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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11361113621136311364>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:11

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Banderlog получается инфа что русские сформировали под Запорожьем большую ударную группировку ипсо? инфофон последних недель очень негативный. не знаю чему верить.

допустим, що далі, форсування Великого Луга?

Российские войска готовятся к мощным штурмовым действиям в Запорожской области и пробиваются на границу Днепропетровской области.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, армия РФ уже несколько недель готовится к ведению штурмовых действий.

"Уже в течение двух недель противник очень активизировал именно штурмовые действия малыми группами на Времовском направлении. Ежедневно там происходит 25, а то и 30 штурмовых действий. Противник применяет и танки, и боевые бронированные машины"
, – сказал Волошин.

По данным украинской разведки, подобная подготовка сейчас ведется и на Ореховском направлении. Там российская армия будет пытаться вернуть под свой контроль то, что потеряла во время украинского контрнаступления в 2023 году – Работино – и выйти в Орехово, чтобы перерезать логистические пути украинской группировке войск, которая сейчас находится на востоке Запорожской области.

"А также противник начинает подготовку подобных штурмовых групп с привлечением техники для подобных штурмовых действий и на Гуляйпольском направлении. На Ореховском направлении уже идет перебрасывание личного состава на передовые позиции. То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает достаточно значительное количество таких штурмовых групп пехоты – до ста"
, – добавил Волошин.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:12

Wirująświatła

не знаю чему верить.


Генералу СВР
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:19

  Hotab написав:Wirująświatła

не знаю чему верить.


Генералу СВР

не буду его читать вдруг он и меня травмирует как травмировал тебя... помнишь же.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:23

  холява написав:
  Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:

.... пане Шаман , я так не думаю .
....я вже декілько раз помічав що у людини дуже добре поставлени логічні зв'язки та самокритика , і саме головне -він безпомилково вказує на основні риси поведінки опонента. (респект)
До того ще треба доплюсовати , що тестер єдина людина яка заставила чоловіа поміняти і ім'я і аватар

логічний зв'язок є - але використовується за формальною ознакою й загалом дискусія швидко втрачає сенс, декілька повідомлень ні про що загалом. й це я помічав не з одним форумчанином. навіщо? може людина троль й розважається. гарні тролі можуть дуже якісно спілкуватися...

а що сталося з mimohod?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:25

Shaman
Он испугался и правильно сделал :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:25

  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:26

Shaman

а що сталося з mimohod?


Фокс зробив йому аналіз черепа. Як Флайману.

Wirująświatła

не буду его читать


І починати читати не треба було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:29

Hotab Не как флайману , а как хбграф-абырвалгу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:30

  UA написав:
  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?

Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:31

  fox767676 написав:Hotab Не как флайману , а как хбграф-абырвалгу

То ще один халамидник
Зараз десь на ФУП мабуть розказує , що Фокс , підполковник поліції, не захищає батьківщину.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 15 гру, 2024 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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