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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:32
Hotab написав:
І починати читати не треба було.
если ты не прочитаешь плохую книгу, не сможешь узнавать какие хорошие. Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:34
Wirująświatła написав: UA написав: Banderlog написав:
Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.
Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".
Я не понимаю, как можно так превратно истолковать совершенно прозрачный текст.
Расшифровываю: относительно молодых и относительно здоровых перевели с небоевых должностей в пехоту.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:35
Wirująświatła
Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?
Ти думаєш , що інші, як і ти, взнали про них вчора. Або ще не встигли
Нічого, повторение - мать учения».
Там тобі Сибаріт пояснив твої вміння розуміти прочитане.
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Hotab
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:37
Hotab
То реальный халамидник
Ходил на меня на фуп жаловаться, грозился заяву в милицию писать , но вспомнил что против ментов и за их мобилизацию и передумал
Но он реально конченый был, на колесах с детства и подвергался всем видам насилия
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:40
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.
за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:44
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
а сейчас? и да власть это тоже люди, пока что.
за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать
токсичных людей очень много. нужно сократить взаимодействие с ними до нуля и желательно научиться определять токсичность, хотя бы широтой эмоционального спектра (у токсичных спектр всегда узкий это 100% достоверная метрика)
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:46
Hotab написав:
Там тобі Сибаріт пояснив твої вміння розуміти прочитане.
шо за манера прикрываться сибаритами? за себя отвечай. Я в терминологии "почистили зсу" не разбираюсь. Для меня это означает дембельнули или перевели куда то в тыл. Думаешь я не могу нагрузить тебя или сибарита своей терминологией по самые уши? хотаб не пали свой IQ пэтэушника.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 15 гру, 2024 23:49, всього редагувалось 2 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:48
Бетон написав:
за свою шкуру готовы мать продать.
тошно даже писать
Це один з елементів розвалу тилу.
Все по плану.
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