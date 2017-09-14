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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11359113601136111362

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:anderlog получается инфа что русские сформировали под Запорожьем большую ударную группировку ипсо? инфофон последних недель очень негативный. не знаю чему верить.

Це як з Харковом: довго кричали про ІПСО, а потім раптово москалі пішли в ататку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут була ціла хвиля обговорення того, що я єврея називаю жидом, а афро-українця - негром. Не думав, що і на форумі потрібно дотримуватись політкоректності...

P.S. Жиди москалям склад боєприпасів в Тартусі (Сирія) розбомбили, на жаль москалі встигли втікнути звідти.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 09:39

Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади

Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.

"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.

"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.

Але замість справедливо покарати винних, майже всіх залучених до внутрішніх розслідувань, включно з постраждалими й офіцерами, які служили в ППД на Тернопільщині, командування бригади перевело в піхотні частини. :shock:
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/12/16/7489216/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 09:55

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
Прикинь я вчера ездил самокатом по гололёду. На горку не едет, буксует. А с горы одометр показывает +5км/ч колесо крутится быстрее, чем едет самокат.
............

Это как?

пробуксовка, тут є олімпіці з фізмата, думаю, вони пояснять докладніше
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Треба коректно описувати ситуацію.
Бо «скорость колеса» дуже кульгаво звучить. Колесо (як матеріальна точка) рухається з тією ж швидкістю , як і самокат. А не «+5км/год». Крім того колесо самокату має і кутову швидкість обертання , яка вимірюється зовсім не у км/год.
Що мав на увазі Віталік - можна здогадатись, знаючи що спідометр (який ангел чомусь назвав одометр) вираховує швидкість руху самокату через кутову швидкість обертання колеса з відомим радіусом, і виводить цю цифру на екран самокату. А порівнював цю швидкість Віталік мабуть з якимсь gps трекером на руці (який вимірює шляхову (путевую)) швидкість) . Чи gps трекером закріпленим на рулі.
Як би там не було, криво по колгоспному розповівши, точно недоречно кривлятися ще. Хоч більшість і здогадалась що наш бунтар мав на увазі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:26

  Hotab написав:наючи що спідометр (який ангел чомусь назвав одометр) вираховує швидкість руху самокату через кутову швидкість обертання колеса з відомим радіусом, і виводить цю цифру на екран самокату.
спидометра как такового на самокате нет, есть датчик с электронным подсчётом оборотов колеса и математический пересчёт их в скорость.
Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), — прибор для измерения количества оборотов колеса.
  Hotab написав:Як би там не було, криво по колгоспному розповівши, точно недоречно кривлятися ще.
тебе можно кривляться а мне нельзя?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:31

Wirująświatła
Только он тебе выводит инфо не «количество оборотов», а уже скорость, которую надо еще рассчитать . И потому стал «спидометром».
А вот пройденным путь - это чистое количество оборотов умноженное на известную длину окружности. И это Одометр.

тебе можно кривляться а мне нельзя?


Тобі знов не дійшло. Якщо нема розуму - то не можна кривлятися.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 гру, 2024 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:наючи що спідометр (який ангел чомусь назвав одометр) вираховує швидкість руху самокату через кутову швидкість обертання колеса з відомим радіусом, і виводить цю цифру на екран самокату.
спидометра как такового на самокате нет, есть датчик с электронным подсчётом оборотов колеса и математический пересчёт их в скорость.
Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), — прибор для измерения количества оборотов колеса.
Так прилад називають по тому, який показник він видає. А так спідометри зазвичай так і працюють - зчитують обороти і перераховують у швидкість. А одометр показує саме обороти чогось, двигуна наприклад
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:33

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