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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11358113591136011361

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:20

  flyman написав:[
.............
фіг з тим інородцем, як каже фокс, обміри штангенциркулем не вселяють довіри,
ось для родздумів про чедо Брандебурзького дому (спойлер: воювати до кінця на чужі гроші і покладатися на розумну дипломатію, яка опирається на рішучість збройних сил)
[youtube]s21PnZ7nLps[/youtu..]
прусаки вискочили дипломатично, не воєнно із 7 річної війни на виснаження

Видео интересное, но фиг бы "прусаки вискочили дипломатично", если бы не вобщем-то случайная и очень своевременная (для них) смерть Елизаветы Петровны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:23

  Wirująświatła написав:........Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.

Ещё раз - не пишите о том, чего не знаете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:43

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.

Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...

И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки??? :shock:
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 02:56

  Wirująświatła написав:.........
Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат.
............

Это как?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 03:29

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:...... за анекдот про брежнева можно было сесть.....

Хоть не пишите о том, чего вы совершенно не знаете.
Травили анекдоты будь здоров. Конечно, не печатали в газетах и не выходили с транспарантами на площадь. Сколько было анекдотов о "Малой земле" и прочих "его" литературных опусах. И о количестве орденов.

Сергей Ходорович
Программист. Стал распорядителем Фонда после высылки своего предшественника Александра Гинзбурга в 1979 году. В 1983-м осужден по статье 190-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй) на три года лагерей; в 1986-м получил новый срок за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания (статья 116 УК РСФСР). После освобождения уехал во Францию.

Под эту формулировку можно подвести что угодно. И сроки были. А за анекдоты ли или в какой другой форме были измышления уже надо копаться в архивах, чего ни вы ни я делать не будем.

Если вас не посадили это ещё не делает совок демократической страной с соблюдением прав человека.

И ещё, вы тоже знаете не всё. Тем не менее пишете. А мне говорите не писать. Намек поняли, шоб без оскорблении?

И Гинзбург, и Ходорович делали гораздо больше, чем травить анекдоты о Брежневе на кухне. И они действительно боролись с системой. В отличие от вас.
Что СССР был демократической страной я не писал.
Намёк не понял. Я не пишу здесь об очень многом, чего не знаю. Именно потому, что знаю, что я этого не знаю.
В отличие от вас, "шоб без оскорблении".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 04:07

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат.
............

Это как?


с горки - тоже пробуксовывает когда катится! : )
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 04:15

  Wirująświatła написав:
  alex_dvornichenko написав:Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что.
в моем городе пломбир свободно продавался по 20 коп в стаканчиках и в кафе был всегда (цены не помню). Но кушать его каждый день я не мог, дорого выходило. Даже кино по 10 коп утром (вместо школы) или 30 коп днём тоже выходило дорого. А кинотеатр был в 100 метрах от дома.

У нас на пр.Петровского(там где Джумбу гестаполицаи пристрелили в прошлом году) было два таких кафе по мороженому, пиала или вазочка стоила 1,05-1,10 перед чернобылем, когда меня туда бабушка или мама пожрать от души водили, присыпки к нему 5-10коп стоили, самая дорогая - шоколад тёртый(дефцыт!), итого - минимум рубля на 4 жировали, я два+ повтора делал.
В цирке нашем 1,30 стоила порция, но там всё - сиропы, шоколад - в комплекте шло.
Конечно даже при доходах х2 от среднепересичного накладно было меня выгуливать
Легендарное "Ленинградское" - пломбир в шоколаде по 28коп - было таким редким товаром,что мы с уроков сбегали в "Молочный" недалеко от школы его наесться на рубль.
Так что жили бедно - нехер вспоминать
ПыСы, Когда брат дв.юр. дембельнулся после афгана, поработал на "Рижском" с друганами и купил в 90м весной сперва 8ку 3дверку за 25круб, а потом "Балтику" девятину изумруд-металлик за 75 у такого как Продиджи на НГ 91, я прозрел от нищеты окружающей среды рабочего района, где 5руб были приличные деньги, ну втроём даже батл беленькой можно было у спекулей купить(но до 20 января 91го)
А потом после павловской реформы стало не до мороженого и литропироженых...
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 16 гру, 2024 04:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 04:17

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.

Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...

И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки??? :shock:
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.


и НЕ просто редчайшим, а с оформлением работнику служебного (!) паспорта в МИД-е, соотв., с инструктажами в первом отделе и по партийной линии (помните В.Высоцкого: "говорил со мной как с братом, про коварный зарубеж..."), как правило, в составе делегации (перед распадом союза - послабили гайки, напр., с куратором от Министерства и/или профильной внешнеэкономической организации). Ну и сама поездка - действительно была экстраординарным событием!
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