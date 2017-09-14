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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11357113581135911360>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:19

  Hotab написав:Wirująświatła

не знаю чему верить.


Генералу СВР

не буду его читать вдруг он и меня травмирует как травмировал тебя... помнишь же.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:23

  холява написав:
  Shaman написав:як написати десять повідомлення ні про що? звертайтесь - tester7336 вміє за формальною ознакою жувати одне й теж без ніякого змісту :lol:

.... пане Шаман , я так не думаю .
....я вже декілько раз помічав що у людини дуже добре поставлени логічні зв'язки та самокритика , і саме головне -він безпомилково вказує на основні риси поведінки опонента. (респект)
До того ще треба доплюсовати , що тестер єдина людина яка заставила чоловіа поміняти і ім'я і аватар

логічний зв'язок є - але використовується за формальною ознакою й загалом дискусія швидко втрачає сенс, декілька повідомлень ні про що загалом. й це я помічав не з одним форумчанином. навіщо? може людина троль й розважається. гарні тролі можуть дуже якісно спілкуватися...

а що сталося з mimohod?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:25

Shaman
Он испугался и правильно сделал :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:25

  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:30

  UA написав:
  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?

Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:32

  Hotab написав:І починати читати не треба було.
если ты не прочитаешь плохую книгу, не сможешь узнавать какие хорошие. Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:34

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:Піхота)
і свіжак і почистили зсу од медиків ремонтників шоферів авіаторів молодших 45 і відносно здорових.
Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну.
А так... риби море.

Тобто піхота вся старша за 45, та точно з нездорових?

Banderlog это запорожское направление. "Почистили" означает "перебросили под Покровск".

Я не понимаю, как можно так превратно истолковать совершенно прозрачный текст.
Расшифровываю: относительно молодых и относительно здоровых перевели с небоевых должностей в пехоту.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 23:35

Wirująświatła

Почему я тебе объясняю простые элементарные вещи?


Ти думаєш , що інші, як і ти, взнали про них вчора. Або ще не встигли
Нічого, повторение - мать учения».

Там тобі Сибаріт пояснив твої вміння розуміти прочитане.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:07

там свой сленг. пехота и арта себя ЗСУ не считают, для них зсу штабы/тцк/обеспечение. Им как то надо разграничивать передок и тыл. А мы считаем. Отсюда разночтение.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:18

  Ой+ написав:...........
  Ой+ написав:Слово "западенський" якраз характерно для місцевої п'ятої колони скривджених рашистів.
"Східняк" це цілком словникове слово:
СХІДНЯК, а, ч., розм . 1. Уродженець східних областей України. Він ще й досі не цілком звикся із своїм новим становищем, і в товаристві «східняків» болісно почував свою відсталість (Гончар, III, 1959, 384); - Я доповідав уже, пане, - виступив наперед тонкобровий. - Той східняк мав гранату (Мур., Бук. повість, 1959, 240).
2. Східний вітер. Другий тиждень дме східняк проклятий! (Вирган, В розп. літа, 1959, 165). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8 ... 1%8F%D0%BA

Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою. Відповідно, для позначення мешканців сходу України інколи вживають узагальнену назву східняк (жін. східня́чка, множ. східняки́)

Невже незрозумілий вам зміст і призначення цих суржикових покручів?

  ЛАД написав:Так я не понял:
1. Это "суржикові покручі" или "цілком словникові слова"?
2. Или "східняк" словникове, а "западе́нець" то "скривджені рашисти"?

Ви прочитали словникові статті?
Східняк - західняк допустимо, "западе́нець" - сепарська лексика.

Прочитал:
Західня́к або западе́нець (жін. західня́чка, западе́нка, множ. західняки́, западе́нці) — узагальнена народна назва мешканців[1][2] заходу України. У деяких випадках (насамперед, стосується другого слова), його вживання вважається образою.

Вы читаете, что "західняцький вариант украинского языка" звучало бы лучше, чем "западенський вариант украинского языка"?
По-моему, нет.
А по сути вопроса что-то сказать можете?
ЛАД
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