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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:20
flyman написав:
[
.............
фіг з тим інородцем, як каже фокс, обміри штангенциркулем не вселяють довіри,
ось для родздумів про чедо Брандебурзького дому (спойлер: воювати до кінця на чужі гроші і покладатися на розумну дипломатію, яка опирається на рішучість збройних сил)
[youtube]s21PnZ7nLps[/youtu..]
прусаки вискочили дипломатично, не воєнно із 7 річної війни на виснаження
Видео интересное, но фиг бы "прусаки вискочили дипломатично", если бы не вобщем-то случайная и очень своевременная (для них) смерть Елизаветы Петровны.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:23
Wirująświatła написав:
........Потом вся экономика оказалась потребляет больше, чем производит.
Ещё раз - не пишите о том, чего не знаете.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:43
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.
Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...
И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки???
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 02:56
Wirująświatła написав:
.........
Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат
.
............
Это как?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 03:29
Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
...... за анекдот про брежнева можно было сесть.....
Хоть не пишите о том, чего вы совершенно не знаете.
Травили анекдоты будь здоров. Конечно, не печатали в газетах и не выходили с транспарантами на площадь. Сколько было анекдотов о "Малой земле" и прочих "его" литературных опусах. И о количестве орденов.
Сергей Ходорович
Программист. Стал распорядителем Фонда после высылки своего предшественника Александра Гинзбурга в 1979 году. В 1983-м осужден по статье 190-1 УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй) на три года лагерей; в 1986-м получил новый срок за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания (статья 116 УК РСФСР). После освобождения уехал во Францию.
Под эту формулировку можно подвести что угодно. И сроки были. А за анекдоты ли или в какой другой форме были измышления уже надо копаться в архивах, чего ни вы ни я делать не будем.
Если вас не посадили это ещё не делает совок демократической страной с соблюдением прав человека.
И ещё, вы тоже знаете не всё. Тем не менее пишете. А мне говорите не писать. Намек поняли, шоб без оскорблении?
И Гинзбург, и Ходорович делали гораздо больше, чем травить анекдоты о Брежневе на кухне. И они действительно боролись с системой
. В отличие от вас.
Что СССР был демократической страной я не писал.
Намёк не понял. Я не пишу
здесь об очень многом, чего не знаю. Именно потому, что знаю, что я этого не знаю.
В отличие от вас, "шоб без оскорблении".
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Додано: Пон 16 гру, 2024 04:07
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.........
Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат
.
............
Это как?
с горки - тоже пробуксовывает когда катится! : )
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Додано: Пон 16 гру, 2024 04:15
Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав:
Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что.
в моем городе пломбир свободно продавался по 20 коп в стаканчиках и в кафе был всегда (цены не помню). Но кушать его каждый день я не мог, дорого выходило. Даже кино по 10 коп утром (вместо школы) или 30 коп днём тоже выходило дорого. А кинотеатр был в 100 метрах от дома.
У нас на пр.Петровского(там где Джумбу гестаполицаи пристрелили в прошлом году) было два таких кафе по мороженому, пиала или вазочка стоила 1,05-1,10 перед чернобылем, когда меня туда бабушка или мама пожрать от души водили, присыпки к нему 5-10коп стоили, самая дорогая - шоколад тёртый(дефцыт!), итого - минимум рубля на 4 жировали, я два+ повтора делал.
В цирке нашем 1,30 стоила порция, но там всё - сиропы, шоколад - в комплекте шло.
Конечно даже при доходах х2 от среднепересичного накладно было меня выгуливать
Легендарное "Ленинградское" - пломбир в шоколаде по 28коп - было таким редким товаром,что мы с уроков сбегали в "Молочный" недалеко от школы его наесться на рубль.
Так что жили бедно - нехер вспоминать
ПыСы, Когда брат дв.юр. дембельнулся после афгана, поработал на "Рижском" с друганами и купил в 90м весной сперва 8ку 3дверку за 25круб, а потом "Балтику" девятину изумруд-металлик за 75 у такого как Продиджи на НГ 91, я прозрел от нищеты окружающей среды рабочего района, где 5руб были приличные деньги, ну втроём даже батл беленькой можно было у спекулей купить(но до 20 января 91го)
А потом после павловской реформы стало не до мороженого и литропироженых...
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 16 гру, 2024 04:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2024 04:17
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
Что это за редкая работа, на которой можно было каждый месяц ездить на 5 дней в загранкомандировку?
В Харькове о таком я даже не слышал.
Та звичайний інженер із теплоенерго. Треба було всякі насоси / котли на заводах дивитися. Саме такі працівники і довели його до повного руйнування...
И на это "звичайному інженеру" ежемесячно выписывали загранкомандировки???
Это в Союзе, где поездка за границу была редчайшим событием???!
Похоже, Закарпатье в Союзе было отдельным государством.
и НЕ просто редчайшим, а с оформлением работнику служебного (!) паспорта в МИД-е, соотв., с инструктажами в первом отделе и по партийной линии (помните В.Высоцкого: "говорил со мной как с братом, про коварный зарубеж..."), как правило, в составе делегации (перед распадом союза - послабили гайки, напр., с куратором от Министерства и/или профильной внешнеэкономической организации). Ну и сама поездка - действительно была экстраординарным событием!
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Додано: Пон 16 гру, 2024 05:40
Hotab написав:Wirująświatła
если б кто знал как трудно на фоне общего депресняка
Лейтенант Барабашов знає. Вночі прийде, підтримає.
Він прочитає слова ІА про вже майже відкриту дорогу на Дніпро, потім згадає про сімейне гніздечко, дочкину хату під оренду і подумає «піх! Я оптиміст!»
Иди дамби Бомбас, Родина шо зря тебя на мои налоги отбивными 5 лет кормила(и потом ещё 20!)???
Ф16 поставлены в строй!
Апачи на подходе!
Ежели бУ по прежнему диванолынить в кампусах - Буданов лично отправит соблазнять и вербовать в Макеевку саму Монтян, а то и Пушилина!
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