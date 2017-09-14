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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11358113591136011361

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:20

  flyman написав:[
.............
фіг з тим інородцем, як каже фокс, обміри штангенциркулем не вселяють довіри,
ось для родздумів про чедо Брандебурзького дому (спойлер: воювати до кінця на чужі гроші і покладатися на розумну дипломатію, яка опирається на рішучість збройних сил)
[youtube]s21PnZ7nLps[/youtu..]
прусаки вискочили дипломатично, не воєнно із 7 річної війни на виснаження

Видео интересное, но фиг бы "прусаки вискочили дипломатично", если бы не вобщем-то случайная и очень своевременная (для них) смерть Елизаветы Петровны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:23

  Wirująświatła написав:........Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.

Ещё раз - не пишите о том, чего не знаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:43

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.

Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...

И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки??? :shock:
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.
ЛАД
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  #<1 ... 11358113591136011361
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