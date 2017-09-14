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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:20
Бандерлог пише:
І свіжі прийшли (очевидно новобранці) , і «почистили ЗСУ від медиків, авіаторів і др» (очевидно перенаправили їх в піхоту)
Де тут ЗСУ це не піхотна чи не арта??
Щоб тобі було зрозуміло, віталік:
«Не вистачає кочегарів. Почистили школу від психологів, вожатих, направили в кочегари».
Де тут входять чи не входять кочегари в «школу»?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:37
Бетон написав:
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
Власть така ж як і люди.
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andrijk777
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:52
andrijk777 написав: Бетон написав:
Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие
Власть така ж як і люди.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53
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Додано: Пон 16 гру, 2024 00:58
detroytred написав: prodigy написав:
якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи
[youtube]2FSNnLay-50[/youtu..]
Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.
Ірак, Лівія тому яскраві приклади.
Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.
Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.
Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.
Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 01:10
BeneFuckTor написав:
...........
ЛАД написав:
Это подтверждается достаточно массовым выездом молодёжи 18-
У Вашому віці має бути розуміння між
'їду зараз або не їду ніколи' та 'можу поїхати будь коли'
Доречі, як щодо дівчат 18-? міне відповідати не потрібно, ситуація я знаю.
Едут 18- не потому, что "їду зараз або не їду ніколи", а потому, что "потом" могут и призвать на войну. От греха подальше. Если бы не это, думаю, 90% 18- никуда бы не выезжали. Оно им надо?
"щодо дівчат 18-" ситуацию не знаю. Если вы знаете, расскажите. Для них-то нет "їду зараз або не їду ніколи" и мобилизация не грозит.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 01:16
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Низи ж змін до кращого хочуть ЗАВЖДИ!
уже 5 раз зелю бы снесли если оно было так.
Хочуть.
На кухнях хочуть....
Ви ж самі про кухні писали.
І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?
До чого тут "хотіти жити краще" і "снесення зелі"?
Во-первых, далеко не все этого "хочуть".
Во-вторых, а что это изменит? И умные люди это понимают.
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