту дорогу на Дніпро, потім згадає про сімейне гніздечко, дочкину хату під оренду і подумає «піх! Я оптиміст!»
куй там барабашова накрывает не меньше чем тебя и УА. Для того чтобы не накрыло нужна динамика ощущений.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:27
Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
А що толку?
Чи такий приходиш 26.02.2022 у військомат і кажеш: "в мене загострене відчуття справедливості..." - а тобі кажуть: "то йди додому, бо попадеш на РОКИ в завуальоване рабство, де несправедливість на тебе чатує на кожному кроці!"
что сегодня с тобой? а ну отставить пессимизм.
мы их сломим поверь (без уточнения кого "их"). EQ знает кого
если б кто знал как трудно на фоне общего депресняка сохранять позитив и оптимизм. Не отрываясь от реальности. Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат.
Я там дописав про Робін Гуда
А в мене вже вдома цибулька зелененька виросла на 20+см (яку я поставив у воду у зрізані пластмасові пляшки)
Вже на канапки підщипую
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:28
Wirująświatła
Для того чтобы не накрыло нужна
Хата на правому березі Дніпра. І бажано 20+ км від води.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:37
Успіх написав:
у людей с высоким EQ обостренное чувство справедливости.
А що толку?
Чи такий приходиш 26.02.2022 у військомат і кажеш: "в мене загострене відчуття справедливості..." - а тобі кажуть: "то йди додому, бо попадеш на РОКИ в завуальоване рабство, де несправедливість на тебе чатує на кожному кроці!"
п.с.
Я вже декілька років(10 чи 20) подавляю/приборкую/придушую своє загострене відчуття справедливості... - бо від проявів отого☝️ лише глибоке розчарування/потужні депресії і все таке інше непреємне...
А так, то напевно в давнину я б вступив у коло близьких друзів Робін Гуда
[/quote]
....робін з гудом , ти про що ?
.... як про те що ти покинув побратимів , то ти повинен в церкві лобом амвон роздовбити ....
....чи може ти про свої мізкові здібності ?
гуд з робіном не марь ... і іще ,досить ставити пальці доверху .... це смішно
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:48
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
З плюсів, поповнення є.
поздравляю) мальчик/девочка?
після війни поздравите)
Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:50
Banderlog получается инфа что русские сформировали под Запорожьем большую ударную группировку ипсо? инфофон последних недель очень негативный. не знаю чему верить.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:05
Wirująświatła написав:Banderlog
получается инфа что русские сформировали под Запорожьем большую ударную группировку ипсо? инфофон последних недель очень негативный. не знаю чему верить.
допустим, що далі, форсування Великого Луга?
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