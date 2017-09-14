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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11358113591136011361>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:20

Бандерлог пише:
І свіжі прийшли (очевидно новобранці) , і «почистили ЗСУ від медиків, авіаторів і др» (очевидно перенаправили їх в піхоту)
Де тут ЗСУ це не піхотна чи не арта??

Щоб тобі було зрозуміло, віталік:
«Не вистачає кочегарів. Почистили школу від психологів, вожатих, направили в кочегари».
Де тут входять чи не входять кочегари в «школу»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:37

  Бетон написав:Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие

Власть така ж як і люди.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:52

  andrijk777 написав:
  Бетон написав:Раньше казалось, что власть всегда плохая. А люди хорошие

Власть така ж як і люди.

ніт
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:58

  detroytred написав:
  prodigy написав:якщо в Сирії буде мир (мінімум рік), до добудують два газагони і Турція стане найбільшим газовим хабом для південної Европи

[youtube]2FSNnLay-50[/youtu..]

Утримати ситуацію в отакій країні під контролем буде на порядки порядків складніше, ніж скинути режим Асада.
Ірак, Лівія тому яскраві приклади.

Противники отакого нового газогону будуть підживлювати нестабільність на тих територіях.
Стабільність зможе дати тільки новий режим. Підконтрольний Турції.
Навіть той же Ізраїль буде проти нового ... Турецького.

Можно задать и ещё один вопрос - много сегодня Южная Европа получает газа из РФ, чтобы говорить о "конце РФ" после постройки газопровода через Сирию?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:10

  BeneFuckTor написав:...........
  ЛАД написав:Это подтверждается достаточно массовым выездом молодёжи 18-

У Вашому віці має бути розуміння між
'їду зараз або не їду ніколи' та 'можу поїхати будь коли'

Доречі, як щодо дівчат 18-? міне відповідати не потрібно, ситуація я знаю.

Едут 18- не потому, что "їду зараз або не їду ніколи", а потому, что "потом" могут и призвать на войну. От греха подальше. Если бы не это, думаю, 90% 18- никуда бы не выезжали. Оно им надо?
"щодо дівчат 18-" ситуацию не знаю. Если вы знаете, расскажите. Для них-то нет "їду зараз або не їду ніколи" и мобилизация не грозит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:16

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Низи ж змін до кращого хочуть ЗАВЖДИ!
уже 5 раз зелю бы снесли если оно было так.

Хочуть.
На кухнях хочуть....
Ви ж самі про кухні писали.

І)))
Раби ще й як он бунтували.
І що?

До чого тут "хотіти жити краще" і "снесення зелі"?

Во-первых, далеко не все этого "хочуть".
Во-вторых, а что это изменит? И умные люди это понимают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:23

  Wirująświatła написав:...... за анекдот про брежнева можно было сесть.....

Хоть не пишите о том, чего вы совершенно не знаете.
Травили анекдоты будь здоров. Конечно, не печатали в газетах и не выходили с транспарантами на площадь. Сколько было анекдотов о "Малой земле" и прочих "его" литературных опусах. И о количестве орденов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:27

  ЛАД написав:
  BeneFuckTor написав:...........
  ЛАД написав:Это подтверждается достаточно массовым выездом молодёжи 18-

У Вашому віці має бути розуміння між
'їду зараз або не їду ніколи' та 'можу поїхати будь коли'

Доречі, як щодо дівчат 18-? міне відповідати не потрібно, ситуація я знаю.

Едут 18- не потому, что "їду зараз або не їду ніколи", а потому, что "потом" могут и призвать на войну. От греха подальше. Если бы не это, думаю, 90% 18- никуда бы не выезжали. Оно им надо?
"щодо дівчат 18-" ситуацию не знаю. Если вы знаете, расскажите. Для них-то нет "їду зараз або не їду ніколи" и мобилизация не грозит.

їдуть тому що замкнуть тебе невиїзним, і будуть тикати що винен державі як земля колгоспу поки не виповниться 60р, якщо доживеш
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:08

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:...... за анекдот про брежнева можно было сесть.....

Хоть не пишите о том, чего вы совершенно не знаете.
Травили анекдоты будь здоров. Конечно, не печатали в газетах и не выходили с транспарантами на площадь. Сколько было анекдотов о "Малой земле" и прочих "его" литературных опусах. И о количестве орденов.

Сергей Ходорович
Программист. Стал распорядителем Фонда после высылки своего предшественника Александра Гинзбурга в 1979 году. В 1983-м осужден по статье 190-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй) на три года лагерей; в 1986-м получил новый срок за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания (статья 116 УК РСФСР). После освобождения уехал во Францию.

Под эту формулировку можно подвести что угодно. И сроки были. А за анекдоты ли или в какой другой форме были измышления уже надо копаться в архивах, чего ни вы ни я делать не будем.

Если вас не посадили это ещё не делает совок демократической страной с соблюдением прав человека.

И ещё, вы тоже знаете не всё. Тем не менее пишете. А мне говорите не писать. Намек поняли, шоб без оскорблении?
Wirująświatła
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