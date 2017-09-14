Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту
.... пане Шаман , я так не думаю . ....я вже декілько раз помічав що у людини дуже добре поставлени логічні зв'язки та самокритика , і саме головне -він безпомилково вказує на основні риси поведінки опонента. (респект) До того ще треба доплюсовати , що тестер єдина людина яка заставила чоловіа поміняти і ім'я і аватар
логічний зв'язок є - але використовується за формальною ознакою й загалом дискусія швидко втрачає сенс, декілька повідомлень ні про що загалом. й це я помічав не з одним форумчанином. навіщо? може людина троль й розважається. гарні тролі можуть дуже якісно спілкуватися...
Banderlog написав:Піхота) і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових. Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну. А так... риби море.
Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
Banderlog написав:Піхота) і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових. Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну. А так... риби море.
Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".
Banderlog написав:Піхота) і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових. Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну. А так... риби море.
Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".
Я не понимаю, как можно так превратно истолковать совершенно прозрачный текст. Расшифровываю: относительно молодых и относительно здоровых перевели с небоевых должностей в пехоту.
Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів. "Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240). 2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)
Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?
ЛАД написав:Так я не понял: 1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"? 2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою.
Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"? По-моему, нет. А по сути вопроса что-то сказать можете?