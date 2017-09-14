Додано: Пон 16 гру, 2024 04:15

Wirująświatła написав: alex_dvornichenko написав: Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что. Да пломбир был очень вкусный, еще бы, появляся раз в месяц, очередь отстоять нужно было и радоваться если хватит. Воспоминания юнности, если что. в моем городе пломбир свободно продавался по 20 коп в стаканчиках и в кафе был всегда (цены не помню). Но кушать его каждый день я не мог, дорого выходило. Даже кино по 10 коп утром (вместо школы) или 30 коп днём тоже выходило дорого. А кинотеатр был в 100 метрах от дома. в моем городе пломбир свободно продавался по 20 коп в стаканчиках и в кафе был всегда (цены не помню). Но кушать его каждый день я не мог, дорого выходило. Даже кино по 10 коп утром (вместо школы) или 30 коп днём тоже выходило дорого. А кинотеатр был в 100 метрах от дома.

У нас на пр.Петровского(там где Джумбу гестаполицаи пристрелили в прошлом году) было два таких кафе по мороженому, пиала или вазочка стоила 1,05-1,10 перед чернобылем, когда меня туда бабушка или мама пожрать от души водили, присыпки к нему 5-10коп стоили, самая дорогая - шоколад тёртый(дефцыт!), итого - минимум рубля на 4 жировали, я два+ повтора делал.В цирке нашем 1,30 стоила порция, но там всё - сиропы, шоколад - в комплекте шло.Конечно даже при доходах х2 от среднепересичного накладно было меня выгуливатьЛегендарное "Ленинградское" - пломбир в шоколаде по 28коп - было таким редким товаром,что мы с уроков сбегали в "Молочный" недалеко от школы его наесться на рубль.Так что жили бедно - нехер вспоминатьПыСы, Когда брат дв.юр. дембельнулся после афгана, поработал на "Рижском" с друганами и купил в 90м весной сперва 8ку 3дверку за 25круб, а потом "Балтику" девятину изумруд-металлик за 75 у такого как Продиджи на НГ 91, я прозрел от нищеты окружающей среды рабочего района, где 5руб были приличные деньги, ну втроём даже батл беленькой можно было у спекулей купить(но до 20 января 91го)А потом после павловской реформы стало не до мороженого и литропироженых...