Це як з Харковом: довго кричали про ІПСО, а потім раптово москалі пішли в ататку...
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Додано: Пон 16 гру, 2024 09:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 16 гру, 2024 09:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...
P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
Додано: Пон 16 гру, 2024 09:39
Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади
Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.
"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.
"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.
Але замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини.
Додано: Пон 16 гру, 2024 09:55
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Треба коректно описувати ситуацію.
Бо «скорость колеса» дуже кульгаво звучить. Колесо (як матеріальна точка) рухається з тією ж швидкістю , як і самокат. А не «+5км/год». Крім того колесо самокату має і кутову швидкість обертання , яка вимірюється зовсім не у км/год.
Що мав на увазі Віталік - можна здогадатись, знаючи що спідометр (який ангел чомусь назвав одометр) вираховує швидкість руху самокату через кутову швидкість обертання колеса з відомим радіусом, і виводить цю цифру на екран самокату. А порівнював цю швидкість Віталік мабуть з якимсь gps трекером на руці (який вимірює шляхову (путевую)) швидкість) . Чи gps трекером закріпленим на рулі.
Як би там не було, криво по колгоспному розповівши, точно недоречно кривлятися ще. Хоч більшість і здогадалась що наш бунтар мав на увазі.
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:26
спидометра как такового на самокате нет, есть датчик с электронным подсчётом оборотов колеса и математический пересчёт их в скорость.
тебе можно кривляться а мне нельзя?
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:31
Wirująświatła
Только он тебе выводит инфо не «количество оборотов», а уже скорость, которую надо еще рассчитать . И потому стал «спидометром».
А вот пройденным путь - это чистое количество оборотов умноженное на известную длину окружности. И это Одометр.
Тобі знов не дійшло. Якщо нема розуму - то не можна кривлятися.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 гру, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так прилад називають по тому, який показник він видає. А так спідометри зазвичай так і працюють - зчитують обороти і перераховують у швидкість. А одометр показує саме обороти чогось, двигуна наприклад
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:33
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