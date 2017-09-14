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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11361113621136311364

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:32

  Hotab написав:І починати читати не треба було.
если ты не прочитаешь плохую книгу, не сможешь узнавать какие хорошие. Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:34

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?

Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".

Я не понимаю, как можно так превратно истолковать совершенно прозрачный текст.
Расшифровываю: относительно молодых и относительно здоровых перевели с небоевых должностей в пехоту.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:35

Wirująświatła

Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?


Ти думаєш , що інші, як і ти, взнали про них вчора. Або ще не встигли
Нічого, повторение - мать учения».

Там тобі Сибаріт пояснив твої вміння розуміти прочитане.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:37

Hotab

То реальный халамидник
Ходил на меня на фуп жаловаться, грозился заяву в милицию писать , но вспомнил что против ментов и за их мобилизацию и передумал :) Но он реально конченый был, на колесах с детства и подвергался всем видам насилия
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:40

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.

за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:44

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.

за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать

токсичных людей очень много. нужно сократить взаимодействие с ними до нуля и желательно научиться определять токсичность, хотя бы широтой эмоционального спектра (у токсичных спектр всегда узкий это 100% достоверная метрика)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:46

  Hotab написав:Там тобі Сибаріт пояснив твої вміння розуміти прочитане.
шо за манера прикрываться сибаритами? за себя отвечай. Я в терминологии "почистили зсу" не разбираюсь. Для меня это означает дембельнули или перевели куда то в тыл. Думаешь я не могу нагрузить тебя или сибарита своей терминологией по самые уши? хотаб не пали свой IQ пэтэушника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:48

  Бетон написав:за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать

Це один з елементів розвалу тилу.
Все по плану.
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