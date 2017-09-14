Faceless написав:А так спідометри зазвичай так і працюють - зчитують обороти і перераховують у швидкість.
а спидометр в смартфоне? формулировка шире. Скорость можно считывать не только с оборотов. С появлением спидометра в смартфоне я самокатный счётчик оборотов колеса называю одометром, чтобы всякий раз не уточнять о каком именно спидометре речь. Как ни странно люди знающие что такое одометр меня понимают, как и то что идёт пересчёт одних величин в другие. Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.
Wirująświatła Тобі треба трохи підтягнути теорію, яку ти пропустив, бо «бунтував», поки всі вчились.
Есть датчики (в нашем случае измерительный датчик оборотов колеса) , есть указатели (табло ) , есть вычислительные устройства (хз Ное оно у тебя вмонтировано) . Есть gps-трекеры (в твоем вопросе о смартфоне, работающий по сигналу gps приемника, вмонтированного в смартфон) . У тебя все спидометры. Или одометры. Или хз. Но ты ничего не понимаешь. Когда кривляются не понимая вопроса - это твоя любимая обезьяна и ее поведение,
"Це ознака тоталітаризму - розпоряджатися життям людини без її згоди!" - про примусову мобілізацію.
"Примусова мобілізація - це ознака того, що суспільство не розділяє цілей і методів влади."
видео старое но так для полноты картины. с 12й минуты. классический пример высокого EQ чувак не аппелирует к законам и даже к морали, чистая вербализация ощущений (кстати надо уметь). Может не очень умно но зато очень точно.
IQ апеллирует к нормам закона, а также принятым порядкам, стереотипам, традициям.
EQ апеллирует к ценностям и смыслам. Так бывает что законы, моральные нормы, стереотипы перестают отражать общечеловеческие ценности (или искажают их). То что происходит сейчас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 гру, 2024 12:08, всього редагувалось 8 разів.
jump написав: Інженерна сім'я. Знущання над військовими, вимагання грошей, кумівство та інші секрети 211-ої понтонно-мостової бригади
Офіцери піднялися на горище, де ховався солдат. І побачили жахливу картину.
"Чоловік був у критичному стані: худий, блідий, виснажений, наляканий. Видно, що п'яний. Він забився в куток і спершу взагалі відмовлявся з нами спілкуватися. А потім почав кричати, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють, якщо не скидатиме гроші сину начальника штабу", – згадує в розмові з УП колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук.
"СЗЧшник" виявився одним із постраждалих від погроз і побоїв з боку тодішнього командира взводу першого батальйону Владислава Пастуха, який є тим самим сином начштабу. Про знущання над цим солдатом та іншими військовими в бригаді дізналися під час службових перевірок, що тривали з весни 2024-го.
Что там Будивельнык в прошлый раз рассказывал? -- что это все сугубо добровольно? -- более того: этот "сынначаштаба" в следующую же вылазку в город на эти добровольные пожертвования какие-нить броники/тепловизоры закупит...
Banderlog написав:Схоже вже явної кризи в піхоті нема. наступними піде таки поліція. Но думаю на весну. З тцк і сп тільки ті шо завалють показники , думаю менше четверті попаде на весну. А так... риби море.
А як же "кляті ухилянити" яких не вистачає для покращення перемовних аргументів чи в оператори АТАКАМСів? Так і жиртрест Дикий скоро добалакається
А они на следующий день/неделю в СЗЧ идут -- и все довольно: и одни типа план выполнили и штатное расписание частей закрыли. И даже полиция -- есть чем свою незаменимость обосновать.
Це не «інша». Та сама. 2 макаки прекрасно одна одну можуть зрозуміти. Але їх не розуміють люди, що не заважає макакам вважати себе вище людей.
Другие самокатчики говорят "скорость на курке" что ещё менее корректно с точки зрения научного симпозиума.
Не совсем понял что такое «курок» или «курка» в самокате, но догадываюсь что речь о руле. Так вот они как раз ближе. Скорость на руле называется «приборная». Она измеряется/вычисляется собственными системами самоката и выводится на указатель скорости (прибор на руле). Скорость по gps (на трекере, смартфоне ) называется «путевая». Путевая в самокате будет отличаться при всяких твоих пробуксовках, а также при движении по существенным спускам/подъемам. Она будет ниже приборной в косинус угла спуска раз.