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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:20
flyman написав:
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.............
фіг з тим інородцем, як каже фокс, обміри штангенциркулем не вселяють довіри,
ось для родздумів про чедо Брандебурзького дому (спойлер: воювати до кінця на чужі гроші і покладатися на розумну дипломатію, яка опирається на рішучість збройних сил)
[youtube]s21PnZ7nLps[/youtu..]
прусаки вискочили дипломатично, не воєнно із 7 річної війни на виснаження
Видео интересное, но фиг бы "прусаки вискочили дипломатично", если бы не вобщем-то случайная и очень своевременная (для них) смерть Елизаветы Петровны.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:23
Wirująświatła написав:
........Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.
Ещё раз - не пишите о том, чего не знаете.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:43
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.
Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...
И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки???
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.
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